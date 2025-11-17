náhledy
Pietní místo na pražské Národní třídě se 17. listopadu opět stalo místem, kam směřovaly kroky mnoha politiků. Z přihlížejícího davu přicházel potlesk i pískot podle politických preferencí. Mezi prvními se k památníku s kyticí dostavil předseda ANO Andrej Babiš či prezident Petr Pavel. Jeden významný ústavní činitel však návštěvu bezprecedentně vynechal.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na Národní třídě se objevil mimo jiné transparent s nápisem „Nácek nám nebude krást svátek“, který se v jednu chvíli objevil přímo za Turkem. Od shromážděných se ozvaly i výkřiky „Hovado“ a „Vypadni,“, naopak zazněl i potlesk a skandování „Ať žije Turek!“
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V bouřlivé atmosféře dorazili před polednem k památníku 17. listopadu na Národní třídě Motoristé v čele s předsedou Petrem Macinkou. Pískot a výkřiky „Hanba“, ale i vyjádření podpory mířily zejména na čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, jenž by mohl být ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů ministrem zahraničí.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Na Národní třídě chyběl předseda Sněmovny Tomio Okamura, který svou oficiální účast na vzomínkových akcích omezil na Hlávkovu kolej. „Kdo má čas, tak by měl jít tam, kdo má čas, tak by měl jít zase jinam a připomenout si to i to. A nehodnotit, kdo, kam a jak,“ podotkl.
Autor: iDNES.tv
Mezi prvními brzy ráno byl na Národní třídě předseda ANO Andrej Babiš. „Je to důležité proto, že jsme získali svobodu, svobodné volby, máme demokracii. Lidi můžou bez obavy vyjadřovat svůj názor,“ řekl Babiš při odchodu od památníku.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Na Národní třídě v Praze Pavel při položení květin u památníku 17. listopadu řekl, že svoboda bez odpovědnosti nedává smysl. Mrzí ho, že někteří lidé svobodu slova zaměňují za svobodu urážet, překrucovat a lhát.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) nemá radost z toho, co se nyní v České republice odehrává. Řekl to novinářům při oslavách 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Kritizoval například předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD), který se podle něj přiklání k extrémním názorům nebo pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO) mimo jiné za údajnou spolupráci s StB.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Předseda Senátu Miloš Vystrčil tradici neporušil a na Náordní třídu přišel.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Prostor před pamětní deskou na pražské Národní třídě nepatřil jen politikům. Svíčky zapalovali obyčejní občané. Mezi ty se zařadila i bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (v podřepu vlevo),
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vzpomínkové akce na pražské Národní třídě provázely emoce, pozitivní i negativní.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Kritický transparent proti Okamurovi na Národní třídě, který předseda Poslanecké Sněmovny neměl příležitost vidět, protože tam nebyl.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Na Národní třídě stál uz tradičně anton Veřejné bezpečnosti, ve kterém organizátoři akce Korzo národní promítají vzpomínky na sametovou revoluci.
Autor: Lucie Procházková, iDNES.cz
Na místě byla k dispozici i „vzdělávací tramvaj“, kde si zájemci mohli vyslechnout přednášky k významu 17. listopadu.
Autor: Lucie Procházková, iDNES.cz
Účastníci akce na Národní třídě nemuseli ani strádat hlady a žízní, pokud se přihlásili do „sametového brunche“.
Autor: Lucie Procházková, iDNES.cz
Na Národní třídě se mohli lidé seznámit i s aktivitami skautského hnutí.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Na Národní třídě byl prostor pro opravdu široké spektrum názorů, včetně příslušníků anarchistického hnutí Banánisti.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Banánisti se na akci náležitě připravili. Nestačily jim kostýmy opic, přinesli si i řadu nejrůznějších artefaktů.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Odpoledne Staroměstské náměstí zaplnily tisíce účastníků demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Pořadatelé už před akcí deklarovali, že tím chtějí upozornit na vznikající vládu, která je podle nich postavená na mafiánském principu.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Mnozí z účastníků akce přišli rovněž s bannery. Cedule nesly hesla jako „Znásilnění demokracie - Andrej Babiš a spol.“ nebo „Přítel ruských kolaborantů“ s fotografií šéfa hnutí ANO.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Lidé si přinesli ukrajinské i české vlajky, nechyběly ani vlajky Evropské unie nebo Severoatlantické aliance.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Naopak na Pochod za národ a svobodu, který mířil z Václavského náměstí k budově Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha dorazilo podstatně méně lidí. Kromě uctění památky zavražděných studentů v roce 1939 se pochod vymezil proti končící vládě Petra Fialy.
Autor: Tereza Lysá, iDNES.cz
Zpěvačka Marta Kubišová letos na 17. listopad pokřtila album svého posledního veřejného vystoupení v pražské Lucerně, a to symbolicky v Paláci Melantrich, z jehož balkonu v roce 1989 zpívala Modlitbu pro Martu. Ta se později stala neoficiální hymnou sametové revoluce.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Svátek si připomínají také v Brně skrze program Brněnský sedmnáctý. Letošní novinkou je lidský řetěz, který vytvořili lidé od hlavního pódia na náměstí Svobody až do Kobližné ulice. Symbolem podaných rukou si lidé připomněli událost z listopadu 1989, kdy podobný řetěz vedl ze stejného místa až k bohunické vazební věznici, kde drželi a odkud posléze i propustili disidenta Petra Cibulku.
Autor: ČTK
Desítky lidí se zastavovaly v centru Plzně u lavičky Václava Havla. Někteří pak k lavičce pokládali věnce a svíčky či na místě recitovali pasáže z Havlových děl a projevů.
Autor: Petr Ježek, MF DNES
Sváteční den neobvykle oslavila skupina Sametoví pamětníci, kteří na plot domu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury rozvěsili ukrajinské vlajky.
Autor: ČTK
Incident s ukrajinskými vlajkami u Okamurova domu už vyšetřují policisté. „Je smutné, že si český státní svátek někteří aktivisté připomínají ničením veřejného a soukromého majetku,“ sdělil k události šéf Sněmovny.
Autor: ČTK