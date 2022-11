Od počátku událostí, které u nás přinesly konec nedemokratického, represivního režimu, uplynulo třiatřicet let. Je to dlouhá doba. Už dávno jsme za stav naší země a veřejného života zodpovědní my sami. Současnost vytváříme svými činy, svým rozhodováním ve volbách, svými chybami, přetrvávajícími předsudky, ale i svými občansky obětavými činy, jakými byla třeba rozsáhlá pomoc ukrajinským uprchlíkům v jarních měsících.

Blízká válka v Ukrajině ukazuje, že mír a pokojný život nejsou samozřejmostí.