Kvíz:

Co vše se semlelo v roce 2025? Otestujte své znalosti světových událostí

31. prosince 2025

Ne, nebude to jenom o Donaldu Trumpovi. Většinu mediální pozornosti sice letos vysál úspěšný navrátilec do Bílého domu, ve světě se však odehrála spousta jiných důležitých věcí. Orientujete se v nich? Připravili jsme si pro vás dvacet otázek, které důkladně prověří vaše znalosti.

Otázka 1/20

Které dvě země letos vedly předsednictví Rady EU?

