Policisté v Praze zatkli Čecha podezřelého z vloupání a únosu v Rakousku

Na tiskové konferenci o tom informovali rakouští vyšetřovatelé, podle kterých se muže podařilo dvaačtyřicetiletého Čecha dopadnout díky kamerovým záznamům a analýze genetických stop z místa činu. Mluvčí pražské policie Jan Daněk potvrdil, že muž hledaný pro násilnou trestnou činnost byl zatčen v Praze 9.

„Zadržovala ho zásahová jednotka, protože bylo podezření, že se jedná o nebezpečného pachatele,“ uvedl Daněk. Muž je nyní v cele předběžného zadržení a bude se s ním vést vydávací řízení. Podle rakouského prokurátora Marcuse Nehera řízení bude trvat zhruba tři měsíce.

Přepadení v obci Koppl poblíž Salcburku se odehrálo 15. srpna. Skupina maskovaných ozbrojených mužů se dostala do domu přes balkon a zaútočila na manžele ve věku 35 a 41 let, kteří v něm žili. V přítomnosti jejich dvou malých dětí je spoutali, stejně jako 26letou ženu, která v domě pracovala jako au-pair. Po majitelce domu muži chtěli, aby se vydala autem do centra města, kde provozovala klenotnický obchod, a vrátila se se šperky. Děti, manžela a au-pair si vzali jako rukojmí.

Přepadení se jim však nakonec vymklo z ruky, protože se rodinu pokusili odvézt do lesa, kde se jim však porouchalo auto. Nechali je proto na místě a utekli, kolemjdoucí poté přivolali pomoc. Stopy chtěli pachatelé zamést tím, že se pokoušeli dům pomocí hořlaviny zapálit.

Podle rakouských úřadů už byl zatčený Čech v minulosti několikrát trestán a z vězení, kde si odpykával trest za loupežné přepadení, vyšel naposledy loni.