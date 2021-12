VIDEA ROKU: Tornádo na Moravě, pád lanovky i boj o holý život

Tragický pád lanovky na Ještěd

Poslední říjnový den se pod Ještědem stala tragédie, kterou si do té doby nikdo nedokázal ani představit. V důsledku přetržení tažného lana došlo k pádu jedné z kabin lanovky. Následky byly tragické, ve zdemolované kabině na místě zemřel průvodčí, který v ní sjížděl s Ještě sám dolů. Druhou kabinku se podařilo průvodčímu zastavit, čímž zabránil tomu, aby rozjetá kabinka narazila do dolní stanice. V osudnou dobu v ní cestovalo 14 lidí.

Neštěstí na železnici

Tragédie se v roce 2021 nevyhnuly ani železnici. U obce Milavče na Domažlicku se čelně střetl osobní vlak se Západním expresem mířícím z Německa. Strojvůdci obou vlaků v zdemolovaných kabinách zemřeli. Dopoledne policie potvrdila, že zemřela i jedna cestující. Desítky lidí jsou zraněny. Podle ministra dopravy Karla Havlíčka expres projel návěst Stůj.

Řidič vjel autem do davu lidí ve Škodovce

U jedné z bran automobilky Škoda Auto v Mladé Boleslavi najelo ve večerních hodinách auto ve vysoké rychlosti do chodců. Při střetu byli zraněni tři lidé, přičemž jedna žena byla transportována leteckou záchrannou službou do pražské nemocnice. I když se původně hovořilo o tom, že řidič do lidí najel úmyslně, policejní vyšetřování ukázalo, že za neštěstím stály zdravotní komplikace řidiče.

Výbuch plynu zabil zasahující hasiče

V polovině září vyjížděla jednotka dobrovolných hasičů k jednomu z rodinných domů Koryčanech na Kroměřížsku. Během chvíle se ale ozvala ohlušující rána a celý domů se zřítil k zemi. V troskách domu zemřeli dva dobrovolní hasiči, kteří tam únik plynu řešili. Podle policie před tragédií majitelé prováděli rekonstrukci domu, při níž došlo k poškození plynového potrubí. Policie událost prověřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti.

Sluchátka a mobil v ruce

V uších hlasitá hudba, v ruce mobil. Tak vstoupila na přechod pro chodce v Brně žena, která vůbec nevěděla, co se kolem ní děje. Houkající sanitku zaregistrovala až ve chvíli, kdy jí málem vstoupila přímo před kapotu. „Duchapřítomný řidič sanitního vozu situaci zvládl a vše dopadlo dobře jen díky jeho rychlé reakci, schopnosti předvídat, díky zkušenostem a každodenní praxi,“ okomentovali situaci jihomoravští záchranáři.

Zfetovaný řidič ujížděl policistům, zradil ho sníh

Rok 2021 byl bohatý na policejní honičky, při kterých si řidiči mysleli, že mužům a ženám zákona ujedou. Jeden takový případ se odehrál mezi Jaroměří a Hradcem Králové, kde policisté pronásledovali vozidlo Mercedes, které se nakonec řítilo obcí rychlostí až 180 kilometrů za hodinu. Auto nakonec skončilo ve slepé ulici, dva muži se i přes pád na ledu snažili ještě utéct, avšak marně. Test u nich ukázal kokain.