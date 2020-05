Petříček: Už víme, kam budou lidé moci cestovat. Otevře se sedm států

„Chceme v pondělí představit vládě systém semaforu,“ vysvětluje ministr zahraničí. „Jde předně o seznam států, kam bude možné cestovat bez testů, bez nutnosti uvádět důvody, dále s testy a v neposlední řadě seznam zemí, kam nebude zatím možné cestovat vůbec.“

První kategorie zemí bude podle ministra zahraničí označena zelenou barvou. Žlutě označené země mají o něco horší epidemiologickou situaci. I tam ale bude možné vyjet, ale při návratu se budou muset lidé prokázat negativním testem nebo podstoupí dvoutýdenní karanténu.



Červené země mají nejvyšší míru rizika a tam se občané Česka zatím podle Petříčka bez omezení nedostanou. „Těmito státy jsou například Velká Británie, stále řešíme pevninské Španělsko.“



Rozhodují epidemiologové

„Na systému jsme pracovali s ministerstvy zdravotnictví a vnitra a hlavně s hygieniky a epidemiology. Cílem je umožnit našim občanům cestování do zahraničí a zároveň umožnit turistům vstup do naší země, aby se mohli lidé například z Rakouska nebo Německa ubytovat v našich hotelech nebo navštívit naše hrady a zámky. Systém by měl platit od 15. června.“



„Budeme systém aktualizovat, vyhodnocovat rizika,“ uvádí Petříček. „Nejdůležitější v tomto ohledu je pro nás zdraví našich občanů. Prioritou je otevření hranic s našimi sousedy, abychom se mohli vrátit k normálu.“

„Kritéria jsou jasná: epidemiologická situace a počty nových případů nemoci. Ta kritéria nastavili zejména hygienici a epidemiologové.“

Do uvedených zemí bez testů

Rakousko, Maďarsko, Německo, Slovinsko, Chorvatsko, Řecko a Bulharsko. To jsou země, kam by mohli odcestovat od poloviny června občané ČR bez uvedení důvodu a bez testu na covid-19. Občané těchto zemí zároveň budou moci bez omezení navštívit Česko.

„Tyto země budou na pomyslném semaforu označeny zeleně. Začínáme teď jednat i s dalšími státy,“ doplňuje Petříček. „Jsme připraveni 15. června otevřít bez omezení hranice také se Slovenskem. Tuto zemi mohou občané už od středy navštívit bez omezení na 48 hodin.“

„Ale ze Slovenska zatím nemáme potvrzeno to, že budou připraveni na vzájemné otevření hranic bez jakýchkoliv podmínek. Ale věřím, že k tomu dojde.“

„Se slovenským ministrem zahraničí jsme v kontaktu každý druhý den,“ říká ministr. „Teď aktuálně však Slovensko prodloužilo omezení na hranicích do 26. června. Takže předpokládáme, že v ten den nejpozději se plně otevřou hranice se Slovenskem. Stále ale věřím, že to bude dříve.“

Polsko? Zatím čekáme

„Ve středu jsem jednal na toto téma i s ministrem zahraničí Polska. Jednali jsme spolu i o otevření většího množství hraničních přechodů. Královéhradecko by třeba potřebovalo otevřít minimálně další dva přechody, a to kvůli lidem, kteří dojíždějí za prací.“

„Bohužel z Polska zatím neoznámili plán, jak chtějí otevírat hranice,“ lituje šéf české diplomacie. „Zatím přikročili k umožnění tranzitu přes Polsko. Nemůžeme však oznámit termín, kdy dojde k plnému otevření česko-polských hranic.“

Pokud jde o epidemiologickou situaci u našich severních sousedů, podle Petříčka by vzájemné otevření hranic přicházelo do úvahy. „A to přesto, že se stav epidemie v polském Slezsku stále vyvíjí. My tamní situaci sledujeme stejně jako na Karvinsku. Přesto si myslím, že otevření hranic by bylo možné. Ale jen ve chvíli, že s tím bude souhlasit polská vláda.“

Do České republiky mohou přicestovat i občané ostatních zemí Evropské unie. Podmínkou je ale předložení lékařského potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře.

„Od úterý jsme na hranicích přešli ze systémových na namátkové kontroly. Ty budou pokračovat i poté, co se otevřou hranice s Německem. A to proto, abychom mohli kontrolovat třeba občany, kteří Německem jen projedou, tedy třeba z Belgie nebo Francie, a zkontrolovat, zda s sebou mají negativní test.“

Kam na prázdniny? Země, které se otevřou 15. června: Rakousko, Německo, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, Řecko, Bulharsko (rozhodne se do příštího týdne)

Pevninské Španělsko zatím ne, ale Kanáry ano

Podle ministra jeho úřad zatím odmítá doporučovat českým občanům cesty do Španělska.

„Na druhou stranu budeme zvažovat možnost cestovat na Kanárské ostrovy. Situace tam je velmi odlišná od Madridu nebo Katalánska. Budeme tedy zvažovat možnost regionálního cestování, pokud by letecké společnosti umožnily cestovat právě na Kanárské nebo Baleárské ostrovy.“



Evropská unie do 15. června podle Petříčka doporučila členským státům neotevírat vnější hranice EU. „S ostatními zeměmi Evropské unie budeme koordinovat přístup ke třetím zemím, tedy třeba k Turecku, Egyptu, Tunisku, ale i k Jižní Koreji a Japonsku. Tam ale budeme postupovat opravdu společně.“



„Společný postup je důležitý. V praxi si nedovedu představit, že by pouze jeden, dva nebo tři státy EU umožnily cestování třeba do Egypta, Turecka nebo Tuniska. Když už budeme mezi sebou mít otevřené hranice, tak bude velmi obtížné kontrolovat, odkud lidé přijíždějí.“



Do Afriky na začátku srpna

„Podle našich odhadů by bylo možné navštívit Egypt a Tunisko od 1. srpna letošního roku. Nedoporučujeme stále cestovat do USA, kde pokračují epidemiologická rizika, přestože se to liší stát od státu.“



V zahraničí jsou podle Petříčka už jen jednotlivé případy občanů, kteří uvízli ve světě a mají zájem o návrat do České republiky. „Jde o lidi, kteří se nemohli dostat k repatriačním letům nebo letům, které organizovaly jiné členské země EU. Ale nemám informace o tom, že by někomu z nich momentálně hrozilo nebezpečí.“



V rozhovoru po Skypu pak Tomáš Petříček hovořil i o páteční schůzce ministrů zahraničí zemí EU, která se zabývala například situací v Hongkongu nebo vztahy mezi Evropskou unií a pevninskou Čínou.