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Katovi se vzpouzel do poslední chvíle. Před 40 lety byl popraven brutální sériový vrah Hojer

Pavla Žáková
  16:16
Na archivním snímku z policejní rekonstrukce jedné z pěti svých vražd je...

Na archivním snímku z policejní rekonstrukce jedné z pěti svých vražd je pachatel Ladislav Hojer s figurínou. Sadista a kanibal (odřezal své čtvrté oběti intimní partie, uvařil je a částečně i snědl) s IQ pouhých 88 byl oběšen v srpnu 1986. Podle jeho příběhu vznikl úspěšný seriál Metoda Markovič: Hojer. | foto: MAFRA

Policejní fotografie brutálního vraha Ladislava Hojera (1982)
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Byl to jeden z nejbrutálnějších vrahů v Československu a přiznal se vlastně omylem. Sadistický zabiják a kanibal Ladislav Hojer mezi lety 1978 až 1981 zavraždil pět žen a mnoho dalších napadnul. Lékaři neviděli žádnou šanci na nápravu, byl to podle nich nebezpečný psychopat. Byl odsouzen k trestu smrti, který v pražské věznici na Pankráci provedli 7. srpna 1986.

Na dopadení a usvědčení vraha Ladislava Hojera měl největší zásluhu legendární kriminalista Jiří Markovič. Případ se stal známým i díky úspěšné televizní sérii Metoda Markovič: Případ Hojer.

Vrah, který s nejvážnější trestnou činností začal krátce po dvacítce, zabil pět žen, dalších 18 znásilnil nebo se o to pokusil. O svých obětech se vyjadřoval drsně, bez soucitu. „Ubral jsem jí kyslík,“ „chytil jsem ji za tlamu,“ to byly výrazy, které používal při výslechu. Sám se smrti šíleně bál.

Diagnóza: nekrosadista. Hojer zabil pět žen, prsa jedné uvařil a snědl

Hojer si myslel, že ho pošlou na léčení

Rozsudek trest smrti byl pro Hojera šokem. Podle vyšetřovatele Jana Štočka i proto, že mu Markovič údajně sliboval, že ho jistě pošlou na léčení. „Když ho táhli na šibenici, tak málem zbořil Pankrác,“ popsal Štoček v pořadu Sedm pádů Honzy Dědka.

Odborníci ale šanci na vyléčení psychicky vyšinutého vraha neviděli žádnou. Podle znalce Karla Hynka, který se podílel na posudku obžalovaného, šlo o nebezpečného psychopata. „Byl extrémní psychopatická osobnost s absolutní citovou tupostí, scházely mu i nejzákladnější morální normy či vlastnosti. Agresivita společně se sadismem se neprojevovala jen v sexuální oblasti, takže v úvahu nepřipadala ani kastrace či stereotaktická operace mozku, které u agresorů potlačí touhu po násilí a mohou zabránit recidivě,“ popsal v rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2008.

Metoda Markovič: Scény z výslechů byly hodně intimní, říká představitel Hojera

Poprava vraha Hojera

Hojer byl popraven nad ránem 7. srpna 1986. Smrti se bál, vzpouzel se, dokonce při potyčce zranil prst katovu asistenovi. Následně se pokálel.

Hojer se stal jedním z posledních popravených v Československu. Není ale pravda, jak se někdy uvádí, že byl poslední člověkem, na kterém byl tento trest vykonán. Na Pankráci byl ještě v roce 1989 oběšen Vladimír Lulek, který zabil manželku a čtyři děti. Na Slovensku ve stejném roce v létě popravili Štefana Svitka, čtyřnásobného vraha.

Musím něco zařídit, zamumlal a šel vraždit. Rigo byl horší vrah než Straka či Hojer

Jak na setkání s Hojerem vzpomínal Štoček

Jan Štoček, který byl 30 let detektivem slavné pražské mordparty, si vzpomněl i na své vlastní setkání s Hojerem. Byl prý tehdy ještě mladým policistou a řešil s kolegy jiný případ. Hojera, který seděl na stanici na chodbě, si všiml, nevěděl ale, kvůli čemu tam je.

Štoček k němu prý přišel, položil mu ruku na koleno a zeptal se: „Hochu, kolik jsi jich zabil?“ Možná ani nečekal, že se dočká odpovědi. „Hodně, hodně,“ pokýval prý Hojer hlavou. „Já jsem se omylem zeptal a on se omylem přiznal,“ okomentoval tento moment později Štoček.

7. srpna 2016

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