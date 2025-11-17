OBRAZEM: Pískot, potlesk a záchodová mísa. Jaký byl letošní 17. listopad

Oslavy 17. listopaduSledovat další díly na iDNES.tv
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...
Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...
Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...
Žádost o mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by kandidát na premiéra a předseda ANO Andrej Babiš podle stran budoucí opozice měl objasnit, jak se chce při jmenování předsedou vlády vyhnout střetu...
Protivník v Polsku vytváří prostředí pro svou možnou agresi, míní náčelník polského generálního štábu Wieslaw Kukula. Podle něj je země v předválečné situaci a musí ukázat Rusku, že útok na Polsko...
V noci na úterý poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila cena největší kryptoměny pod hranici 90 tisíc dolarů (asi 1,9 milionu korun). Od 6. října tak bitcoin ztratil více než 25 procent své...
Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti, které zdevastovalo ruské bombardování. Ve frontovém městě stále žije téměř pět tisíc civilistů....
Na letišti v Kolwezi na jihovýchodě Demokratické republiky Kongo v pondělí havaroval letoun, který přepravoval ministra pro těžbu Louise Watuma Kabambu a dalších dvacet osob na místo důlního...
Ministerstvo vnitra pořídí až šest vrtulníků Black Hawk. Tři zbrusu nové a tři modernizované stroje mají sloužit policii, záchranářům a pro hašení požárů ze vzduchu. Cena nepřekročí 4,9 miliardy...
Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky dnes neplánuje zbourat poslední uvolněný finský domek v někdejší hornické kolonii Bedřiška. „Pracovníci se zaměří na úklid a odvoz stavební suti po...
Ve většině regionů Ukrajiny zavedly v pondělí úřady cosi jako přídělový systém na elektřinu kvůli ruským masivním útokům na energetiku, které přicházejí jako příprava na zimu. Společnost Ukrenergo...
Karibský stát Trinidad a Tobago, který se nachází nedaleko Venezuely, nebude sloužit k úderům na sousední zemi. Sdělila to tamější premiérka Kamla Persadová-Bissessarová. Souostroví je spojencem...
Krajský soud v Olomouci začal v úterý ráno projednávat brutální vraždu mezi bezdomovci z letošního května. Obžalovaný Karel Mazáč podle spisu napadl v neobydleném domě v olomoucké čtvrti Nové Sady...
Přibyslavice, okres Brno-venkov
2 985 000 Kč
Na Chrudimsku v pondělí brzy ráno skončilo po nehodě auto v řece Chrudimce. Hasiči museli povolat potápěče i těžkou techniku, práci jim komplikoval hustý porost u břehu. Z poškozené olejové vany...
Divadlo Na Jezerce uvede inscenaci Jeppe z vršku, jejíž kořeny sahají do první poloviny 18. století. V pražském uvedení se představí Jan Řezníček, Petr Čtvrtníček, David Suchařípa, Kristýna Hrušínská...