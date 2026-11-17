Oslavy 17. listopaduSledovat další díly na iDNES.tv
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se vyrazil s rodinou podívat na rozestavěné turistické letovisko, které se nachází u města Samdžijon v horské provincii Rjanggang. Pozornost médií upoutala především...
Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...
Na pražské Letné se mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala...
„Myslím, že se žáci budou chtít učit na záchodech. Je to bomba.“ Jen v superlativech se mluví o nových toaletách na Základní škole Smetanova v Chotěboři. Když její ředitel Milan Janda zveřejnil na...
Debata o budoucnosti nemocnice přilákala do kinosálu ve Valašském Meziříčí asi stovku zájemců. Nemocnice za necelý měsíc přestane přijímat rodící ženy, uzavře oddělení šestinedělí i novorozenecké a...
Člověk by jedovatě řekl, že summitem v Šen-čenu začala nová doba. Nevypočitatelná zahraniční politika Donalda Trumpa způsobila, že schůzka vyvolává víc úzkosti mezi americkými spojenci než mezi...
Po celých USA se v pátek cestující ocitli v nezáviděníhodné situaci. Výpadek telekomunikačních služeb zcela zastavil letecký provoz na více než čtyři hodiny. Podle služby pro sledování letů...
Starostou nejlidnatější brněnské městské části Brno-střed je lidovec Filip Chvátal. Zastupitelé si ho ve středu zvolili na svém ustavujícím zasedání. V čele obvodu, který má skoro 90 tisíc obyvatel,...
Celosvětová produkce vína se letos udrží blízko rekordně nízkých hodnot. Čtvrtým rokem za sebou tak bude produkce podprůměrná. Výnosy v hlavních vinařských oblastech snížily vedro, sucho a mrazy....
Spojené státy uzavřely vojenskou dohodu s Venezuelou, oznámil ve středu americký ministr obrany Pete Hegseth během návštěvy Caracasu, aniž ji blíže specifikoval. Venezuelská prezidentka Delcy...
Demokraté ve čtvrtek nominovali kongresmana Hakeema Jeffriese na post předsedy Sněmovny reprezentantů, čímž otevřeli cestu k tomu, aby se v lednu stal prvním černochem v čele dolní komory Kongresu....
Role Česka v podpoře Ukrajiny i první roky ruské invaze. Ukrajinský velvyslanec v Praze Vasyl Zvaryč spolu se senátorem a bývalým náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou zdůraznili význam české...
Íránské vedení vnímá volební ztráty republikánů jako oslabení Donalda Trumpa a důvod, proč v jednáních neustupovat. Americký prezident mluví o konci války, odvolává J. D. Vance z vyjednávacího týmu...
Česko chce do roku 2030 posílit svou protivzdušnou obranu, kvůli čemuž premiér Andrej Babiš a ministr obrany Jaromír Zůna jednali v Izraeli. V hledáčku jsou i další možnosti. Podle bezpečnostního...
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Psychiatr Jan Cimický, kterému soudy pravomocně uložily pětiletý trest za sexuální útoky a vydírání, obdržel od Obvodního soudu pro Prahu 8 výzvu k nástupu do vězení. K výkonu trestu by měl nastoupit...
České dráhy představily k výročí 17. listopadu speciální menu Václava Havla. To se skládá z hovězího vývaru s játrovými knedlíčky a burgundského guláše, který kuchaři připravili přímo podle...