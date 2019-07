Táta jim v Rychnově zastřelil maminku. Byl to psychopat, napsaly děti

„Byl to neskutečný manipulátor a na veřejnosti se šíleným způsobem přetvařoval, aby nabyl dojmu, že svou rodinu miluje. Ve skutečnosti se ale jedná o podlého psychopata. Připravil nás o toho nejdůležitějšího člověka na celém světě a my nemáme ponětí, co si teď bez maminky počneme,“ zoufá Dominika, nejstarší ze tří sourozenců.

Mrazivě syrově mluví o svém otci, bývalém regionálním novináři Miloslavu D., který ve čtvrtek chladnokrevně zastřelil v restauraci v Rychnově nad Kněžnou svou manželku. Jejich maminku.

Devětačtyřicetiletý Miloslav D. si domluvil se svou ženou schůzku v podvečer v restauraci U Zvonu na Starém náměstí. Bylo to mezi nimi už delší dobu na kordy. Když mu oznámila, že podala žádost o rozvod a nestáhne ji, vstal, vyndal legálně drženou pistoli a prostřelil ji hlavu. Pak došel k číšníkovi, stoupl si vedle dveří a stroze procedil: „Zabil jsem svou ženu. Zavolejte policii.“

Čin, který nikdo z obyvatel, kteří střelce znali nechápe.

Děti Dominika, Nikol a Patrik se však už dlouho báli nejhoršího. Když četli nyní po vraždě na Facebooku komentáře, že jejich otec nebyl zlý člověk a muselo jít o zkrat, rozhodli se promluvit.

„Nelehký život jsme s ním zažívali všichni již od samého začátku, vše se ale vyhrotilo do neskutečných rozměrů hlavně v průběhu posledních čtyř let, kdy doma velmi intenzivně psychicky týral svoji manželku i nás děti. Nejenže nám sprostě nadával a byl na nás hrubý, zašlo to ale až tak daleko, že mamince sypal prášky - neznámo jaké - do vína, v noci ve spánku ji napadl...“ napsala Dominika ve statusu, kterým se chce za rodinu k tragédii vyjádřit.

Tvrdí, že v noci sourozenci společně se sedmačtyřicetiletou maminkou spali v zamčených pokojích, protože se otce báli. Právě máma byla ta, kdo rodinu držel - učila se s nimi, zařizovala dovolené, vymalovala celý byt, podnikala výlety i vše financovala. Otec podle ní před několika měsíci beze slova odletěl na pět týdnů do Vietnamu, co čtvrt roku střídal zaměstnání a do rozpočtu rodiny přispíval měsíčně nejprve patnáct tisíc korun, poslední dobou už jen osm tisíci a žil vlastní život.

Kvůli otci navštívíla policii

„Osobně jsem začátkem června v noci zašla pro policejní hlídku, jelikož se již situace nedala zvládat, ale vzhledem k tomu, že nedošlo k fyzickému násilí, nezmohlo se s tím vůbec nic. Nakonec jsme se rozhodli jít podat trestní oznámení za stalking a obtěžování, které bylo stále v procesu řešení a při této příležitosti jsme se i dozvěděli, že má legálně drženou zbraň, kterou jsme poté doma bohužel nenašli a bez policie bychom se o ní ani nedozvěděli. Dlouhodobě mamince vyhrožoval, že pokud od něj odejde, přijde o všechny děti a zůstane úplně sama, protože on je přece ‚velmi vážený novinář‘ a má styky úplně všude,“ popisuje dál Dominika.

Poslední tři týdny právě děti s maminkou bydlely u babičky s dědou, protože otci oznámili, že maminka podali žádost o rozvod. „V onen osudný den se měli sejít na veřejném místě, aby probrali detaily rozvodu a došli k dohodě, aby se celá záležitost co nejméně dotkla dětí. Celá tato chladnokrevná vražda byla předem naplánovaná a nejednalo se o žádný zkrat při hádce,“ uzavírá Dominika.

Konfrontovat Miloslava D. s tvrzením jeho dětí nelze. Je ve vazbě, za vraždu ženy, která zemřela po převozu do nemocnice, mu v případě odsouzení hrozí až osmnáct let vězení. Právě před soudem přitom paradoxně litoval, jak jeho tři děti budou muset vyrůstat bez maminky. „Děti miluji,“ řekl,

Podle Facebooku však žil okázalý život - rád se fotil s celebritami, cestoval, zkoušel různé exotické kuchyně a rád se chlubil, že se dostane třeba do zákulisí hokejového šampionátu, který se letos konal v Bratislavě. Ze stovek různých fotografií jich Miloslav zveřejnil jen zlomek s rodinou. Přesněji v posledních třech letech: dvě černobílé svatební, jednu se všemi třemi dětmi, s manželkou žádnou...