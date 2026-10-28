„Když se řekne první republika, většině lidí se vybaví jméno Masaryk. Mně se ale vybaví ještě dvě jména – Jiří Voskovec a Jan Werich. Dva lidi, kteří si dělali srandu z těch, kteří jim vládli. Sami sebe pak považovali za největší a jediné mravokárce. Když se podívám na dnešní dobu, něco mi to připomíná,“ uvedl Klempíř v prostorách ministerstva kultury.
Voskovec s Werichem se proslavili mimo jiné satirickými vystoupeními, v nichž si brali na mušku mocné i společenské poměry. Klempíř jejich odkaz využil k narážce na dnešní vypjatou politickou a společenskou scénu, která mimo jiné brojí proti zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média.
Exprezident Miloš Zeman se ve svém projevu vymezil proti podle něj prázdným a patetickým projevům, které podle něj k oslavám státního svátku často patří. „Víte, mluvit ke 28. říjnu je svým způsobem velmi lehká práce. Stačí se naučit několik floskulí, dutých a patetických frází a máme odbyto. A když ještě svůj projev čteme ze čtecího zařízení, tak je vystaráno,“ uvedl.
Právě čtení projevů ze čtecího zařízení i vyznamenávání lidí, kteří podle něj přisluhovali Fialově vládě, označil už dříve pro iDNES.cz za důvody, proč se ve středu opět nezúčastní večerního předávání státních vyznamenání na Pražském hradě.
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Zeman na Hrad na udílení vyznamenání nepřijde. Nemám rád gesta bez obsahu, řekl
Rozčílení není program, řekl Zeman o protestech
Následně bývalá hlava státu parafrázovala výroky prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a někdejšího ministra financí Aloise Rašína. „Tam, kde prožíváme hysterické demonstrace v pražských ulicích, bych chtěl připomenout slova prezidenta Masaryka, že rozčílení není program. Tam, kde pak zažíváme obludný deficit státního rozpočtu, bych pak chtěl připomenout Rašínova slova: ‚Pracovat a šetřit,‘“ řekl Zeman.
Na události vystoupil i druhý z žijících bývalých prezidentů Václav Klaus. Ten se na rozdíl od Zemana slavnostního večera na Hradě zúčastní. Klaus, který už dopoledne přednesl svůj projev u Obecního domu v Praze, upozornil na ohrožení české státnosti. „Ta naše státnost je znovu ohrožena, měli bychom si toho být vědomi,“ řekl.
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Ministr zahraničí Petr Macinka následně připustil, že navázat na projevy obou bývalých prezidentů není jednoduché. Podle něj se ale odpovědnost za republiku v současnosti projevuje jinak než před sto lety.
„Česká republika proto musí být silnou zemí a mít dostatek síly, aby obstála i v nepředvídatelných situacích. Naše nedávná politická zkušenost nám ukazuje, jak snadno se veřejná debata může zvrhnout v nálepkování,“ uvedl Macinka. Právo kritizovat je podle něj nezpochybnitelné, stejně jako mandát, který vzešel z demokratických voleb.
Okamura varoval před „cizí šachovnicí“
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura pak připomněl, že 28. říjen symbolizuje možnost Čechů a Slováků rozhodovat o vlastním osudu. Zároveň podle něj představuje připomínku toho, za co a za koho jsou lidé ochotni bojovat.
„Buďme přáteli všech, kteří o naše přátelství stojí. Braňme svou vlast, když bude ohrožena, ale nenechme nikoho dělat z Čechů pěšáky na cizí šachovnici. Naši předci nebojovali a neumírali za to, abychom opět byli něčí kolonií,“ prohlásil Okamura.
Shromáždění, které se konalo v Konírně v sídle ministerstva kultury, se zúčastnili také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), poslanci SPD Jaroslav Foldyna a Josef Nerušil, europoslanec Ondřej Dostál, exposlanec SPD Jiří Kobza či slovenský velvyslanec Martin Muránský. Českou a slovenskou hymnu v úvodu zazpívala operní pěvkyně Michaela Katráková.