Prezident Petr Pavel zahájí sváteční program v 9 hodin účastí na pietním aktu u Národního památníku na pražském Vítkově. Ve stejnou dobu pak položí vedoucí prezidentské kanceláře a zástupce Vojenské kanceláře prezidenta republiky věnec hlavy státy k hrobu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech.
V 10 hodin Pavel uctí Masarykovu památku položením věnce k jeho soše na Hradčanském náměstí. Následovat bude vojenská část programu. V 11 hodin prezident v Míčovně Pražského hradu jmenuje nové generály.
Oslavy vyvrcholí ve 20 hodin ve Vladislavském sále, a to slavnostním ceremoniálem udílení státních vyznamenání. Součástí večera bude také prezidentův projev. Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua Masaryka.
|
Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně
Senát nabídne prohlídky i debatu s Vystrčilem
Veřejnosti se při příležitosti svátku otevřou obě parlamentní komory. Letošní program připomene také 30 let ustavení horní komory. Prohlídky obou komor jsou zdarma.
V 8 hodin se uskuteční zahájení za účasti předsedy horní komory Miloše Vystrčila (ODS) i dalších senátorů. Valdštejnský a Kolovratský palác – dvě budovy Senátu – budou veřejnosti otevřené do 17 hodin. Od 17 do 18 hodin pak v Jednacím sále proběhne debata veřejnosti s předsedou horní komory i dalšími senátory o české státnosti a současné úloze Senátu.
Poslanecká sněmovna bude pro zájemce otevřená od 9 do 16 hodin. V Thunovském paláci si budou moci prohlédnout hlavní jednací sál, slavnostní schodiště nebo sál někdejší československé ministryně spravedlnosti Dagmar Burešové. V kuloárech pak bude k vidění výstava soutěžních návrhů slavnostního provedení české ústavy. Pro děti je nachystaná interaktivní hra s tajenkou.
|
Kdo by měl získat státní vyznamenání? Hlasujte pro své favority v anketě iDNES.cz
Otevře se i Úřad vlády nebo Obecní dům
Lidé budou moci nahlédnout také do prostor, kde zasedá vláda, a sice do Strakovy akademie. Prohlídková trasa povede reprezentačními prostory, jednacím sálem i galerií českých a československých premiérů.
Součástí programu je také komentovaná prohlídka zahrady s expozicemi Cesta republiky a Cesta diplomacie. Od 17 do 22 hodin se sídlo vlády na břehu Vltavy rozsvítí v barvách české trikolory.
Den otevřených dveří připravil také pražský Obecní dům. V jeho Grégrově sále byl totiž v roce 1918 přijat zákon o vzniku samostatného československého státu. Secesní budovu si budou moci zájemci prohlédnout zdarma.
Veřejnosti se otevřou také prostory několika ministerstev. Den otevřených dveří chystají například resorty školství, zemědělství, průmyslu a obchodu nebo místního rozvoje.
|
Zeman na Hrad na udílení vyznamenání nepřijde. Nemám rád gesta bez obsahu, řekl
Oslavy chystají i další města
V Liberci se například otevřou běžně nepřístupné prostory historické radnice, včetně kanceláří primátora a náměstků či obřadní síně. Součástí nabídky bude také výhled na město z radniční věže. Od 15 hodin se na náplavce u krajského úřadu v ulici U Jezu skuteční vzpomínkový happening ke 108. výročí vzniku Československa. Pietní akt za účasti vedení města připravuje také Znojmo.
Vlastní shromáždění pak pořádá Institutu Václava Klause. Bývalý prezident na něm promluví o české státnosti. Setkání připravuje také Český svaz bojovníků za svobodu. Zúčastnit se ho mají předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) i exprezidenti Václav Klasu a Miloš Zeman.
|
Státní vyznamenání v sázkových kurzech: Zeman, Kundera i zlatí olympionici
Velké obchody zavřou
Jak je již zvykem, státní svátek ovlivní také nakupování – 28. října platí celodenní zákaz prodeje v obchodech s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních, pokud nespadají pod zákonnou výjimku.
Obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních otevřít mohou. Výjimku mají také lékárny, čerpací stanice a prodejny ve zdravotnických zařízeních. Výjimku mají také místa se zvýšenou koncentrací cestujících jako letiště, železniční stanice nebo autobusové nádraží. Na stanice metra se však tato výjimka nevztahuje.
|
Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?