„S protézou žiju přes deset let.“ Bývalý profesionální hokejista Roman Bernát přišel o nohu v roce 2012 při cyklistickém tréninku. 3D tisk byl tou dobou podle jeho slov „ještě v plenkách“, přesto na nabídku české firmy 3Dees Group kývnul. „Chtěli tu technologii využít k výrobě krytu na ortézu dolní končetiny,“ doplnil Bernát.
První prototyp úspěšně vytiskli zhruba před deseti lety. Za tu dobu se změnil nejen způsob výroby, ale i samotná podoba finálního výrobku. „S protézou dostanete v rámci základního vybavení i kryt, aby se do elektrické technologie třeba neprášilo,“ popsal Bernát. Dodaný kryt podle něj ale není příliš vzhledný. „Je to minimum k běžnému opotřebení, třeba když člověk upadne, protože i s protézou se padá,“ dodal.
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Kryty na protézy z 3D tiskárny přitom nemusí napodobovat lidskou nohu, vzhled si může zvolit sám pacient. Podle Bernáta se pak z protézy stane osobitý doplněk, který lidé nechtějí schovávat. „V naší komunitě říkáme, že je to umělecké dílo. Lidé se nestydí protézu nosit, naopak jsou pyšní, že ji na sobě mají,“ svěřil se.
Kromě vzhledu se díky nové technologii změnila i hmotnost finálního výrobku. Ta je pro samotné uživatele klíčová. Hraje totiž zásadní roli při pohybu a především při běžné chůzi. „Kryt musí být co nejlehčí, aby protézu i člověka, který ji nosí, zatěžoval co nejméně,“ přiblížil Bernát.
Výroba je rychlejší než získání termínu u lékaře
Použití 3D tisku pomáhá mimo jiné při léčbě polohové deformity lebky. Tedy u poruchy tvaru hlavy u novorozenců nebo kojenců. Tu způsobuje kombinace měkkých lebečních kostí a dlouhodobý tlak na jedno místo. Léčba spočívá v nošení takzvané kraniální remodelační ortézy.
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V praxi jde o pomůcku podobnou helmě, která je uvnitř tvarovaná podle potřeby dítěte. „Ortéza má prostor v části, kde je potřeba, aby lebka rostla. V ostatních částech je helmička v kontaktu. To znamená, že nedovoluje růst,“ vysvětlil technologický manažer Invent Medical Petr Chlapčák.
Samotná léčba může trvat třeba osm měsíců. Rozhodující je ale rychlost jejího nasazení. „Novorozencům i kojencům roste hlava velmi rychle. Nemohou na hotovou ortézu čekat třeba čtyři týdny,“ upozornil Chlapčák. Řešení nabízí právě 3D tisk, ortézu totiž dokáže vyrobit do čtyř dnů.
Podobnou dobu by zabrala i standardní výroba, tu ale většinou zdrží časové možnost konkrétního lékaře nebo specialisty. Ručně vyrobená ortéza navíc nemusí podle Chlapčáka sedět správně.