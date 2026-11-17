Mezi prvními na Národní třídu v Praze dorazil zapálit svíčku britský velvyslanec v České republice Matt Field. U památníku se zastavil při svém ranním běhu. „17. listopad pro nás všechny znamená svobodu,“ řekl novinářům. Pak pokračoval v běhu.
Desetitisíce účastníků, mnoho akcí různého zaměření v centrech měst a obavy z pokračování protivládních protestů, které odstartovaly v neděli na Letné. To bude letošní 17. listopad na mnoha místech po celé republice.
Největší akce se budou tradičně konat na místě, kde se před 37 lety odehrál studentský listopadový protest, a to na Národní třídě v Praze. Mezi Národním divadlem a Jungmannovým náměstím se budou konat koncerty či debaty nebo výstavy v rámci programu Korzo Národní 2026.
Letos se mimo jiné do akce promítne 90. výročí narození Václava Havla. Tradiční Obývák Václava Havla se bude nově konat v Paláci Platýz.
Ve sváteční den se koná i Koncert pro budoucnost 2026, a to v čase od 16:36 do 22:00 hodin. Akce v Praze ale nepřipomenou jen události z roku 1989, ale i rok 1939. Tradiční pietní akt u Hlávkovy koleje začne v 9 hodin. Vzpomínkové oslavy výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989 se chystají také na Albertově.
Prezident na Národní třídě
Připomenout si 17. listopad letos přijde pravděpodobně méně politiků, zejména těch koaličních, než v jiné roky. Kvůli cestě do Izraele se nezúčastní premiér Andrej Babiš (ANO), nepřijde ani předseda Motoristů a šéf české diplomacie Petr Macinka, ministr obrany Jaromír Zůna, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ani šéf poslaneckého klubu Motoristů a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Ti všichni doprovází Babiše v Izraeli.
Chybět budou i opoziční politici, šéf poslanců ODS Marek Benda nebo předseda Pirátů Zdeněk Hřib budou 17. listopadu na návštěvě Tchaj-wanu.
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Babišova návštěva Izraele je oslavou 17. listopadu, míní Vondráček
Kytici u památníku položí na Národní třídě prezident Petr Pavel, hnutí ANO a vládu zastoupí ministr průmyslu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová.
Babiš uvedl, že ho neúčast na oslavách 17. listopadu mrzí, ale může podle něj přispět k uklidnění vyhrocené situace. Kytici přijdou položit i předsedové opozičních stran, třeba Vít Rakušan (STAN) nebo Matěj Ondřej Havel (TOP 09).
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Vzpomínky, oslavy i protesty. Akce zdarma k 17. listopadu v Praze či Brně
V Brně se bude hlavní program odehrávat na náměstí Svobody. Nabídne od 13:00 tvořivé dílny, debaty i koncerty, v 17:11 zazní hymna a Modlitba pro Martu. Doprovodné akce a divadelní stezka proběhnou také v krytu 10-Z, Paláci šlechtičen nebo v Knihovně Jiřího Mahena.
V centru Ostravy se koná vzpomínkové setkání s názvem Cesta za světlem. Jeho účastníci tak na Masarykově náměstí a Prokešově náměstí před Novou radnicí uctí odkaz 17. listopadu 1939 a 1989. Po pietním aktu následuje bohatý doprovodný program, zahrnující hudební vystoupení, přednášky, besedy nebo promítání.
Různé vzpomínkové akce se budou odehrávat ve většině měst po republice.