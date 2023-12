Hrnky i trička s Hitlerem mi přišly přes čáru, vypověděl u soudu autor portrétů

Žalobce viní nakladatelství Naše vojsko a jeho šéfa ze založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a výtržnictví. Důvodem je prodej propagačních předmětů s nacistickou tematikou, konkrétně kalendářů, knih, triček, hrnků nebo popelníků, a to v letech 2017 až 2020.

Vyobrazeni na nich byli například nacistický vůdce Adolf Hitler, zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich nebo někdejší německý státní ministr pro Protektorát Čechy a Morava Karl Hermann Frank, zodpovědný mimo jiné za vyhlazení obce Lidice.

Uvedenou trojici nacistů nakreslil pro nakladatelství ilustrátor Jakub Cenkl. U soudu nyní řekl, že původní zakázka byla pro populárně naučný magazín Fakta a svědectví, který Naše vojsko vydává.

„Prvotní domluva byla, že to bude pro obálku časopisu. Pak se mi ozvali z Českého rozhlasu, řekli mi, že Židovská obec podala trestní oznámení kvůli tomu, že se to používá dál na nějaké propagační předměty. S tím jsem nesouhlasil. Nebylo to předmětem smlouvy. Napsal jsem panu Drtinovi e-mail, že končím spolupráci. Myslím, že není dobře propagovat veřejně tyhle násilníky. Asi to není správné chodit s tričkem Adolfa Hitlera. Přijde mi to už docela přes čáru,“ prohlásil kreslíř.

Mezi svědky byl i Martin Zandal, který hrnky s tvářemi nacistických pohlavárů na zakázku vyráběl. „Nevím, jestli jsem v tom spatřoval problém, Je to mediální masírka, že se něco nesmí, ale když vidím, že jsou knížky o nacistech, že je to v televizi...,“ řekl v jednací síni.

Pracovníci zprostředkovatelské firmy Mugs, která pak hrnky do nakladatelství dodávala, mu prý sdělili, že jde o sběratelské věci a nemá si s tím dělat starosti.

„Považoval jste ty předměty sběratelské?“ zajímalo státního zástupce. „Znám lidi, kteří si to kupovali a dávali si to na poličku. Všechny hrnky, hlavně druhou světovou. Těch nacistů se dělalo nejvíc, bylo to asi 70 procent produkce, šlo o stovky hrnečků. Z toho jsem dovozoval, že to lidi kupují nejvíc... asi to neházeli do popelnic,“ odpověděl Zandal s tím, že největší zájem byl o Hitlera.

Zástupce dodavatelské firmy Mugs, u které si Naše vojsko hrnky objednalo, s vyobrazenými nacisty na těchto předmětech problém nevidí. „Nepozastavili jsme se nad tím. Nevnímám jako to propagaci,“ uvedl Roman Pěnkava.

Hluboce mě to ranila, řekla svědkyně

Zcela opačný názor má učitelka fyziky Milada Marková, která na webu nakladatelství před časem na tyto hrnky a trička narazila. Pobouřilo ji to.

„Vedle hrnečku Václava Havla byl hrneček s portrétem Adolfa Hitlera. To mě hluboce ranilo. Uráží mě to. Myslím, že v dnešní době není možné, aby si někdo udělal živnost a obohacoval se na vzbuzování těchto nejnižších emocí jako je nenávist, genocida. V tom, abych podala trestní oznámení, mě podpořil manžel,“ vypověděla fyzikářka.

„Pokud budeme tyto věci denní potřeby prodávat a používat, znamená to, že souhlasíme s tím, že myšlenky, které propaguje nacismus, jsou normální, přirozené. Vyjadřuje to nějaký názor. Na toho, kdo si to koupí, to má vliv,“ myslí si žena.

„Je to naprostý nevkus. Tehdy jsem z toho měla silnou emoci. Zlobilo mě to, připadalo mi, že se tady šíří věci, které by se tu šířit neměly. Dnes už jsou ale ve veřejném prostoru mnohem horší věci. Člověk, který si to kupuje, ze sebe sám dělá hlupáka, ale jestli to může ovlivnit další lidi, jestli to na ně může mít nějaký dopad, to nevím. Neumím si představit, že by v tom šel někdo po ulici a ostatní by se chytli,“ uvedla další svědkyně, religionistka Věra Tydlitátová ze Západočeské univerzity, která se před několika lety zajímala o to, zda prodej těchto věcí není trestný.

Trestní oznámení podal v roce 2017 také výtvarník Miroslav Vomáčka. „Když budu mít na sobě tričko s Hitlerem, tak propaguji nacismus a policie mě zadrží. Jak to, že on (obžalovaný Drtina) je může prodávat? Jak to, že to může nabízet? To tričko není na studium historie. Vydal kalendář na čas budoucí (na další rok). To opět není studium historie, je to reklamní předmět. Jsem také ilustrátor, mám tyhle pány nakreslený, ale v životě by mě nenapadlo, abych to někomu poskytnul a on z toho dělal tyhle modly,“ řekl před soudem.

6. října 2023

Obžalovaný Drtina, který se z úterního jednání omluvil, v říjnu u soudu uvedl, že se cítí nevinen. „Myslím, že je to vykonstruovaný problém pana státního zástupce. Jsme nakladatelství, je to pár hrníčků, které jsou vytržené z plejády osobností. Je to historie. Myslím, že by nám nyní měli spíše vadit komunisti než fašisti.“

Podotkl, že se prodej hrnků vyplatil, protože z něj nakladatelství mělo zisk. Designy hrnečků se podle něj řídí časopisem, který Naše vojsko vydává. Osobnost, která byla na titulní stránce titulu, se vždy objevila na dalších předmět, včetně hrnečků. Lidi na titulní strany přitom vybíral sám Drtina.

Státní zástupce pro Drtinu navrhuje čtyři roky vězení, třímilionový peněžitý trest a zákaz činnosti distribuce a prodeje knih. Nakladatelství by mělo podle jeho názoru zaplatit pět milionů a předměty s nacistickou tématikou, které byly ve firmě zajištěny, by měly propadnout státu.