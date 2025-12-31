Kvíz:
Co vše se semlelo v roce 2025? Otestujte své znalosti světových událostí
31. prosince 2025
Ne, nebude to jenom o Donaldu Trumpovi. Většinu mediální pozornosti sice letos vysál úspěšný navrátilec do Bílého domu, ve světě se však odehrála spousta jiných důležitých věcí. Orientujete se v nich? Připravili jsme si pro vás dvacet otázek, které důkladně prověří vaše znalosti.
