„Není důležité, kde jsem. Důležité je, že jsme si uctili tento svátek. A já doufám, že na Národní třídě všichni zapomenou na nenávist a že tam mluví jen o tom, co se pro nás po revoluci stalo pozitivního,“ řekl v izraelském Tel Avivu ministerský předseda.
Kritiku opozice, že je v zahraničí, protože se bál na Národní třídu přijít, už nechtěl komentovat. „Máme svátek, tak si ho užívejme. Máme svobodu a demokracii. Radši to vůbec nechci komentovat,“ prohlásil Babiš. V areálu univerzity položil také květiny k památníku obětí teroristických útoků 7. října 2023, kdy palestinské ozbrojené hnutí Hamás napadlo Izraelce.
Vzhledem k nabitému programu se premiér Babiš k 37. výročí, kdy Česko znovu získalo svobodu, vyjádřil na sociálních sítích. „17. listopad. V tento den se opakovaně psaly dějiny naší země. Proto dnes slavíme krásný svátek, který je o svobodě. O možnosti říkat svobodně pravdu a nebýt za ni popotahován. O svobodě nebát se říct, co si myslíme. O svobodě si jednou za čtyři roky zvolit vládu, jakou chceme,“ uvedl premiér na síti X.
Ve svém vyjádření ještě pokračoval: „Oslavujme, že žijeme v takové zemi, kterou nám většina světa může jen závidět. A já ze srdce děkuji odvážným mladým lidem, kteří přesně za tyto hodnoty bojovali proti nacistické okupaci v roce 1939 a o půl století později, 17. listopadu 1989, proti komunistickému režimu. Díky nim 17. listopad dnes patří nám všem. Nehádejme se, oslavujme Českou republiku.“
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Na slova premiéra navázal ministr Macinka, který se vyjádřil přímo v Izraeli. „17. listopadu 1989 jsme znovu získali svobodu. Neměli bychom ale zapomínat ani na to, co v nás desetiletí komunistického útlaku zanechala,“ sdělil iDNES.cz šéf české diplomacie s tím, že jsme získali zvláštní citlivost vůči těm, kteří nám tvrdí, že vědí lépe – než my sami – co je pro nás dobré. Podle Macinky jsme obezřetní vůči systému, který si myslí, že když lidé nesouhlasí s jeho představami, problém je v těch lidech.
„Vypěstovali jsme si unikátní instinkt, který nás varuje, že za sliby o našem dobru se někdy skrývá především touha nás ovládat. Je to vzácná výbava, kterou nám zanechaly naše dějiny. Nikdy bychom na ni neměli zapomenout. A nikdy bychom se jí neměli vzdát,“ dodal Macinka.
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Na 17. listopad 1989 zavzpomínal i ministr obrany Jaromír Zůna. „Co bylo zajímavé, takový historický moment, a to asi málokdo ví: 17. listopadu na Národní třídě byli i studenti vysokých vojenských škol. Já jsem tam konkrétně měl svoje studenty, protože já jsem v té době působil na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. A k mému překvapení, když jsem to potom i se studenty probíral, tak oni zvedli ruce: My jsme tam byli! To bylo překvapení i pro mě,“ řekl iDNES.cz ministr Zůna.