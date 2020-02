KRIMI TÝDNE: Větrná smršť v Česku, mlátič dopravní značky i zloděj smolař

18:43 , aktualizováno 18:43

Konec týdne přivál do Česka jedna z nejsilnějších větrných bouří posledních let. Pořádnou smůlu měl řidič, kterému spadl na kabinu dodávky strom. A nepříliš štěstí přálo v týdnu i zloději, který v Praze vykradl autobus. Když si vynosil lup ven, šel kolem řidič autobusu. To naopak v Brně měla rodina na výletě velké štěstí. Podívejte se na videosouhrn Krimi týdne.