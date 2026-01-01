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Centrum Prahy v úterý ožilo oslavami 37. výročí sametové revoluce. Navzdory sychravému a studenému počasí zamířily do ulic tisíce lidí. Oslavovaly se i 90. narozeniny bývalého prezidenta Václava Havla, které by měl v říjnu. Na Národní třídu tradičně dorazili také politici, jejichž příchody provázely emoce, pískot a otázky na nepřítomnost premiéra. Krátce po symbolickém čase 17:11 zazněla píseň Modlitba pro Martu, tentokrát v podání Ewy Farne. Pojďte se podívat, jak oslavy 17. listopadu vypadaly.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Před jedenáctou hodinou už byla Národní třída zcela plná. Organizátoři na místě proto apelovali, aby se návštěvníci u pietního místa příliš nezdržovali. Okolo jedné hodiny zazněla hymna, kterou dav ocenil potleskem.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
První politici dorazili k památníku už kolem 8:00, mezi nimi Libor Vondráček ze Svobodných nebo poslanci hnutí ANO Patrik Nacher a Taťána Malá. Krátce po nich přišli hlavní představitelé ANO Alena Schillerová a Karel Havlíček. Jejich příchod provázel hlasitý pískot, pokřiky „hanba“ a všudypřítomné dotazy na nepřítomnost premiéra Andreje Babiše.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Andrej Babiš oslavil svátek u lavičky Václava Havla na půdě univerzity v Tel Avivu. „Není důležité, kde jsem. Důležité je, že jsme si uctili tento svátek. A já doufám, že na Národní třídě všichni zapomenou na nenávist a že tam mluví jen o tom, co se pro nás po revoluci stalo pozitivního,“ řekl.
Autor: Facebook Andreje Babiše
Na Národní třídu dorazil také prezident Petr Pavel. Jeho příchod doprovodilo silné skandování „ať žije Pavel“ a okamžitě ho obklopil velký dav. Zazněly však i nesouhlasné výkřiky, které mu připomínaly minulost v KSČ.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pavel se také vyjádřil k neúčasti premiéra Andreje Babiše (ANO). „Je to jeho rozhodnutí, nevnímám to tak, že účast na státním svátku je povinností,“ řekl.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Na oslavy 17. listopadu dorazil také předseda ODS Martin Kupka. Při té příležitosti zdůraznil, že svoboda není jednou pro vždy vybojována, ale čelí plíživým nebezpečím v podobě útoků na soudy nebo nezávislost médií. „Dneska je připomínka roku 1989 ještě důležitější,“ uvedl.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Události 17. listopadu si nenechala ujít ani nejmladší generace. Malý návštěvník si zblízka prohlíží velký transparent plný vzpomínek a symbolů na Národní třídě.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Na pietním místě se objevovaly také odkazy s časovým symbolem 4:36. Právě ten v ulicích připomíná témata kolem debaty o rušení a budoucnosti koncesionářských poplatků pro Českou televizi.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Na Národní třídu ani letos nedorazil předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Místo toho položil věnec k památníku v ruzyňských kasárnách a zúčastnil se také piety u Hlávkovy koleje v Praze. Podle jeho slov by si Česko mělo víc připomínat i rok 1939, na který se podle něj při oslavách zapomíná.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
V ulici mezi Národním divadlem a Jungmannovým náměstím probíhal pestrý program Korza Národní, který nabídnul desítky diskuzí, výstav i stánků.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
U pietních míst nechyběli ani pamětníci, kteří tehdejší události sami prožili.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Letos se mimo jiné do akce promítlo i 90. výročí narození Václava Havla.
Autor: Oldřich Haluza, MF DNES
Oslav se zúčastnil také senátor a bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Loni dorazilo na Národní třídu zhruba 102 000 lidí, což bylo meziročně o 9 000 více. Letošní přesná čísla zatím nejsou známa, účast ale mohlo ovlivnit nepříznivé deštivé počasí. Podle průzkumu je 17. listopad nejdůležitějším státním svátkem pro čtvrtinu občanů a aktivně ho slaví 13 procent lidí.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Tradiční připomínku sametové revoluce završila skladba Modlitba pro Martu, kterou v podání Ewy Farne slyšela Národní třída poprvé jako součást živého divadelního vystoupení. Její vystoupení doprovázelo skandování davu, zvonění klíči a dlouhý potlesk v deštivém počasí.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na Václavském náměstí vypukl v 16:36 jedenáctý ročník Koncertu pro budoucnost. Tradiční vyvrcholení oslav 17. listopadu v centru Prahy. V rámci hudebního programu vystoupila i legendární kapela Olympic.
Autor: Michal Sváček, MAFRA