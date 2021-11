Žasnu, jak se svátek změnil, řekl Babiš. Poprvé bez komunistů, raduje se Fiala

Uctít památku 17. listopadu přišla jako první z politiků trojice Andrej Babiš, Alena Schillerová a Karel Havlíček. „Ochranka řekla, že na nás budou házet vajíčka. Proto jsme přišli brzo,“ vysvětlil premiér Andrej Babiš důvod návštěvy památníku už v půl sedmé ráno.



Babiš na svém Facebooku vyjádřil úžas nad tím, v co se výročí sametové revoluce proměnilo. „Jako by tenhle náš nejdůležitější svátek svobody a demokracie nepatřil všem, ale jen těm, kteří si ho násilím zprivatizovali,“ reagoval premiér v demisi na atmosféru, která u památníku panovala už brzy ráno.

„S kolegy Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem jsme položili věnec a zapálili svíčky, a byl to pro nás i pres křik a hrozby velký a slavnostní moment,“ sdělil Babiš.

„Sametová revoluce přinesla před 32 lety největší hodnoty, které máme. Svobodu slova, svobodu cestování, svobodné volby, možnost podnikat. Děkuju. Přeju vám všem krásný svátek, krásný 17. listopad,“ napsal Babiš

Podle Aleny Schillerové změnily události sametové revoluce životy tehdejší generaci i těm budoucím. „Dnes jsme si na Národní třídě u pamětní desky připomněli, jak náročná byla cesta ke svobodě a demokracii. Ke svobodě ohleduplné a nesobecké, k demokracii zodpovědné a solidární. V péči o tyto hodnoty nesmíme přestávat,“ napsala na svém Twitteru končící ministryně financí.

Ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jana Maláčová označila

17. listopad za výjimečný den, který ukázal, že nic není samozřejmého. „My sociální demokraté si chodíme tento den připomínat každoročně. Každá hodnota, která je pro nás klíčová, se musí udržovat, musíme za ní bojovat,“ řekla na Národní třídě Maláčová.



„Boj proti útlaku a touha po svobodě a demokracii. To jsou bezesporu společné jmenovatele 17. listopadu 1939 a 1989,“ připomněl na svém Twitteru 17. listopad odstupující ministr školství Robert Plaga a zdůraznil, že obě data jsou neodmyslitelně spjata se studenty. „Jejich odvahou a odhodláním něco změnit a něčemu dobrému pomoci. Díky za to,“ dodal.



„Dnes to prožívám se zvláštní radostí. Je to poprvé, kdy nemáme v parlamentu komunisty, což byl stín 17. listopadu.“ Petr Fiala možný budoucí premiér

Budoucí premiér Petr Fiala označil 17. listopad za nejhezčí svátek. „Spousta lidí má možnost uskutečnovat své sny, žít ve svobodě. Toho si musíme každý den vážit. Je krásné, že si to připomínáme,“ řekl na Národní třídě Fiala a dodal, že letošní svátek si připomíná se zvláštní radostí, protože je to poprvé, kdy v parlamentu nejsou komunisté.



„Je to svátek mladých lidí, protože to byli právě studenti, kteří se v letech 1939 a 1989 postavili těm hrozným režimům,“ vyjádřil se nastupující premiér.



Lidovecký předseda Marian Jurečka prohlásil, že by se lidé měli aktivně zajímat o to, co se děje ve společnosti. V tíživých dobách krize se společnost začíná rozdělovat nebo její část radikalizovat. Je pak především na politicích, aby to zmírnili a vytvářeli pozitivní, kulturní a komunikační atmosféru.



„Dnešní den patří všem, kteří se před 32 lety zasloužili o návrat demokracie a svobody do Československa. Jen díky Vám dnes můžem,“ napsala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na Twitteru. Upozornila na to, že demokracie vyžaduje odpovědnost, a svoboda je křehká. „Na nás všech je hodnoty 17. listopadu hájit a předávat dalším generacím,“ napsala na závěr Pekarová.



Na absenci komunistů v parlamentu odkázal i předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Letošní listopad je unikátní. Poprvé ho slavíme bez komunistů v parlamentu,“ řekl Rakušan. „Jedna éra skončila, voliči rozhodli tak, že se otevírá nová kapitola,“ pokračoval u památníku 17. listopadu.

Předseda hnutí STAN také zavzpomínal na revoluci v roce 1989, kdy mu bylo 11 let. „Je to událost, kterou už mám v hlavě. Dětský mozek je úžasný v tom, že zapomíná nedůležité momenty, ale zachovává ty důležité, jako třeba brečící babičku, radující se rodiče, stávkující sourozence na gymnáziu a podobně,“ popsal Rakušan.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš novinářům řekl, že 17. listopad je pro něj jak inspirativně, tak emočně velmi silný zážitek. Za důležitou pro demokracii považuje vzdělanou a informovanou společnost, která dokáže čelit nástrahám minulým, ale i budoucím. S tímto datem má spojenou i další důležitou životní událost - před šesti lety se oženil s manželkou Lydií.



Tomio Okamura popsal Den boje za svobodu a demokracii jako zápas lidí za svá práva, který ještě neskončil a ani neskončí. „Svoboda by měla být nástrojem spravedlnosti. To dnes mnozí naši občané necítí, a naopak mají pocit, že se spravedlnosti ve své zemi nemohou dovolat, “ vyjádřil se předseda SPD na svém Twitteru.