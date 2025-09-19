Má IQ 77, po brutálních vraždách se z něj stal věřící. Kdo je vrah Vocásek

Dvojnásobný vrah Zdeněk Vocásek je českým rekordmanem v pobytu za mřížemi. Dostal se za ně v roce 1987 jako 26letý, dnes je mu 64 let. Za mřížemi dosud strávil 38 let a pět měsíců. Co provedl a proč tak brutálně vraždil?

Zdeněk Vocásek, který si později změnil jméno na Navrátil, se o první vraždu pokusil na jaře 1984. Jeho obětí se měl stát jeho známý Stanislav Hlaváček z pražského Nového Města. Vocásek mu zasadil čtyři údery kladivem do hlavy, po kterých muž ztratil vědomí. Později si útok nepamatoval a myslel si, že spadl. Na dlouhou dobu tak Vocáskovi tento zločin prošel.

Budu prospěšný, slibuje vrah Vocásek. Soud rozhodne, zda ho po 38 letech pustí

Začátkem roku 1987 zavraždil v centru Prahy nevidomého bývalého veksláka, o tři měsíce později přidal ještě vraždu staršího muže, se kterým se seznámil v hospodě. Obě vraždy byly nesmírně brutální.

Reportáž z jednání soudu v Mostě o podmínečném propuštění:

Prozradily ho kradené kufříky

Zadržet se ho podařilo krátce po činu 5. dubna roku 1987, ale vlastně jen náhodou. Ulice byly totiž plné příslušníků Veřejné bezpečnosti, a to kvůli nadcházející návštěvě sovětského lídra Michaila Gorbačova.

Jedna z hlídek si pozdě večer všimla Vocáska. Co ji upoutalo? „Rychlou chůzí odcházel od kufříků, postavených u lampy pouličního osvětlení,“ je popsáno v rozsudku Městského soudu v Praze. Vocásek se z podezření vykroutil tvrzením, že kufříky nejsou jeho.

Když ale o něco později kufříky prohledával pyrotechnik, zda v nich není „dáreček“ pro Gorbačova, vrah se sám od sebe na místo vrátil a příslušníkům bezpečnosti sdělil, že v igelitce vedle kufříků je „ohnutá kudla od krve“.

Dodal, že na ni sahal, a proto na ní najdou jeho otisky. Přitom si příslušníci všimli, že má oblečení od krve. Prolustrovali ho a zjistili, že pár záznamů v rejstříku už má, a tak se rozhodli ho zadržet. V tu chvíli Vocáskova svoboda na 38 let skončila.

Nejdéle vězněný Čech sedí už 30 let. Vrah Vocásek unikl šibenici

Kromě nože byly v igelitové tašce vedle kufrů hodinky, polobotky a také doklady na jméno Ferdinand Koudelka.

Ukázalo se, že zadržený stojí za vraždou v nedaleké ubytovně dřevařských závodů v pražských Vysočanech. Koudelku chtěl okrást o cennosti a ten si to nechtěl nechat líbit.

„Já jsem ho bodl poprvé proto, že mi nechtěl dát ten černý kufřík, který se mi líbil víc než ten hnědý. Ten černý kufřík byl pěknej. Hnědý kufřík byl moc velkej, ten se mi nehodil,“ uvedl později do protokolu. Koudelkovi zasadil 12 ran nožem. Sebral mu také hodinky, boty, peněženku a několik drobností.

„Poklepal jsem mu na hlavičku“

Až poté vyšla najevo vražda nevidomého Quida Franka a také dřívější vražedný pokus. Stanislava Hlaváčka, svého souseda, zastihl ve chvíli, kdy usnul u televize. Nenapadlo ho nic jiného, než vzít kladivo... „To kladivo jsem vzal a jen tak z ničeho nic jsem šel naproti, spícímu Hlaváčkovi poklepat na hlavičku,“ popsal Vocásek okolnosti zločinu a dodal: „Po každém klepnutí s sebou cuknul. Vůbec se nemínil vzbudit.“

Zločin a trest v datech

  • jaro 1984 – pokus o vraždu Stanislava Hlaváčka
  • leden 1987 – vražda Quida Franka
  • duben 1987 – vražda Ferdinand Koudelky, dopadení
  • září 1988 – Městský soud v Praze vynáší nejvyšší trest
  • jaro 1989 – Nejvyšší soud ČSR potvrzuje trest smrti
  • srpen 1989 – Nejvyšší soud ČSSR potvrzuje trest smrti
  • 6. prosince 1989 – prezident Gustav Husák zamítá milost
  • 27. prosince 1989 – Městský soud v Praze nařizuje vykonat trest
  • 29. prosince 1989 – prezidentem se stává Václav Havel a pozastavuje výkon trestu smrti, později je tento trest zrušen
  • 2007 – první (a neúspěšná) žádost o podmínečné propuštění po 20 odpykaných letech

A proč zavraždil podivínského slepce Franka, kterého našli bez kalhot ubitého k smrti v jeho bytě? A který ho po hospodském tahu vzal na přespání k sobě domů, dokonce i s jeho psem Citou?

Hostitel Quido Frank se podle Vocáska ukázal hodně nevypočitatelný. „Kdo tě poslal? Já tě dneska zabiju,“ zahrozil prý.

Vocásek našel kladivo a Franka s ním praštil několikrát tak silně, až se rozbilo. Když se muž pořád bránil, pokračoval v úderech půllitrem. A když nestačilo ani to, začal ho bodat šroubovákem.

To už, jak si posteskl u výslechu, stříkala krev všude kolem, šroubovák ale ne a ne zajet pořádně do hloubky. „Proto jsem mu šroubovák vbodl do pravého oka. zajel tam prakticky celý. Frank zachroptěl a hned padnul. Bylo jasné, že už dochrápal, bylo po něm,“ popsal Vocásek.

V kbelíku si pak vypral krví potřísněnou košili, sesbíral střepy, aby si Cita neporanila packy, nafoukl si matraci a v bytě se vyspal. „Zaútočil jsem, protože jsem z něj měl strach. Když říkal, že mne zabije, bál jsem se, že to udělá, když budu spát,“ vypověděl.

Husáka nahradil Havel a popravu doživotí

Od zadržení na jaře 1987 uplynulo do pravomocného rozsudku nad Vocáskem pěkných pár měsíců. Až koncem roku 1989, kdy už marně vyzkoušel všechny možnosti odvolání i žádost o milost k prezidentu Gustavu Husákovi, bylo jasno: odsouzeného čeká trest smrti. O výkonu popravy rozhodl Městský soud v Praze 27. prosince 1989.

Jak se za mřížemi změnil? Co by dělal po propuštění? A kam by šel?

Jenže společenské a politické dění bylo tehdy v pohybu a do Vocáskova osudu zasáhl dějinný obrat: 29. prosince byl prezidentem zvolen Václav Havel a ten výkon nejvyššího trestu pozastavil. Vocáskův trest se změnil na doživotí. Místo aby se stal posledním popraveným vězněm v Československu, stal se prvním, kdo dostal doživotní trest.

Pohřbená minulost?

Požádat o podmínečné propuštění mohl poprvé po 20 letech. Soud mu ale nevyhověl a od té doby se Vocásek o totéž pokoušel ještě několikrát. Změnil se? V roce 2007 v pořadu Reportéři ČT se ke svým zločinům vracet nechtěl. „Je to už dávno, je to pohřbený, je to za námi a staré věci se už vykopávat nemají,“ poučil redaktorku. „Změnil jsem se od základů, morálně i lidsky,“ uvedl tehdy. Při jeho odsouzení ho znalci označili jako psychopata, u kterého je šance na nápravu mizivá.

Po 38 letech za mřížemi vidí znalci Vocáska (nyní Navrátila) už jinak. Z hlediska psychologie není prý už pro společnost nebezpečný, agresivní rysy vymizely a podmínečné propuštění je možné. Vězně se zastal také kaplan, z dvojnásobného vraha se za mřížemi stal praktikující katolík.

„Spouštěčem dřívějšího chování bylo užívání alkoholu. Posuzovaný opakuje, že se alkoholu nedotkne. Má velkou motivaci nepít, aby se nedostal zpátky do vězení,“ řekl jeden ze znalců s tím, že Vocásek trpí vrozenou poruchou intelektu, kdy se jeho úroveň pohybuje v pásu podprůměru, na hranici lehké mentální retardace. Při výsleších mu naměřili nízké IQ 77 (průměrná hodnota je 85–115).

Doživotí si kromě Vocáska v českých věznicích odpykává 48 dalších vězňů, z toho tři ženy.

Podívejte se na reportáž, která obsahuje podrobnosti Vocáskových zločinů včetně jeho tehdejšího popisu skutků:

KRIMI

Vrah Zdeněk Vocásek: fotografie z policejní rekonstrukce v případu vraždy Ferdinanda Koudelky
Zdeněk Vocásek ve věznici v Horním Slavkově.
Vrah Zdeněk Vocásek: fotografie, na které je Vocásek s dvěma kufry, které odcizil zavražděnému Koudelkovi
Vrah Zdeněk Vocásek: obviněný při policejní rekonstrukci ukazuje, jak udeřil kladívkem nevidomého Franka
Po stopách vrahů

19. září 2025  7:22

