VIDEA ROKU: Nářek restauratérky u soudu s Rubešem nebo Novotný do basy

Spor mezi majitelkou restaurace v centru metropole a známým tvůrcem videí pro turisty či spotřebitele, který v létě řešil Obvodní soud pro Prahu 5, nakonec skončil smírem. Ženě vadila reportáž, podle které se v jejím podniku „podvádí s pivem“. Žádala omluvu, stažení videa a finanční satisfakci. Janek Rubeš po dohodě s podnikatelkou zveřejnil pod sporným videem vysvětlující příspěvek.
12. srpna 2025
Zaujal také případ pražského řidiče tramvaje Daniela Bejvla, který podle státní zástupkyně začátkem roku ve voze napadl a hanobil Ukrajince. Muž u soudu odmítl vinu, připustil pouze, že ve vypjaté situaci řekl cestujícím s malým dítětem, že nemají právo být v Česku. Své vystupování označil za osobní zkrat, kterého lituje. Rozsudek v tomto případu zatím nezazněl.
28. února 2025
Poněkud zaskočený odcházel v květnu od soudu tehdejší starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný. Na návrh státního zástupce mu soudkyně přeměnila podmíněný trest odnětí svobody na nepodmíněný, protože se komunální politik ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Do vězení nakonec nastoupil a strávil tam tři měsíce.
2. července 2025
Odvolací Krajský soud v Pardubicích letos nepotěšil podnikatele Miloše Holečka, který si před lety postavil vilu načerno poblíž sportovního hřiště. Následně si stěžoval, že je tam mládež moc hlučná, a město kvůli tomu zažaloval. Zatímco okresní soud loni magistrátu nařídil, aby hluk omezil, odvolací instance letos Holečkovu žalobu v celém rozsahu zamítla.
7. února 2025
Zajímavý případ řešil také Krajský soud v Hradci Králové. V kauze údajně zfalšované závěti potrestal pětiletým vězením Alenu Řípovou, vdovu po zakladateli významné strojírenské firmy Karsit Group. Obžaloba ji vinila, že vytvořila fiktivní dokument, aby jí připadlo více než stomilionové dědictví. Podle spisu jí pomáhaly další tři ženy. Odvolací vrchní soud však nebyl s verdiktem spokojený, případ proto vrátil do Hradce k novému projednání.
6. února 2025