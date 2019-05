Stát ze mě udělal vraha policistů, zlobí se taxikář. Miliony nevysoudil

Co řekli po zastavení auta vojenský policista: Vy jste neviděl, že vám dávám pokyn k zastavení? Zdeněk Ponert: A vy jste policista? VP: Ano. ZP: Vy jste policista? VP: Vojenský policista. Toto je vojenská akce, takže mám stejná oprávnění jako policie.

ZP: Opravdu? A kdo vám to řekl? VP: Přečtěte si zákon. ZP: No tak jsem zastavil. VP: Já vás poprosím kdyžtak couvnout a tohle (reproduktor na střeše s hlasitou hudbou) ztlumit. ZP: Tohle nejde ztlumit.

VP: Tak vás poprosím, abyste odjel. ZP: To mě nemůžete poprosit.