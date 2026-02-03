Týrání a téměř každodenní znásilňování. Soud poslal českého Trumpa do vězení

Podle samosoudkyně Jany Humeni usvědčila Trumpa nejen výpověď poškozené ženy, které soud uvěřil, ale i svědectví jejích příbuzných a známých, kterým se svěřila, jak zle se k ní manžel chová. Někteří si na ní všimli známek fyzického násilí. V jednom případě také žena skončila po napadení Trumpem v nemocnici.
„Poškozená podrobně popsala jejich manželství. Mimo jiné uvedla, že obžalovaný jí vulgárně nadával, škrtil a dožadoval se sexu proti její vůli. Jedna ze svědkyň řekla, že krátce po svatbě jí poškozená volala a svěřila se jí s tím, že ji obžalovaný škrtil, až omdlela, a pak ji křísil. Zaměstnavatel popsal, jak vypadala, když se vrátila dříve ze svatební cesty – plakala a měla v obličeji podlitiny, které jí měl způsobit právě obžalovaný. Vezl ji pak do nemocnice,“ připomněla soudkyně.
Mezi další usvědčující důkazy řadí soud lékařské zprávy a fotografie poškozené ženy, na kterých má po těle modřiny. „Je z nich zřejmé, že poškozená vyhledala ošetření poté, co byla napadena a škrcena manželem,“ vysvětlila Humeni.
|
Toto je soud, ne vaše tiskovka, kárala soudkyně českého Trumpa. Stíhaný je za týrání manželky
Znalci podle soudkyně u ženy diagnostikovali projevy syndromu týrané osoby. U obžalovaného uzavřeli, že je za své jednání plně odpovědný.
„Dominuje u něj grandiózní sebepojetí a narcistní potřeba obdivu, paranoidní podezřívavost, emoční labilita, výrazná somatizace a přítomnost až bludných představ o vlastní výjimečnosti, akademických a uměleckých úspěších bez jakékoli opory v realitě,“ shrnula závěry odborníků státní zástupkyně Martina Adámková. Pro Trumpa žádala za týrání a znásilňování čtyřleté vězení. Muž nakonec dostal o rok méně.
„Úhrnný trest byl ukládán podle nejpřísněji postižitelného jednání, tedy za znásilnění, kde sazba činí dva roky až deset let. Trest byl uložen ještě při dolní hranici sazby – ve výměře tří roků,“ uvedla soudkyně.
Trump, který se v průběhu hlavních líčení s Humeni několikrát hlasitě hádal a vyčítal jí, že mu upírá právo na obhajobu, když se jeho košatá vyjádření plná odboček pokoušela usměrnit, přijal rozsudek až nečekaně klidně.
Kromě nesouhlasného kroucení hlavou se během vyhlašování verdiktu a jeho zdůvodnění nijak verbálně neprojevoval. Na konci jen důrazně požádal obhájce, ať hned podá odvolání, což advokát učinil.
Poškozené ženě přiznal soud částku 75 tisíc korun, kterou dotyčná požadovala. Trump už dříve uvedl, že je ochoten tuto sumu zaplatit, protože se k manželce nechoval vždycky dobře.
|
25. listopadu 2025
Honění není znásilnění, hájí se Trump
Do manželství vstoupil Trump, původním příjmením Litvák, s partnerkou začátkem roku 2023 po velmi krátké známosti.
„Nedomysleli to. Najednou opustili způsob života, na který byli zvyklí, to jest, že žili samostatně, aniž by se museli komukoliv přizpůsobovat. Navíc obžalovaný je poněkud svérázný člověk, jak jsme zde všichni měli možnost vidět a slyšet,“ řekl v závěrečné řeči Trumpův obhájce Peter Nahodil.
Za svéráznou označil i jeho manželku, když svolila k brzkému sňatku, přestože jí to okolí rozmlouvalo. Podle advokáta se zpočátku věnovala s velkým nadšením všemu, na čem Trumpovi záleželo – šlo například o restaurování oltáře v Bazilice svaté Ludmily nebo jeho plánům na vydání celosvětově úspěšné dětské knihy.
„Soužití takto vyhraněných osobností s sebou přináší nejrůznější konflikty,“ upozornil obhájce, podle kterého může málokdy za roztržky jen jeden z partnerů.
„Mám za to, že každý měl svůj díl viny. Poškozená přiznává, že hádky začínaly obvykle tím, že obžalovaného za něco kritizovala,“ zkoušel advokát přesvědčit soud, že „život není černobílý“. Pro klienta žádal zproštění obžaloby, nebo alespoň podmíněný trest.
Trump znovu zopakoval, že je jeho obvinění vykonstruované. Ze spiknutí viní nejen bývalou manželku, ale i jejího údajného milence, policii nebo státní zástupkyni.
|
Český Trump před soudem. Týrání a znásilňování v „byznys“ manželství odmítá
Odmítá, že manželku bil, škrtil nebo ji po přestěhování do nového bydliště téměř každodenně nad ránem budil a pohrůžkami nutil, ať ho orálně uspokojí, což žena podle rozsudku ze strachu dělala.
„Honění mi dělala dobrovolně, protože za to dostala šperky. To není znásilnění. Nevím za co bych měl být trestaný. Že mi honila rukou – no a co? Je manželka, proto jsem neměl milenky,“ hájí se muž.
„Provdala se za mě, protože se jmenuji Trump a mám výsledky. Jsem jednatel společnosti. Chtěla peníze,“ prohlásil o ženě.
Soudkyně jeho tvrzení odmítla. „V řízení se neprokázalo, že by si paní poškozená vzala pana obžalovaného pro majetkový prospěch. Poslední finanční zpráva je vložená v rejstříku v roce 2014, kdy byla (Trumpova) firma ve velké ztrátě a prakticky nevydělávala,“ uvedla Humeni.
Trump zopakoval, že manželku bral jako „reprezentativní asistentku“ a jako investici, kterou neměl důvod si ničit. Soudkyně ho několikrát napomenula, aby nehovořil vulgárně. Podle muže je takový slovník u manažerů normální.
Vedle množství vulgarit užitých v závěrečné řeči byla v tomto případě neobvyklá i délka „posledního slova“, kdy obžalovaný obvykle řekne na úplný závěr jednu nebo dvě věty.
U Trumpa se tato část protáhla na víc než deset minut. Muž v ní mimo jiné emotivně obvinil policisty, že proti němu poštvali celou věznici, kde ho teď prý spoluvězni šikanují za to, jak se měl k manželce chovat.
|
25. listopadu 2025