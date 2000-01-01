náhledy
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam šéfku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou. Ani vážení hosté neunikli deštivému počasí pozdního října. Na snímku Eliška Hašková-Coolidge,šéf SPD Tomio Okamura, Filip Turek a Petr Macinka ze strany Motoristé sobě.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Na každoroční udílení státních vyznamenání dorazila i podnikatelka, vystudovaná historička a bývalá partnerka miliardáře Karla Janečka Lilia Khousnoutdinova.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Herečka Anna Geislerová se při odchodu ještě zastavila, aby pořídila pár fotek z velkolepé akce.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Ministr životního prostředí Petr Hladík se svou manželkou Zuzanou odcházejí ze slavnostní události.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Korejský kroj hanbok je na český podzim lépe stavěný než červené lodičky s padnoucí kabelkou.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Udílení vyznamenání si nenechal ujít ani guvernér České národní banky Aleš Michl.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Dlouhý kožešinový kabát s límcem až po uši. Ženský doprovod houslisty Pavla Šporcla byl na konec října připravený.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Před objektivy fotoaparátů se postavili také herec Miroslav Donutil s manželkou Zuzanou.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Také pirátská poslankyně Olga Richterová se dostavila a zapózovala fotografům.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Poslanec za Motoristy a bývalý frontman kapely J.A.R. Oto Klempíř se spolehl na nepromokavý kožený kabát.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA