OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...
Fasáda Národního muzea zůstala bez ukrajinské vlajky. Vraťte ji, burcuje Kaputin
Z budovy Národního muzea na Václavském náměstí na konci srpna zmizela ukrajinská vlajka, rozhodlo o tom vedení instituce. Důvodem byla propagace unikátní výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam....
Do Česka míří mimořádná dodávka vakcín proti žloutence typu A, zájem je enormní
Do Česka dorazí během pěti týdnů mimořádná dodávka 125 000 vakcín proti žloutence typu A pro děti i dospělé. Tento týden se do ordinací rozváží dalších 20 000 dříve objednaných dávek, uvedl mluvčí...
Virtuální moderátorka CNN Prima NEWS bude radit, jak pracovat s nástroji AI
CNN Prima NEWS přichází s novým videopodcastem AI NEWS, který vzniká ve spolupráci s Českou asociací umělé inteligence a společností YDEAL. S moderátorkou Laurou Doubkovou se v něm poprvé na této...
Kolik budou stát energie. ERÚ zveřejnil první návrh, nová vláda slibuje změnu
Energetický regulační úřad zveřejnil návrhy regulovaných cen u elektřiny a plynu pro rok 2026. U elektrické energie navrhuje zvýšení plateb pro domácnosti o 2,7 procenta. Úřad prozatím ponechává...
108 poslanců ANO, SPD a Motoristů bude muset podepsat dodatek koaliční smlouvy
Před tajnou volbou šéfa Sněmovny, na kterého budoucí koalice ANO, SPD a Motoristů sobě nominuje předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru, budou všichni poslanci rodící se koalice podepisovat dodatek koaliční...
Volební thriller v Nizozemsku. Wilders výrazně oslabil, slaví liberálové
Po sečtení více než 99 procent hlasů odevzdaných ve středečních nizozemských parlamentních volbách jsou výsledky protiimigrační Strany pro svobodu (PVV) krajně pravicového politika Geerta Wilderse a...
Ve Zlíně soudí dva Ukrajince a Slováka. Viní je ze rvačky, která skončila smrtí
Krajský soud ve Zlíně ve čtvrtek dopoledne začal projednávat případ loňské potyčky skupinky mužů v Luhačovicích, po které zemřel čtyřicetiletý cizinec. Ve věci jsou obžalovaní dva občané Ukrajiny a...
Snížení cel, vzácné zeminy, sója a fentanyl. Co přineslo americko-čínské setkání
Setkání nejvyšších představitelů USA a Číny přineslo úlevu oběma stranám, nicméně rivalita s „vysokými sázkami“ pokračuje. Prezident Donald Trump a čínský vůdce Si Ťin-pching vyšli ze svého prvního...
Policie stíhá šest lidí kvůli krácení záloh a pojistného za zaměstnávané cizince
Policie stíhá šest lidí za krácení daní a pojistného při zaměstnávání cizinců. Celkovou škodu v případu nazvaném Bohatýr odhadla na více než 206 milionů korun. V případě prokázání viny hrozí...
„Berňák nebo tak nějak.“ Poslankyně SPD přiznala, že jména ministrů zná jen z médií
Kandidáty na ministry za SPD ještě neznají ani zákonodárci tohoto hnutí, naznačila v České televizi poslankyně Marie Pošarová. V pořadu Události, komentáře prohlásila, že jejich jména má...
OBRAZEM: Ničivá Melissa rovnala města v Karibiku se zemí. Mrtvých jsou desítky
Přes třicet lidí zemřelo v Karibiku v souvislosti s hurikánem Melissa. Nejvíce mrtvých připadá na Haiti. Ve středu bouře udeřila na Kubu, kde úřady nařídily evakuaci více než 700 tisíc lidí, a...
Autobus s cestujícími se sám rozjel, proboural se do rodinného domu u silnice
Místo vstupních dveří a chodby rodinného domu v Benešově na Blanensku zbyl po nehodě jen velký otvor a hromada cihel. Autobus se totiž ve čtvrtek ráno podle policie samovolně rozjel přímo do...