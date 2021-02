Vnitro zaplatí rodině brutálně ubodané ženy 8,5 milionu, rozhodl soud

„Úkolem policie je chránit veřejnost a bránit trestné činnosti. K tomu je školena a cvičena, k tomu ji máme. V tomto případě bylo prokázáno, že dva její konkrétní příslušníci nekonali svoji povinnost tak, jak byli vycvičeni, a následek je bohužel tragický,“ uvedl soudce Jan Čvančara, který rodině odškodnění od státu přiznal.

Manžel zavražděné ženy, dva synové a její matka mají získat částky v rozmezí od 1,8 do 1,95 milionu korun, snacha dostane 900 tisíc. V součtu má vnitro pozůstalým uhradit 8 milionů a 465 tisíc korun a také úroky z prodlení od dubna 2017. Rodina žádala téměř 10 milionů.

Rozsudek není pravomocný. Právní zástupci obou stran však po dnešním verdiktu naznačili vůli se dál nesoudit.



Soudce vysvětlil, že při výpočtu vzal jako základ částku 1,5 milionu korun. To je odškodnění, které jako přiměřené vysoudili v podobné věci příbuzní policistky, kterou při ujíždění přejel a usmrtil zfetovaný mladík.



Následně zohlednil řadu dalších kritérií, třeba to, že jednotliví členové rodiny měli k zavražděné Haně H. silný citový vztah. Dokazování ukázalo, že byla středobodem soudržné rodiny. Tři z jejích pěti členů se po ztrátě nejbližší příbuzné zhroutili. U její matky se v důsledku smrti dcery rozvinula těžká demence a musela být soudně zbavena svéprávnosti.



Soud přihlédl i k tomu, že pozůstalí museli v průběhu trestního řízení znovu zhlédnout videozáznamy z obchodního centra, kde byla Hana H. usmrcena. Podle advokáta rodiny byl útok Sudků „brutální popravou“.

„Nejsilnější navýšení, a to až dvacetiprocentní, jsem shledal ve vztahu k medializaci případu. V této věci jde o případ mimořádně mediálně sledovaný,“ vysvětlil soudce. Právní zástupce upozornil, že některá média kontaktovala jeho klienty, což jim bylo velmi nepříjemné.

Soudce uvedl, že matce a snaše zavražděné ženy by přiznal vyšší odškodnění, byl však vázán částkou, kterou v žalobě požadovaly.



„Věřím, že tím jsme pro dnešek učinili spravedlnosti zadost. Samozřejmě není možné odčinit všechno, co se žalobcům v tomto případě přihodilo. To nelze ani při veškeré lidské snaze. Mohu jen znovu vyjádřit lítost nad tím, co se stalo a jaký osud je potkal,“ uzavřel soudce, za což mu jejich advokát poděkoval.



Vražedkyně poslala rodině deset tisíc korun

Čtyřiapadesátiletou Hanu H. zavraždila 21. července 2016 v OC Nový Smíchov útočná sadistka Michelle Sudků. Dvojice policistů prověřovala o dva týdny dříve incident, při kterém se tato agresorka pokusila v kavárně na pražském Újezdě uškrtit mladší ženu.



Policisté zákrok podcenili. Nechali Sudků odvézt do Bohnic, lékaře však neupozornili na její nebezpečnost. Sadistka po propuštění z nemocnice vraždila na Smíchově. U soudu dostala výjimečný trest 30 let vězení. Po jeho odpykání se má léčit v ústavním zařízení.



Policisté, kteří pochybili, byli potrestáni podmínkou za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.



6. března 2017

Z dnešního jednání vyplynulo, že Sudků poslala vdovci po Haně H. jako odškodnění zatím jen deset tisíc korun. Peníze zasílala složenkou po tisícikoruně do května 2018. Pak už od ní žádná platba nepřišla. Podle rozsudku z března 2017 má pozůstalým uhradit celkem 850 tisíc korun.



O deset tisíc korun, které pachatelka uhradila, dnes soud manželovi Hany H. přiznanou satisfakci snížil. Připomněl, že vražedkyně i ministerstvo odpovídají za tutéž újmu způsobenou žalobcům.



Pokud by Sudků poslala pozůstalým i zbývajících 840 tisíc korun, má jim stát dát o tuto částku méně. V případě, že pachatelka už nepošle rodině nic a vnitro zaplatí dnes přisouzené odškodnění v plné výši, tedy 8,5 milionu korun, Sudků už rodině nic platit nemusí. Dlužných 840 tisíc korun by však měla uhradit státu.