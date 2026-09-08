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Lidojed v nové Kriminálce Anděl měl svůj předobraz. Byl mnohem děsivější

Pavla Žáková
  10:13

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Poslední díl Kriminálky Anděl má mnoho společného se skutečným případem ze Slovenska. | foto: TV Nova

Krimiseriály bývají inspirované skutečnými případy, většinou je ale vyhrocují, aby byly působivější, temnější a senzačnější. U nejnovějšího dílu Kriminálky Anděl s názvem Lidojed je to ale naopak. S případem slovenského vraha a patrně i kanibala Matěje Čurka má společné jen některé motivy. Skutečnost byla mnohem, mnohem děsivější.

Když se reportérka v podání Kateřiny Winterové začne v dílu Lidojed osmé řady Kriminálky Anděl pídit po senzaci, natrefí na muže, který se prezentuje jako kanibal. Příběh má mnoho podobností se skutečným případem z roku 2011, který se odehrál na Slovensku.

Kriminálka Anděl si ale neklade ambici patřit do true crime žánru, sám producent Tomáš Grombíř v minulosti uvedl, že si ze skutečnosti bere jen fragmenty.„Protože jak už to bývá, život občas vymyslí takové věci, které my vymyslet nedokážeme,“ řekl. O Lidojedovi to platí bez nadsázky. Jaké střípky skutečného případu v něm najdeme a kde se tvůrci od reality odchýlili?

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Slovenský vrah Čurko

Skutečné oběti vraha Matěje Čurka (1968-2011) ze slovenského Kysaku navštěvovaly internet s jinými záměry než seriálová reportérka. V centru jejich pozornosti nebylo hledání senzace, ale odchod z tohoto světa. Čurko si záměrně vyhledával lidi, kteří byli v depresi a uvažovali nad sebevraždou. Takový byl i případ Švýcara Markuse Dubacha, díky němuž nakonec kriminalisté přišli na stopu sériovému vrahovi a zřejmě i kanibalovi.

Podobně jako seriálový lidojed, i Čurko cílil na ženy, ale neorientoval se čistě na jedno pohlaví. O tom svědčí pokus zabít a pozřít Dubacha, ale i jednoho dalšího muže, jímž měl být český student.

Připisuje se mu 20 až 30 případů vražd, za prokázané lze mít ale pouze dvě, kde se podařilo najít a identifikovat ostatky obětí. I když se má za to, že kromě dvou Slovenek zabil i například ženu z Itálie.

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Obětí se měl stát muž ze Švýcarska

Také v případě Čurka nebyli policisté na stopě nebezpečnému zabijákovi zprvu vůbec. V seriálu se podezření vynořilo teprve s pátráním na vlastní pěst, do něhož se pustila až zbrkle odvážná reportérka. U Čurka to byl Dubach, kdo se s ním seznámil na internetu a plánoval setkání, na němž se měl nechat zabít a sníst.

Konverzace těch dvou došla ještě dál. Mladý Švýcar Kanibalovi Matějovi, jak zněla jeho přezdívka na speciálním fóru, zaslal dokonce svou nahou fotku, aby bylo vidět, na čem si lidojed může pochutnat. A Matěj na oplátku zaslal snímky lidského masa...

Dubach se však na setkání s vrahem nevypravil sám, ale obrátil se na policii. Ta měla zpočátku za to, že jde o vtip, ale ukázka internetové konverzace mezi oběma muži ji přesvědčila, že hrozba je vážná. Na smluvené místo v lese u Kysuce se tedy 12. května 2011 místo Dubacha vypravil kriminalista.

Zatýkání skutečného vraha bylo dramatičtější

Zatýkání však neproběhlo tak hladce jako v seriálu. Otec dvou dcer a sportovní střelec se při zatýkání bránil a členové zásahové jednotky ho postřelili, zemřel po dvou dnech v nemocnici.

V dalších detailech byl případ podobný tomu, co mohli diváci Kriminálky Anděl sledovat na televizních obrazovkách. V bydlišti pachatele policisté skutečně našli pilku, kterou rozřezával své oběti, igelity, několik nožů, hliníkovou misku a lepicí pásky. Kromě toho ale nechybělo ani velké množství nábojů a balíčky s černým pepřem, který měl patrně přebít zápach rozkládajícího se masa. Další důkazy se našly v lednici. Byly to části lidského masa.

Později se kriminalistům podařilo najít místa, kde Čurko pohřbil dvě své oběti, Elenu Gudjakovou (30) a Luciu Uchnárovou (20). Další nalezené ostatky patřily jiné, nevypátrané oběti. Z internetové konverzace s Dubachem vyplývá, že by mohlo jít o Italku. Italská policie později našla zhruba třicítku žen, které zmizely v letech 2009 až 2011l a odpovídají profilu obětí, jaké si slovenský sériový vrah vybíral.

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Vraždil v lese a měl oltář na porcování těl

Na rozdíl od seriálového lidojeda si ten skutečný nezřídil speciální „pracoviště“, žil v pěkném rodinném domě a oběti rozřezával přímo v lese. Zřídil si k tomu jakýsi oltář, který později úřady zničily, aby se z něj nestal turistický cíl nebo kultovní místo. Obě zavražděné ženy, tedy aspoň většinu z nich, pohřbil do jam v lese, velkých asi 1,6 krát 2 metry a hlubokých kolem 60 cm.

Kde leží těla, zjistili kriminalisté až později z Čurkova počítače. Dozvěděli se tam také podrobnosti o konverzacích, které vedl s ženami. „Jak ti mám dokázat, že jsem tvůj vrah a ne tvůj zachránce? To ti mám do p**ele poslat fotku té ženské, co jsem zapíchl, jak důkaz, že jsem vrah?“ ptal se například Lucie Uchnárové, kterou později zabil. Dubachovi zase napsal, že maso muže ještě neochutnal, a proto se těší hlavně na jeho genitálie. Kromě něj si psal ještě s 22letým studentem z Česka, který měl už dokonce koupenou jízdenku do Kysaku u Košic.

O Čurkovi mluvil jeho bratr u Krause

Dnes je Čurko pokládán za sériového vraha, kanibalismus se mu s jistotou připisovat nedá, nebylo, jak ho prokázat. Jsou mu připisovány jen dvě identifikované oběti. Italské zdroje hovoří až o třicítce žen, které mohl zabít. Před soudem nikdy nestanul, zemřel na následky střelných zranění v nemocnici.

Marián Čurko v Bratislavě (6. října 2022)

Marián Čurko u Jana Krause (2011)

O jeho životě mluvil otevřeně jeho bratr, slovenský hudebník Marián Čurko známý mimo jiné z pořadu Partička. „Neumím to zpracovat,“ řekl v Show Jana Krause. Dívá se prý od té doby na lidi a přemýšlí, co v nich asi je.

Jeho bratr měl rodinu, ženu i děti, byl to prý normální chlapík. „Postavil dům, chodil do práce, vozil je na kroužky...,“ dodal Marián Čurko.

Švýcar Markus Dubach napsal o svém setkání se slovenským vrahem knihu Die Entscheidung – Begegnung mit einem Kanibalen (česky Rozhodnutí – setkání s kanibalem), vyšla v roce 2017. Po slovenském případu nepřestal podobné případy na internetu sledovat. V knize popisuje také své pátrání kolem zmizení mužů v Torontu. Upozornil kanadskou policii na případ Skandy Navaratnama; později se ukázalo, že Navaratnam patřil mezi oběti sériového vraha Bruce McArthura, zatčeného v roce 2018.

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