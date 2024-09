Na každou sv*** se vaří voda, řekla o potyčce s cyklistou dcera zesnulé řidičky

„Už jsem ho tady viděla a udělalo se mi zle,“ řekla Vanessa Červová, někdejší finalistka České Miss Essens, novinářům po příchodu k soudu. Mluvila o šestačtyřicetiletém Václavu Socherovi, který je obžalovaný z toho, že v srpnu před dvěma lety zaútočil v centru Prahy na její matku Markétu.

„Byly jsme ošklivě napadené a máma kvůli tomu zemřela. Kopal ji, mlátil ji pěstmi do břicha... jeho chování mi přijde absolutně nelidské. Ten člověk nemá za mě žádnou hodnotu... na každou sv*** se vaří voda,“ prohlásila dívka krátce před svým výslechem.

Nesouhlasí s návrhem státní zástupkyně, aby soud potrestal Sochera tříletou podmínkou. Červová by chtěla, aby skončil ve vězení. „Byly to nejhorší dva roky mého života. Prošli jsme si (s rodinou) peklem a on za to nedostane ani pořádný trest. Udělal nechutnou věc a za mřížemi by si o tom měl popřemýšlet,“ myslí si.

Sochera, někdejšího aktivního fotbalistu a odchovance AC Sparta Praha, v současnosti trenéra mladších žáků a týmu B třetiligového Motorletu, viní obžaloba z toho, že na konci srpna 2022 vážně ublížil řidičce, která se hlasitě pozastavila nad tím, že vzal se ženou do rušného provozu v centru metropole na kolech své dvě devítileté děti.

Děti na bicyklech údajně zavrávoraly a Markéta Červová s dcerou to okomentovaly. „Jak můžou s takhle malými děcky jezdit na kole zrovna tady?“ řekly si prý mezi sebou v autě. Protože měly stažené boční okénko, cyklisti komentář zaslechli. Podle toho, co vypověděl obžalovaný na policii, se však z okénka ozvalo něco jiného: „Když neumějí jezdit na kole, ať chcípnou.“

Socher pak na bicyklu dojel auto stojící v koloně a bušením i nadávkami se měl domáhat, ať si to s ním jde šoférka vyříkat. To na ulici 17. listopadu ještě zachytily městské kamery. Vůz pak znovu popojel – mimo jejich dohled.

Konflikt vygradoval u křižovatky Staroměstská. Dcera Vanessa Červová si začala cyklistu natáčet na mobil. Ten jí ho prý z okénka vytrhl a odhodil. Když pak dívka vystupovala, aby mobil sebrala, Socher ji měl přibouchnout do dveří auta.

V tu chvíli vystoupila z vozu řidička a cyklistu odstrčila. Ten ji poté podle státní zástupkyně strhl do předklonu a ztloukl. „Držel ji v těsné blízkosti svého těla v úrovni svého pasu a opakovaně ji napadl za užití síly vysoké intenzity údery pěstí a kopy, a to především do oblasti hrudníku a břicha. Tímto způsobil poškozené Markétě Červové mnohočetná zranění,“ popisuje obžaloba.

Údery do břicha popřela, řekl lékař

Sedmačtyřicetiletá žena utrpěla podle spisu například trhlinu tenkého střeva a krevní výrony v jeho okolí a v močovém měchýři, dále krevní výrony u ledviny, v okolí vaječníků, v měkkých pokrývkách lebních v krajině spánkové, podlitiny na ruce, zápěstí, pravém bérci a hrudníku. Po incidentu odjela do Fakultní nemocnice Bulovka.

„Z napadení byla vyděšená a vystresovaná. Stěžovala si na bolest hlavy, pravého ramene a a na bolest v kotníku po kopnutí do nohy. Ptal jsem se jí na hrudník a břicho, ale údery do těchto oblastí popřela,“ uvedl v pondělí před soudem lékař z traumatologického urgentu.

Ženu vyšetřil, dal jí prášky na bolest a ve stabilizovaném stavu ji poslal domů. Ráno se však pacientka na pohotovost vrátila. Špatně dýchala a zlobilo ji srdce.

Na Bulovce uvedli Červovou do umělého spánku, pak ji převezli do IKEM, kde zemřela. Pitva prokázala, že příčinou smrti byl Takotsubo syndrom (zlomeného srdce) – vzácné srdeční onemocnění podobné infarktu, jehož spouštěcím mechanismem bývají silné emocionální zážitky nebo fyzicky stresový faktor.

Podle obžaloby mohlo být spouštěčem právě předchozí napadení. V pondělí u soudu s tím souhlasil také znalec a primář ARO ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michal Lipš. Podle něj mohla zástavu krevního oběhu u ženy způsobit kombinace stresu, fyzického traumatu a její vnímavosti.

S ohledem na závěry znalců není Socher stíhán za to, že zavinil smrt řidičky, ale za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Žalobkyně mu navrhuje nejpřísnější podmínku – tři roky vězení s podmíněným odkladem na pětiletou zkušební dobu.

Socher od počátku odmítá, že řidičku napadl. „Byl jsem tam, ale stalo se to jinak a já neuznávám vinu,“ prohlásil v červnu, když hlavní líčení začínalo.

26. června 2024

Popírá, že ženu bil pěstmi i kopanci velkou intenzitou do břicha a hrudi. „Nezasáhl jsem ji, nebyla tam jediná pěst. Jen jsem ji chytl za vlasy, abych ji od sebe odtáhl,“ staví se do role toho, kdo se jen bránil.

„Ke zranění poškozené došlo jinde, my nevíme kde. Ale určitě ne v kontaktu s obžalovaným,“ dodal jeho obhájce Vlastimil Rampula.

Podle dnes slyšeného psychologa je Socher „mírně akcentovaný“, má tedy vznětlivější povahu, ale není osobou primárně pudově agresivní – člověkem, který by útočil jen tak sám od sebe, bez podnětu.

„Jednalo se o silnou afektivní reakci,“ vysvětlil psycholog Jiří Klose. Podle znalce měl cyklista během konfliktu s řidičkou vlivem afektu mírně snížené ovládací schopnosti.

Rozsudek by mohl padnout ještě během podzimu – poté, co senát vyslechne všechny svědky a znalce. Někteří se totiž z pondělního hlavního líčení omluvili.