Babička nezvěstné Valerie si před 40 lety odseděla trest za týrání syna

Podle rozsudků, které má k dispozici redakce iRozhlas.cz, byla Soňa Kvasničková spolu se svým manželem Augustinem H. v roce 1982 odsouzena za několikaleté týraní svých dětí. Na to, že rodiče děti týrají, přišla rodinná známá, která si během své návštěvy všimla některých zranění. Pětiletý Augustin měl dokonce několik dní neošetřenou zlomeninu ruky.

„Po celém těle měl nezletilý četné modřiny a jizvy, levou horní končetinu měl celou oteklou, promodralou, bolestivou na pohyb i pohmat,“ napsal soud v rozsudku, který zveřejnil server iRozhlas.cz. Podle dokumentu měl nezletilý Augustin zlomenou ruku nejméně dva dny a podle znalců mu způsobovala „mučivé útrapy“.

Dokument také popisuje, že dítě bylo nepřirozeně bledé, apatické, výškou a výživou odpovídalo stáří tříletého dítěte místo pětiletého. „Dítě je ve stavu těžké psychické retardace,“ uvádí dokument. Podle slov Kvasničkové mu ruku zlomila jeho sestra Valerie, když spadla ze skříně. To ale znalci vyvrátili. Kvasničková zanedbanou návštěvu doktora vysvětlila tím, že si její druh nemohl vzít volno v práci a ona, která byla v té době těhotná, nechtěla doktorovi se všemi dětmi naráz.

Podle rozsudku ale lékaři přišli na mnoho dalších neléčených zlomenin a úrazů. „Při rentgenovém vyšetření byly zjištěny staré zlomeniny, a to zlomenina nosu, klíčku a pravého předloktí. Ve vlasaté části hlavy byly zjištěny mnohočetné jizvy různého stáří, většinou ještě čerstvé, obdobné jizvy se ve velkém množství nacházely na ramenech, trupu a zádech. Celkový stav svědčil o tom, že se jedná o chronicky týrané dítě,“ uvádí rozsudek. Kvasničková i její partner ale tvrdili, že pokud děti trestali, tak plácnutím přes zadek.

Podle dokumentu se pár nestaral ani o své další dvě děti. U nejmladšího z dětí, dvouletého Davida, zanedbávali prohlídky u lékařů nebo pravidelná očkování. Chování páru také přispělo k tomu, že jejich dcera Valerie byla podle lékařů debilní.

Obvodní soud pro Prahu 2 nakonec Kvasničkovou odsoudil ke třem rokům za mřížemi. Podobně dopadl i její druh, který dostal trest dva roky odnětí svobody. Státní zástupce i obžalovaní se ale odvolali. Podle žalobce byl pro dvojici trest mírný a soudce Petr Stutzig oběma trest o dva roky prodloužil.

Ani po několikaletém vězení se ale Kvasničková nepoučila a v roce 2000 ji soud potrestal znovu, tentokrát za to, že svého dvanáctiletého syna Romana neposílala do školy. Soud jí jako trest udělil 200 hodin veřejně prospěšných prací.

Týrala i svá vnoučata

Největší zlom ovšem přišel o šestnáct let později, kdy byly Soně Kvasničkové do péče přiděleny čtyři vnoučata. O děti se starala poté, co zemřel jejich otec a matka se o ně nedokázala postarat.

Ani u svých vnoučat se Soňa Kvasničková nepoučila. Vyšetřování ukázalo, že vnoučata dlouhodobě týrala. Podle spisu svou vnučku Valerii přivazovala k záchodové míse nebo lednici, bila ji tyčí od vysavače a modřiny jí zakrývala líčidlem. Naposledy sourozenci viděli Valerii v prosinci roku 2017. Poté, co ji babička surově zbila, dívka nešla do školy a zůstala ležet v posteli. Poté dívka zmizela. Co se stalo, se kriminalistům dosud nepodařilo vypátrat. Kvasničková tvrdila, že je dívka u dcery v Německu, to ale soud vyvrátil.

O výše uvedených prohřešcích z 80. let soud nevěděl. Stará odsouzení se totiž po čase mažou z výpisu z trestního rejstříku. Zůstávají pouze v takzvaném opisu. Místopředseda soudu Tomáš Lehovec již dříve reportérům Radiožurnálu řekl, že kdyby o předešlých zločinech věděli, nejspíš by jí vnoučata nedali.