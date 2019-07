Dívka se sama ubodala. Záchranáři už jí pomoct nemohli, potvrdil soud

„Z výsledků dokazování jednoznačně vyplývá, že zdravotní stav Anety Rodové byl takový, že byl neslučitelný se životem, a že ani rychlá a účinná lékařská pomoc, která i přesto byla poskytnuta, nemohla vést k záchraně jejího života,“ konstatoval předseda odvolacího senátu René Fischer. Rozhodnutí soudu prvního stupně, který žalobu Anny Rodové loni v květnu zamítl, bylo podle něj správné.

„Nejsem zklamaná, jsem z toho jen unavená. Počkáme na písemné vyhotovení rozsudku. Zažila jsem už tolik zklamání, tak to beru, jak to je. Jsem stoprocentně přesvědčená, že dcera sebevraždu nespáchala,“ řekla iDNES.cz matka ubodané Anety, která si myslí, že zdravotníci mohli dívku zachránit.



Policisté případ už před časem odložili, protože cizí zavinění na smrti její dcery neprokázali. Žaloba na záchrannou službu byla podle Anny Rodové cestou, jak dostat případ do soudní síně a dozvědět se pravdu. Loňské projednání žaloby u Obvodního soudu pro Prahu 10 ale nic převratného nepřineslo.

Aneta Rodová se podle závěrů vyšetřování zabila ráno 20. září 2014 v bytě svých přátel. Vzala do ruky nůž a zasadila si devět ran, z toho dvě do srdce a další do plic. V bytě s ní byl v tu chvíli podnikatel libanonského původu Ahmad Hassan Ibrahim a jeho přítelkyně Kateřina. Oba tvrdili, že se dívce snažili v sebevraždě zabránit. Kateřina zavolala záchrannou službu i policii.



Telefonát Kateřiny s dispečerkou záchranky (20. 9. 2014):



Zdravotníci dostali oznámení v 7:27. Sanitka vyjela za minutu, do bytu v pražských Letňanech přijela v 7:36. O třicet sekund později začali záchranáři s oživováním dívky. Resuscitaci ukončili v 10:37, ač se běžně tak dlouho neprovádí. Obvykle zdravotníci končí pokus o oživení po třiceti minutách, když vidí, že to k ničemu nevede.



Kateřina volá na policii (20. 9. 2014):



Anně Rodové vadilo například to, že ač měla dcera rozbodaný hrudník, zdravotníci na něj nasadili přístroj, který tuto část těla stlačoval. Zranění se tak mohla zhoršit. Podle matky měli zdravotníci řešit hlavně bodné rány, odsát krev, která dceři tekla do těla, a krvácení zastavit. Převoz do nemocnice sanitkou trval 45 minut. Matka si myslí, že měli dceru transportovat vrtulníkem.



Podle znaleckého posudku byla Aneta mrtvá v 7:45, tedy devět minut po příjezdu záchranky. Cokoliv dělali zdravotníci po tomto čase, bylo zbytečné.

Znalec z oboru urgentní medicíny Jiří Pokorný loni u soudu označil jejich snahu udržet tuto pacientku při životě za mimořádnou a nadstandardní.



Znalec vypovídal u soudu v květnu 2018:



„Těžce zraněná Aneta Rodová mohla mít určitou šanci na přežití tehdy, kdyby k jejímu zranění došlo na připraveném operačním sále, případně v těsné blízkosti operačního sálu kardiologického oddělení či traumacentra, kde by byli připraveni odborníci. Nemohla by ale přežít ani v tom případě, kdyby k ní s vozem záchranné služby přijel do Letňan profesor Pirk, profesor Pafko, anesteziolog a jejich týmy,“ uvedl Pokorný ve svém posudku.



Sebevražda ubodáním Obsáhlým šetřením nebyly zjištěny žádné skutečnosti, jež by naznačovaly, že by na smrti Anety Rodové měla nějaký podíl jiná osoba, než sama Aneta Rodová. Příčinou jejího úmrtí bylo lehkovážné zneužívání návykových látek, konkrétně kokainu. Ve spojitosti s dlouhou, náročnou a i pro tak mladý a zdravý organismus Anety Rodové vyčerpávající dvoudenní cestou z Dominikánské republiky doprovázený psychickou vyčerpaností z odmítnutí a ze zklamání z vývoje vztahu se zadaným Jakubem H., bezprostředně navazující na večírek na uvítanou v Coco baru, kde právě k užití kokainu došlo, nakonec vedlo k fatálnímu následku - sebevraždě Anety Rodové, což bohužel nebylo možné žádnými v současnosti dostupnými metodami lékařské vědy zvrátit. Zdroj: Závěr vyšetřování



Případ ubodané dívky patřil mezi mediálně velmi sledované. Provázela ho totiž řada dohadů a nejasností.

Z trestního spisu například vyplývá, že na tričku Anety Rodové byly nalezeny čtyři defekty, přičemž v hrudníku měla devět bodných ran. Na místě činu se našlo jen malé množství krve a vypadalo to, jako by ji někdo před příjezdem policie a záchranky utřel. Po pitvě se ztratilo Anetino srdce.



Policie však jiný závěr než sebevraždu nepřipustila.

„Obsáhlým šetřením nebyly zjištěny žádné skutečnosti, jež by naznačovaly, že by na smrti Anety Rodové měla nějaký podíl jiná osoba, než sama Aneta Rodová,“ uzavřel vyšetřovatel. Že jde o správný závěr, potvrdilo státní zastupitelství i Ústavní soud.

Libanonský podnikatel Ahmad Hassan Ibrahim, který byl svědkem v případu neobvyklé sebevraždy třiadvacetileté Anety Rodové, loni Česko opustil. Odcestoval zpět do vlasti. „Od jeho (bývalé) manželky jsem se dozvěděl, že se do republiky nehodlá vrátit,“ sdělil Ibrahimův právní zástupce Milan Hulík.