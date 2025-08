Svou zločineckou kariéru začal Ladislav Winkelbauer z Valtic už v 80. letech, kdy seděl za krádež auta.

Ještě před sametovou revolucí se ale dostal na svobodu a odstěhoval do západního Německa. Do vlasti se vrátil počátkem 90. let a rovnou se vrhl do podnikání. Na rodnou Moravu nesměřoval, zakotvil na Karlovarsku a se společníkem Petrem P. rozjel továrnu v Merklíně.

Vyráběli v ní rakve, po kterých byla kvůli probíhající občanské válce v Jugoslávii poptávka. Kromě toho získali třeba penzion Horalka, hospody ve Vintířově a Bernově.

Brutální vydírání

Jenže koncem roku 1992 se mezi nimi něco stalo. Winkelbauer najížděl svým terénním suzuki do auta svého společníka, jeho matce prý dokonce hrozil podříznutím. Skončil na pár týdnů ve vyšetřovací vazbě. Ještě než případ dospěl k soudu, podnikl další akci proti svému společníkovi. S novým parťákem Petrem B. ho vylákali do Polska, kde ho brutálně drželi a vydírali. Když se společníkovi Petrovi P. povedlo utéct, vše ohlásil policii. Měl štěstí, že přežil. Později si změnil jméno a odstěhoval se do zahraničí.

Tento incident se stal v únoru 1994 a už v červnu stejného roku se pro Winkelbauera stal nepohodlným jeho druhý společník, Petr B. Zřejmě proto, že toho o jeho „podnikání“ věděl až příliš mnoho, stejně jako Winkelbauerova bývalá přítelkyně Jolana K.

Celá tato trojice a s ní ještě Winkelbauerův nový známý Ivan Z. se 20. června vydala z Prahy po D1 na Slovensko. Jeli ve dvou autech. Petr a Jolana seděli v jednom, Winkelbauer s Ivanem ve druhém. Obě auta sjela z dálnice na Benešov. Když byla poblíž Týnce, podle obžaloby Winkelbauer vytáhl vysílačku a na dálku odpálil připravenou nálož semtexu v druhém autě. Petr i Jolana byli na místě mrtví. On sám to vylíčil jako náhodu, výpověď několikrát měnil.

Winkelbauer skončil opět ve vazbě, tentokrát kvůli dvojnásobné vraždě. Seděl tam několik měsíců a občas ho vozili k výslechům. Při jednom takovém převozu z Bartolomějské na Pankrác se mu podařilo utéci. Za jízdy si odemkl svá pouta ručně vypilovaným klíčkem, policisty odzbrojil a donutil jet na okraj Prahy, kde je spoutal a sebral jim služební auto, zbraň i jeden průkaz. Policii unikal sedm měsíců.

Nic nepodcenil. Odbarvil si vlasy na blond, přibral, pořídil si brýle a průkaz na jméno Jaroslav Michalů. A hlavně se pojistil proti případné identifikaci: odstranil si kůži z bříšek prstů, aby ho nemohli ztotožnit s hledaným mužem. V rukou policie skončil až po sedmi měsících, a to vlastní vinou. Kdyby netrpěl stihomamem, že už mu jsou v patách, a nezačal z baru u Anenského náměstí prchat jak zběsilý, nejspíš by vůbec nevzbudil pozornost.

Jeden rozsudek stačí

Ještě před rozsudkem se znovu pokusil utéci. Se dvěma spoluvězni se v pankrácké věznici za pomoci ulomené nohy od stolku a vzpěry od umyvadla probourali přes cihlovou klenbu cely. Otvorem se pak protáhli na půdu, otevřeli si vikýř a dostali se na střechu budovy. Tam zjistili, že cesta dál nevede.

Ke své ještě nedořešené krušnohorské kauze a dvěma vraždám si tak přidal útěk a také další závažné skutky, kterých se dopustil poslední hodiny na svobodě v noci z 6. na 7. března 1996. Soud ho na konci roku 1996 poslal za dvě vraždy semtexem do vězení na 23 let. Stíhání za další zločiny soudkyně Ivana Fořtová zastavila, vyšší trest už totiž stejně dostat nemohl. Vraždy nikdy nepřiznal, pouze nedovolené ozbrojování.

Nakonec se Winkelbauer, který se ve vězení nechal přejmenovat na Nováka, dostal na svobodu dřív. Propustili ho v únoru 2013, tedy po 18 letech, a to se zkušební dobou 7 let. Je to vůbec nejdelší možná lhůta, jakou soud může propuštěnému udělit.

Nový život Nováka

Jeho proměnu, nebo aspoň údajnou proměnu, zaznamenal na svém webu katolický kněz a bývalý vězeňský kaplan Michael Martinek. Sice Winkelbauera přímo nejmenuje, z údajů, které o něm uvádí, je ale nepochybné, že má na mysli právě tohoto vězně.

„Krátce před svým propuštěním mně řekl, jak si za ta léta nesvobody přeskládal hodnoty: ‚Když máte na prvním místě peníze a vyděláváte desítky milionů, musí jít stranou morálka i lidské vztahy. Myslíte jen na to, jak vyzrát na ostatní, abyste vydělal co nejvíc. Teď už nechci tolik peněz. Na prvním místě mám vztahy – ke své partnerce, k ostatním lidem a k Bohu‘,“ napsal o něm kaplan a dodal, že věří, že tento člověk ve vězení našel lidskou důstojnost.

Kde je Ladislavu Winkelbauerovi-Novákovi konec? Podle dostupných informací je již po smrti. Uvedli to novináři Jakub Kvasnička a Václav Janata, kteří stojí za sérií Hlasy zločinu, v pořadu Rozstřel iDNES.tv s Vladimírem Vokálem.

Novináři popsali, jak se jim po vydání podcastu o Winkelbaurovi ozvala paní, která jim sdělila, že Winkelbauer je mrtvý. Když se jí zeptali, jak to ví, odpověděla prý: „Já ho pitvala, i s manželkou se oběsil.“ Ověřit tuto informaci z jiného zdroje se nám nepodařilo.