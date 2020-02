KRIMI TÝDNE: Hra se smrtí na železnici nemá konce

17:14 , aktualizováno 17:14

Den co den hazardují lidé se svým životem na železnici. Přebíhání kolejí v místech, kde je to zakázané, je běžné úplně všude. V Říčanech se to ale snaží změnit policisté pravidelnými kontrolami. Z jejich přítomnosti si cestující bohužel příliš hlavu nedělají.