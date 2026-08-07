Na dopadení a usvědčení vraha Ladislava Hojera měl největší zásluhu legendární kriminalista Jiří Markovič. Případ se stal známým i díky úspěšné televizní sérii Metoda Markovič: Případ Hojer.
Vrah, který s nejvážnější trestnou činností začal krátce po dvacítce, zabil pět žen, dalších 18 znásilnil nebo se o to pokusil. O svých obětech se vyjadřoval drsně, bez soucitu. „Ubral jsem jí kyslík,“ „chytil jsem ji za tlamu,“ to byly výrazy, které používal při výslechu. Sám se smrti šíleně bál.
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Hojer si myslel, že ho pošlou na léčení
Rozsudek trest smrti byl pro Hojera šokem. Podle vyšetřovatele Jana Štočka i proto, že mu Markovič údajně sliboval, že ho jistě pošlou na léčení. „Když ho táhli na šibenici, tak málem zbořil Pankrác,“ popsal Štoček v pořadu Sedm pádů Honzy Dědka.
Odborníci ale šanci na vyléčení psychicky vyšinutého vraha neviděli žádnou. Podle znalce Karla Hynka, který se podílel na posudku obžalovaného, šlo o nebezpečného psychopata. „Byl extrémní psychopatická osobnost s absolutní citovou tupostí, scházely mu i nejzákladnější morální normy či vlastnosti. Agresivita společně se sadismem se neprojevovala jen v sexuální oblasti, takže v úvahu nepřipadala ani kastrace či stereotaktická operace mozku, které u agresorů potlačí touhu po násilí a mohou zabránit recidivě,“ popsal v rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2008.
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Poprava vraha Hojera
Hojer byl popraven nad ránem 7. srpna 1986. Smrti se bál, vzpouzel se, dokonce při potyčce zranil prst katovu asistenovi. Následně se pokálel.
Hojer se stal jedním z posledních popravených v Československu. Není ale pravda, jak se někdy uvádí, že byl poslední člověkem, na kterém byl tento trest vykonán. Na Pankráci byl ještě v roce 1989 oběšen Vladimír Lulek, který zabil manželku a čtyři děti. Na Slovensku ve stejném roce v létě popravili Štefana Svitka, čtyřnásobného vraha.
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Jak na setkání s Hojerem vzpomínal Štoček
Jan Štoček, který byl 30 let detektivem slavné pražské mordparty, si vzpomněl i na své vlastní setkání s Hojerem. Byl prý tehdy ještě mladým policistou a řešil s kolegy jiný případ. Hojera, který seděl na stanici na chodbě, si všiml, nevěděl ale, kvůli čemu tam je.
Štoček k němu prý přišel, položil mu ruku na koleno a zeptal se: „Hochu, kolik jsi jich zabil?“ Možná ani nečekal, že se dočká odpovědi. „Hodně, hodně,“ pokýval prý Hojer hlavou. „Já jsem se omylem zeptal a on se omylem přiznal,“ okomentoval tento moment později Štoček.
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7. srpna 2016