Ošklivé dědictví a válka. Jsme opět silný hráč v zahraničí, bilancuje Fiala

Vážení přátelé, máme za sebou 100 dnů naší vlády. Nebylo to jednoduché období, ale to jsem ani nečekal. Děkuji svým kolegyním a kolegům ve vládě za to, jak zodpovědně svou práci dělají. Děkuji také za podporu občanům. Je nám ctí, že pro vás můžeme pracovat. https://t.co/DPHHhG1d4e