Česko stojí na straně práva a pravdy, řekl Pavel diplomatům. Varoval před Ruskem

  16:15
Prezident Petr Pavel uvedl, že je hrdý na to, že Česko pevně stojí na straně těch, kteří hájí právo, pravdu a dialog. V projevu k zahraničním diplomatům na Pražském hradě před státním svátkem 28. října zdůraznil, že Rusko zůstává zásadní výzvou pro evropskou bezpečnost, svobodu i demokracii.
Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě zahraniční diplomaty před státním svátkem 28. října (27. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Lidé ve světě podle Pavla stále čelí nejistotám od dezinformačních kampaní až po vzrůstající vliv moderních technologií či klimatické změny. Vedle těchto výzev se ale podle prezidenta objevily i křehké záblesky pokroku. Zmínil situaci na Blízkém východě, propuštění všech žijících rukojmí palestinského teroristického hnutí Hamás a první kroky k zavedení mírového rámce.

Naproti tomu Rusko naopak zintenzivnilo útoky na civilisty na Ukrajině, podotkl Pavel. „Skrze svoji agresi a hybridní válku se snaží znovu prosadit svůj vliv na východní a střední Evropu,“ poznamenal.

Připomněl také nedávná narušení vzdušného prostoru členských zemí Severoatlantické aliance (NATO) ruskými drony. „Jednota zůstává naší nejsilnější obranou. Evropa se naučila, často bolestivě, že slabost a nejednota povzbuzuje ty, kdo ohrožují mír a stabilitu,“ řekl Pavel.

Vyzval k pokračující podpoře Ukrajiny i k cíleným a ke koordinovaným sankcím, které jsou klíčové k přivedení Ruska k vyjednávacímu stolu, ale také k posílení odolnosti společností. „Naše zaměření na bezpečnost není o přípravě na válku, ale o ochraně míru,“ konstatovala hlava státu.

Krátce se Pavel vrátil k nedávným sněmovním volbám v Česku. Ocenil vysokou volební účast, která podle něj ukazuje to, že lidé se hluboce zajímají o to, jakým směrem se jejich země vydá. „Výsledky prokázaly, že většina občanů odmítá extrémy a přeje si zachování prozápadní orientace,“ míní.

Prezident řekl, že je odhodlán podílet se na zachování silných institucí, pevných demokratických principů a neměnné zahraničněpolitické orientace, založené na třech pilířích. Prvním je bezpečnost a solidarita, přičemž Česko zůstává aktivním spojencem v NATO a podporovatelem ukrajinské obrany.

Druhým pilířem je podle Pavla evropská soudržnost, přičemž zmínil to, že Česko má být aktivním a konstruktivním členem Evropské unie. Třetím pilířem je hájení lidské důstojnosti a svobody nejen na půdě OSN.

Setkání se zúčastnila i prezidentova žena Eva či ministr zahraničí Jan Lipavský.

