Soud s exsoudcem Sovákem se dál protahuje. Ráno krvácel, omlouvá ho obhájce

To, co by se u normálního soudního jednání stihlo za jedno odpoledne – tedy přečíst obžalobu a vyslechnout, jaký k ní mají obžalovaní základní postoj – zabralo u Městského soudu v Praze v kauze Zdeňka Sováka zhruba půl roku.

Sovák nebo Bíba si dosud v jednací síni vždy po pár desítkách minut stěžovali na zhoršení zdravotního stavu. Na místo pak jela záchranná služba a jednoho nebo druhého odvezla. Protože nedali souhlas k tomu, aby soud probíhal v jejich nepřítomnosti, jednání muselo v daný den skončit.

Zatím nejkratší průběh mělo úterní hlavní líčení. Tentokrát Sovák ani Bíba k soudu nepřišli. Hned v úvodu je omluvili jejich obhájci.

„Aktuálně prodělává od minulého pátku zápal plic. Včera byl na kontrole na plicním oddělení, kdy z lékařské zprávy vyplývá, že klient není způsobilý účasti, takže si touto cestou dovolujeme založit kopie lékařské zprávy a prosíme, aby ho senát omluvil,“ uvedla Bíbova advokátka Lenka Hnilicová.

„Klient mi ráno volal, že poměrně masivně krvácel. Vyšel před dům, udělalo se mu špatně, upadl na chodníku a odvezla ho rychlá záchranná služba. Aktuálně jsem ověřoval, že je na urgentním příjmu na Karláku,“ sdělil Sovákův obhájce a jeho syn Ondřej Sovák.

Ani jeden z obou obžalovaných mužů opět nedal souhlas s konáním hlavního líčení v jejich nepřítomnosti. Předseda senátu Libor Holý proto nemohl udělat nic jiného, než úterní zasedání ukončit. Nyní chce počkat do čtvrtka, zda se Sovákův a Bíbův stav nezlepší.

Oba muži žádali o zastavení trestního stíhání

Někdejší soudce Vrchního soudu v Praze Sovák požadoval podle žalobců mimo jiné desítky milionů korun za to, že zajistí mírnější trest stavební společnosti Metrostav. V případě odsouzení mu hrozí pětiletý až dvanáctiletý trest vězení.

V srpnu poté, co se státnímu zástupci podařilo obžalobu na několikátý pokus dočíst, Sovák sdělil předsedovi senátu Liboru Holému, že není schopen se k ní sám vyjádřit.

27. srpna 2024

„Necítí se vinen skutky popsanými v obžalobě,“ prohlásil poté jeho obhájce a syn Ondřej Sovák. Exsoudce, který dochází pravidelně na dialýzu, žádal o zastavení stíhání kvůli jeho údajně zhoršujícímu se zdraví.

Totéž požadoval i Bíba. Obhájci navrhovali, aby jeho zdravotní stav přezkoumal nově ustanovený znalec. Holý jim nevyhověl.

Sovákovi spoluobžalovaní Bíba a Robert Plevač podle státního zástupce zprostředkovávali někdejšímu soudci kontakt se společností Metrostav. Jejím zástupcům nabízeli, že za úplatu zajistí, aby Sovák zrušil stavební společnosti tříletý zákaz plnění veřejných zakázek, který mu soud nepravomocně uložil v korupční kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha.

Bíbova přítelkyně Charlotte Mulénová muži údajně pomáhala peníze, které už obdržel, legalizovat. Gagiku Tonyanovi pak podle žalobců někdejší soudce zrušil nepravomocný šestiletý trest za vydírání výměnou za obrazy.

Sovák je obžalován zejména z trestných činů přijímání úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Policie ho obvinila na sklonku jeho kariéry, v prosinci 2020. Tehdy mu bylo 70 let, což je věk, kdy soudci odcházejí na odpočinek. Po sdělení obvinění strávil muž tři měsíce ve vazbě.

Sovák je v posledních letech druhým soudcem pražského vrchního soudu, který usedl na lavici obžalovaných. Pražský městský soud podruhé projednává případ jeho kolegy Ivana Elischera, který údajně manipuloval odvolací soudní řízení v drogových kauzách ve prospěch vietnamské komunity.