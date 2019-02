Vraha své dcery potkala v metru, sedl si přímo proti ní. Zhroutila se

Po stopách vrahů s Jirkou Pánkem Sledovat další díly na iDNES.tv

Bylo páteční ráno a Regina Kučerová měla důvod těšit se na víkend. Odpoledne plánovala se svým snoubencem Jiřím vyrazit z pražské Florence autobusem do Krkonoš. Čekaly je dva dny plné lyžování.



Slibně vypadal i další týden. Ve středu měl soud vynést rozsudek v jejím sporu se Zdeňkem Bruthansem, vlastníkem domu, v němž bydlela. Všechno nasvědčovalo tomu, že to bude ona, kdo vyhraje.



Nemohla tušit, že se to ráno naposledy obléká, obouvá a rozhrnuje závěsy v oknech. Že si cestou do práce nekoupí snídani, jak to dělala obvykle. Že už žádná cesta do práce nebude.



Svůj byt opouštěla po sedmé hodině. V okamžiku, kdy otevřela dveře a chtěla vyjít ven, vrhl se na ni neznámý muž.



Pětadvacetiletý Pavel Kapoun zatlačil překvapenou ženu zpátky do bytu. „Elektrický paralyzér jsem nepoužil. Držel jsem ho v rukavicích obráceně, nešel zapnout,“ uvedl později u výslechu.



„Bránila se, couvala, volala o pomoc. Řekl jsem jí, buď ticho a nic se ti nestane. Strávil jsem s ní asi půl hodiny. Byla v klidu. Ptala se, co od ní chci. Tvrdila, že ví, že mě poslal Bruthans a že je to kvůli bytu. Říkal jsem jí, ať se odstěhuje. Odpověděla, že z bytu v žádném případě nepůjde.“



Pavel Kapoun ukazuje, kde měl nůž

Chodil po bytě, ona začala uklízet nějaké shozené věci. Pak se podle Kapounovy výpovědi rozběhla k telefonu. Zřejmě věřila, že přivolá pomoc.



„Zpanikařil jsem. Nechtěl jsem ji zabít, chtěl jsem ji zastavit,“ hájil se vrah. Za pasem měl lovecký nůž, který si nedávno koupil na tržnici.



„Bodnul jsem ji, když běžela a byla skoro u telefonu. Holka spadla na zem, myslím, že nemohla ani vykřiknout,“ popsal Kapoun. Nůž jí vrazil do zad, pak ji ještě dvakrát bodl do hrudníku.



Kapoun v kamenolomu u obce Nehvizdy, kde měl zahodit vražednou zbraň

„Na stole byl baťůžek. Z něj jsem utrhl takovou plyšovou berušku. Na tu holku jsem se už nedíval.“ Z telefonní budky na Palmovce zavolal, že je to hotové.



Svoji zakrvácenou bundu spálil na smetišti. Nůž hodil údajně do vrtu v lomu v Nehvizdech, který je hluboký 60 metrů.

Ať to vypadá, že vraždil magor

Majitele domu Zdeňka Bruthase obvinili policisté z podílu na vraždě po dvou měsících vyšetřování – v dubnu 1999. Podnikatel odmítal, že si likvidaci nájemnice objednal. Usvědčoval ho však jeho podřízený Martin Rež, který na krvavou práci sehnal kamaráda Pavla Kapouna.

Spor o byt po babičce Babička Reginy Kučerové bydlela v přízemním bytě 1+1 v ulici Novákových 31 v Praze 8 od roku 1964. Když bylo Regině 18 let, přihlásila se sem a babičce pomáhala vést domácnost.



Vnučka měla ze zákona nárok byt po smrti babičky užívat. Bruthans, který koupil dům v roce 1992, to však odmítal uznat. Žena proto podala v roce 1998 žalobu.

Kučerová platila měsíční nájem regulovaný vyhláškou (1 500 Kč), tržní činže by činila asi 5 000 Kč.

„Ta mladá nájemnice z přízemí mu byla po smrti staré paní trnem v oku. Z jedné strany po ní mlsně pokukoval, z druhé ji nenáviděl, protože cítil, že se mu v duchu posmívá. Byla pro něj jako červený hadr pro býka,“ shodovali se někteří nájemníci.

„Regině pořád mizely jmenovky ze dveří i zvonku. Když Bruthans opravil střechu, odpojil televizní anténu. Ostatním nájemníkům ji zapojil zpět, jen jí ne. Když jsem za ní přišel domů, křičel, že si tam tahá chlapy, že se živí prostitucí, že je podvodnice a tak podobně,“ líčil její snoubenec Jiří.

„Na podzim 1998 měla dcera vytopený byt. Byly ucpané stoupačky a veškeré fekálie z domu vytékaly přes záchod do jejího bytu,“ popsala paní Kučerová. Instalatér, kterého Bruthans nejprve odmítal přivolat, pak našel v trubkách nacpaný hadr.



„Nedlouho před posledním stáním nabídl Regině náhradní byt v paneláku na Jižním Městě. Byt byl v hrozném stavu, měl zničené jádro, rozbitá umyvadla a prokopnuté dveře. Na rekonstrukci nechtěl dát majitel dost peněz. Odmítli jsme a Bruthans opáčil: Berte, je to moje poslední nabídka,“ vzpomínal Jiří.



Rež se s Bruthansem seznámil na jaře 1997. Odepsal mu na inzerát v Annonci. Bruthans měl ve svém domě v ulici Novákových v pražské Libni počítačovou firmu Služby výpočetní technice.



Reže zaměstnal a časem mu půjčil oproti několika směnkám přes 200 tisíc korun. Další peníze mu nabídl koncem roku 1998.



„Chtěl, abych odstranil jeho nájemnici. Jednalo se o Reginu Kučerovou, bytem dole v přízemí vedle skladu. Nenáviděl ji. Chtěl po mně její vraždu,“ přiznal Rež.



Bruthansovi nejprve navrhl, že by ženu mohli za úplatu „vystrašit cikáni a feťáci“. Pak nabízel, že zařídí její zmizení. Odvlekli by ji za hranice, kde by „musela šlapat“.



To se však Bruthansovi nehodilo. Podle Reže potřeboval, aby zemřela. Soud by projednávání její žaloby zastavil.

„Chtěl, aby ji někdo zabil buď cestou do práce nebo někam do kina. Aby tam byl vidět sexuální nebo loupežný motiv. Aby bylo vidět, že to udělal nějakej magor. Potřeboval, aby se našla. Aby měl důkaz, že už se do toho bytu nevrátí. Aby mohl počítat s tím, že ho získá,“ řekl Rež policistům.



Bruthans při policejní konfrontaci, kdy si to mají obvinění mezi sebou vyříkat z očí do očí, Režovo tvrzení odmítl.



Bruthans: „Promiň, ještě si jako vybírat jak, co a s kým provést, to už je trochu nechutný.“ – Rež: „Je to nechutný, ale ty sis to vybíral. Tys to chtěl. Chtěl jsi, abych ji zabil. Nejdřív jsi říkal zmizet, odstranit a v podstatě jsi dělal rukou jako podříznout. Já jsem to chápal jako zabít.“ – Bruthans: „Není pravda, že bych takové gesto chtěl použít, nebo o tom hovořil.“



Rež také popsal, jak jeho šéf celou akci financoval. Nejprve od něj dostal zálohu 40 tisíc korun. Pak kontaktoval svého známého, o kterém věděl, že má vazby na cizince provádějící vraždy na objednávku. Ten mu však nevyhověl.



Zdeněk Bruthans Vystudoval strojní průmyslovku v Betlémské ulici v Praze. Elektrofakultu absolvoval s červeným diplomem.

Po roce 1989 založil firmu, která se zabývala prodejem a drobnými opravami výpočetní techniky.



Podnikání pro něj bylo „únikem před světem“ – „věcí, kterou uměl nejlíp“ – „všechno muselo jít stranou“.



Samotář, který si nerozuměl s lidmi . Sám sebe hodnotí jako „sexuálně náročného“ – jestli má nějakou závislost, tak na sexu. „Regina Kučerová mi jako ženská nic neříkala, nebyl to můj typ.“



. Sám sebe hodnotí jako „sexuálně náročného“ – jestli má nějakou závislost, tak na sexu. „Regina Kučerová mi jako ženská nic neříkala, nebyl to můj typ.“ Je věřící – „Bůh je nade mnou a pomůže mi.“

Podle znalců trpí poruchou struktury osobnosti s těžkou neurotickou symptomatikou , která je tradičně označována jako charakterová neuróza (psychopatie).

, která je tradičně označována jako charakterová neuróza (psychopatie). IQ 130, výrazný introvert, egocentrik, narcista , v běžném sociálním kontaktu působí jako špatný herec, je neempatický, k sobě nesebekritický.

, v běžném sociálním kontaktu působí jako špatný herec, je neempatický, k sobě nesebekritický. Podnikatelský úspěch a peníze jsou v jeho hodnotové orientaci vysoce ceněny a jsou mu zřejmě kompenzací za mezilidské vztahy, ve kterých selhává. zdroj: znalecký posudek, psychologické vyšetření, rok 1999



Obrátil se proto na nevlastního mladšího bratra, kterému dal 10 tisíc korun. Mladík se pokusil sledovat Reginin byt. Všimla si ho však nájemnice, která šla vynést odpadky, a z domu ho vyhodila.



Rež v roli prostředníka hledal dalšího vhodného adepta. Oslovil Pavla Kapouna, kamaráda, s nímž měl společného koníčka – vysílačky. Za vraždu Reginy Kučerové mu slíbil 80 tisíc korun. Kapoun ji proto začal sledovat.



„Málem jsem do ní vrazil, když vycházela ze dveří domu. Šel jsem za ní a projel s ní celou trasu, co jela do práce do Řipské ulice (pracovala jako počítačová grafička ve vydavatelství časopisů, pozn. red.). Pak jsem ji několikrát stopoval. Martin (Rež) mi říkal, ať to udělám, jak chci, ale že se to nesmí stát v tom baráku, kde ta holka bydlí, protože tam bydlí jeho zaměstnavatel, který s ní má spor. Prý by se zlobil, že by to mohlo být na něj,“ vypověděl Kapoun.



„Martin mi pak řekl, že to spěchá. Že to musí být do určitého termínu, jinak si najde někoho jiného. Vymýšlel různé varianty. Padaly podrobnosti, které nechci uvádět,“ dodal.



Od únosu a vraždy mimo dům nakonec upustili. „Kučerovou jsme nikdy nepřistihli samotnou, vždycky byla s někým. Když nebyla v práci, nebo doma, nevěděli jsme, kde je,“ uvedl Rež.



V den, kdy Kapoun nájemnici ubodal, inkasoval Rež od Bruthanse v jeho firmě 110 tisíc korun, převážně v pětitisícových bankovkách. Potom jel do Čelákovic, kde se večer sešel s Kapounem.



Za vraždu Kučerové mu dal slíbených 80 tisíc, ale pak si z vyplacené odměny dvě pětitisícovky vzal. „Naznačil, že mi pomáhal (dal mu klíče od domu, aby si nechal udělat duplikát, a po vraždě ho odvezl autem z Prahy, pozn. red.) a že by za to také něco chtěl. Dal jsem mu deset tisíc,“ uvedl Kapoun.



Vražda nájemnice vyšla Bruthanse na 150 tisíc korun. 70 tisíc dostal vrah, zbytek Rež.



Když se o smrti dcery dozvěděla její matka Roberta Kučerová, zhroutil se jí svět. „Ten den jsem vlastně umřela i já. Přišla jsem o to nejdražší, moje jediné dítě! Přežívám pomocí prášků jen ze dne na den,“ řekla novinářům.



Telefonoval oběti do práce, vydával se za policistu

Hlavní líčení s obžalovanou trojicí začalo u Městského soudu v Praze 30. listopadu 1999.

Aktéři vraždy Reginy Kučerové. Zleva: Zdeněk Bruthans, Martin Rež a Pavel Kapoun

„Rež svou výpověď zcela vykonstruoval, mé obvinění je lživé. Když mi policie tu noc řekla, že se v mém domě stal nejhorší trestný čin, vybavil jsem si vlastizradu,“ prohlásil v jednací síni Bruthans.



Rež přiznal, že kontaktoval Reginu Kučerovou dva dny před vraždou – ve středu 10. února. Telefonoval jí do práce a vydával se za policistu. Chtěl ji vylákat, ale nepodařilo se mu to.



„Regina mi volala s tím, že měla divný telefonát. Představil se jí jakýsi nadporučík Zemáček, že se má do dvou hodin dostavit na výslech na adresu Sokolovská 321. Bylo mi to podezřelé. Říkala jsem jí, ať nikam nechodí, a zkoumala jsem, co v tom může být,“ popsala její matka.



„Zjistila jsem, že na uvedené adrese žádná policejní služebna není. Telefonní číslo, které dal falešný policista k dispozici, neexistovalo,“ vypověděla u soudu advokátka Zuzana Hudečková, která Reginu Kučerovou ve sporu o byt zastupovala.



Vchodové dveře k bytu Reginy Kučerové

To, že byla mladá nájemnice v den vraždy v bytě sama, byla náhoda. „Většinou jsem spal buď já u ní doma, nebo ona u mne. Ve čtvrtek večer jsme měli oba mnoho práce, tak jsme se domluvili, že tentokrát zůstaneme každý u sebe,“ uvedl její přítel.

Popsal také, jak svou snoubenku nalezl. „Když jsem odemykal, hned mi bylo podezřelé, že dveře byly jen zaklapnuté. Potom jsem si všiml klíčů na zemi. Dveře do obýváku nešly otevřít, tak jsem se protáhl dovnitř a ležela tam v kaluži krve. Zkusil jsem tep, byla však už ztuhlá.“

Typ loveckého nože, kterým Kapoun ženu zavraždil

„Už tehdy mi vytanul na mysli jediný člověk. Reginin domácí. Při odebírání otisků bylo jeho chování divné. Všichni jsme byli v šoku a on jediný s policisty žertoval a byl uvolněný,“ dodal.



Vrah zasadil oběti tři rány nožem, první dvě byly smrtelné. „Rež přede mnou nikdy neřekl, že si vraždu objednal Bruthans. Já jsem si to ale domyslel, protože mi vyprávěl o jeho sporu s poškozenou,“ řekl před soudem Kapoun.

Podívejte se, jak probíhal soud s obžalovanými (reportáž z roku 2000):

Soud se Zdeňkem Bruthansem, který nechal zavraždit mladou nájemnici

Ve vězení si Bruthans odseděl 10 let

Prvoinstanční soud potrestal Reže a Kapouna 15 lety vězení. Bruthansovi uložil 18 let za mřížemi a rozhodl, že jeho dům propadne státu.



Zapírajícího Bruthanse neusvědčila jen výpověď zaměstnance, ale i další důkazy. Třeba to, že vyplatil Režovi odměnu v den vraždy přímo ve své provozovně. Zaměstnanci totiž z obchodu odešli po 16. hodině a zapnuli alarm.



Zasedání vrchního soudu

Později (v 18:03) Bruthans zabezpečovací zařízení kvůli schůzce s Režem zase vypnul, což systém zaznamenal. „Tento čas s odkazem na údaje udávané jednotlivými osobami odpovídá době, kdy si obžalovaný Rež přišel pro peníze,“ uvedl soud.



Odvolací Vrchní soud v Praze později trest pro Bruthanse, jehož obhájci řízení různě protahovali, zmírnil. Dal mu stejně jako jeho kumpánům 15 let vězení. Činžák mu nechal.



Bruthansův dům mohl státu propadnout jen tehdy, pokud by odsouzený dostal výjimečný trest nad 15 let odnětí svobody, což se nakonec nestalo, nebo v případě, že by získal trestným činem majetkový prospěch.

„Získání bytu (po Regině Kučerové, pozn. red.) je nutno považovat jen za vedlejší, odvozený motiv jednání obžalovaného, který v žádném případě není úměrný trestu propadnutí celého domu,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka.

Bruthans si odseděl část trestu ve Valdicích, pak žádal o přesun na Mírov na Šumpersku. Poté, co vykonal dvě třetiny trestu – 10 let – byl na základě svojí žádosti z věznice v září 2009 podmíněně propuštěn.



Soud přitom posuzuje také postoj odsouzeného ke spáchané trestné činnosti. Bruthans se tedy musel před šumperským soudem k objednání vraždy Reginy Kučerové doznat a zločinu litovat, jinak by mírovskou věznici předčasně neopustil.

Ručičky, které mě chtěly odrbat, už na mě nemohou, říká nyní Bruthans:

Rozhovor s vrahem. Spím klidně, tvrdí muž, který si sjednal vraždu nájemnice

V roce 2001 zažalovala Bruthansova manželka matku zavražděné Reginy. Chtěla po ní 39 tisíc korun jako náhradu za ušlý nájem z bytu, kde její dcera bydlela. Po vraždě tam totiž zůstal nábytek, který Bruthansovým údajně bránil v dalším pronájmu „nečekaně“ uvolněných místností.



Plánek bytu s vyznačenou polohou těla oběti

„Když jsem si chtěla věci odvézt, byl vyměněný zámek u mříží v chodbě před bytem. Nemohla jsem se tam dostat,“ popisovala Roberta Kučerová. „Chtějí mě zničit, stejně jako zničili Reginu. Za žalobou vidím jen jejich zlobu, mstu a hyenismus,“ dodala.



Bruthansová nakonec ve sporu neuspěla. „Požadavek je v rozporu s dobrými mravy,“ prohlásila v jednací síni soudkyně.

Majitel domu se soudil i z vězení. Chtěl vystěhovat další nájemnici, která tam žila 35 let. Soud však rozhodl, že žena užívá byt oprávněně.



„Potkala jsem ho v metru...“

Zdeněk Bruthans stále bydlí v posledním patře činžáku v ulici Novákových, kde nechal v přízemí zavraždit svoji nájemnici. Pokaždé, když z domu vychází, nebo se do něj vrací, musí projít kolem jejího dřívějšího bytu. V rozhovoru pro iDNES.tv nadále odmítá, že má s ubodáním mladé ženy cokoliv společného.



Dům v ulici Novákových v Praze 8, kde byla Regina Kučerová zavražděna

Matka oběti Roberta Kučerová na něm po několika letech vysoudila za smrt dcery dvoumilionové odškodnění (podrobněji v článku Žena vysoudila z vraha dcery dva miliony. Cynická obhajoba, shrnul soud).



Bruthansova advokátka namítala, že Kučerová od jejího klienta nepřijala omluvu jako morální zadostiučinění. „Copak se mi může někdo omluvit za to, že mi úmyslně zabil dítě?“ podivila se nad tímto argumentem soudkyně.



„Předsedkyně senátu vyjádřila lidskost. Znamená to pro mě konec jedné etapy života, i když smutný. Žádné peníze mi dceru nahradit nemohou,“ řekla po vynesení rozsudku nešťastná matka.

Znám i závist, popisuje matka zavražděné Reginy (8. srpna 2016):

Znám i závist, říká matka ubodané dívky, které musel vrah poslat dva miliony

Stále se léčí a dochází k psychiatrovi. Před časem znovu zkolabovala poté, co Zdeňka Bruthanse potkala v metru.



„Sedl si naproti mně. Byl jeden a půl metru ode mě. Úplně se mi zatmělo před očima. Určitě mě poznal. Díval se na mě s takovým úšklebkem. Na další stanici jsem okamžitě vystoupila. Šla jsem něco vyřizovat na úřad, tam jsem se zhroutila,“ řekla iDNES.tv Roberta Kučerová.

Poděkování Autor článku děkuje za pomoc při přípravě tohoto dílu seriálu Po stopách vrahů paní Robertě Kučerové a předsedovi Městského soudu v Praze JUDr. Liboru Vávrovi.



„Doufám, že neříkala, že jsem vytáhl kulomet a ohrožoval ji,“ zlehčuje situaci Bruthans. Setkání s matkou Reginy v metru si podle svých slov nevybavuje.

Paní Kučerová dceru, kterou od pěti let jejího věku vychovávala sama, nepohřbila. Urnu má doma obklopenou věcmi, jež měla Regina ráda.



Nechybí oblíbený parfém, maturitní stužka nebo baťůžek, který měla na rameni, když 12. února otevřela dveře vrahovi. U její fotky leží plyšová beruška. Podobnou si tehdy pachatel odnesl z místa činu na důkaz, že zakázku vykonal.



„Musím to říct úplně otevřeně. Měla jsem dvě možnosti. Buď se zabít, protože jsem si život bez dcery nedovedla vůbec představit, nebo žít a zachovat její památku. Denně na ni vzpomínám. Už pro ni nemůžu nic udělat. Kupuju jí aspoň květiny a divím se, že jsem to přežila,“ říká žena, která zůstala sama.