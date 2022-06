Nabízeli ojetá auta na internetu a podvedli skoro 200 lidí, zadržela je policie

Pětice mužů byla zatčena na základě evropské zatýkacího rozkazu, který vydal český soud. Podezřelí, kteří jsou nyní ve vazbě v Rumunsku, by měli být v Česku do několika dnů, uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Čtyřiatřicetiletému cizinci a jeho čtyřem zhruba stejně starým spolupachatelům podle mluvčího hrozí za podvod v případě odsouzení až deset let vězení.

Pražští kriminalisté začali internetové podvody s prodejem aut vyšetřovat v roce 2019. Následně zjistili, že stopa vede do Rumunska, kde je hlavní organizátor podvodu, který má několik spolupachatelů. Také zjistili, že další dva spolupachatelé jsou v České republice. Proto musela agentura pro evropskou justiční spolupráci Eurojust zřídit speciální česko-rumunský tým, který měl případ vyšetřit, uvedl Hrdina.

Eurojust ve středu uvedl, že si podvodníci podle zjištění vyšetřovatelů vytvářeli na internetu profesionální profily, kde nabízeli k prodeji ojeté vozy. Za tímto záměrem si vytvořili smyšlenou identitu slovinských a německých majitelů vozů, kteří tvrdili, že chtějí prodat své auto. Po zájemcích žádali zálohu čtyř tisíc až osmi tisíc eur (100 tisíc až 200 tisíc korun), která měla údajně posloužit na proclení a přepravu vozů. Slíbená auta ale podvodníci zájemcům nikdy nedodali.

Auto uvízlo na hranici, zašlete peníze

Česká policie k tomu v pátek doplnila, že podvodníci nabízeli auta přes inzeráty na českých bazarových serverech, vždy šlo o auta, která byla prodávána někde v Evropě, mimo Česko. Prodejci s kupujícími podle kriminalistů komunikovali jen přes e-mail a slibovali jim dovoz auta do ČR prostřednictvím přepravní společnosti.

„Následně se kupujícímu již telefonicky ozvala podvodnice, která mu řekla, že je vozidlo na hranicích, ale nastal problém s celníky a potřebuje zaslat peníze jako zálohu,“ uvedl Hrdina a doplnil, že poté, co kupec zálohu poslal, vše skončilo. Nikdo se mu už nikdy neozval a o peníze přišel.

Policie při zásahu provedla v České republice a Rumunsku 17 domovních prohlídek a zabavila luxusní auta, nemovitosti a šperky za téměř 15 milionů korun, které si podezřelí podle policie pořídili za peníze z podvodů.

Policisté v této souvislosti nabádají lidi, kteří nakupují přes internet, k opatrnosti. Nikdy by podle nich neměli platit dopředu za něco, co nikdy neviděli.