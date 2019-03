Nejsem kriminálník, spíš zoufalec, řekl u soudu falešný dětský lékař

Přes tři roky se dařilo Marku Haasovi před svým okolím úspěšně předstírat, že pracuje jako dětský lékař v pražském Motole. Absolvent gymnázia, který na medicíně vydržel necelé dva roky, ve fakultní nemocnici ve skutečnosti nikdy zaměstnán nebyl. Zpočátku chtěl jen udělat dojem na muže, se kterým se seznámil.

„Potkali jsme se na diskotéce. Marek mi řekl, že dělá doktora. Tvrdil mi také, že učí každou středu své studenty v Motole. Marek většinou ráno kolem tři čtvrtě na osm odcházel do práce do Fakultní nemocnice Motol,“ uvedl jeho partner David. Žít spolu začali po dvou letech vztahu.



„Nalhával jsem si, že to stejně není nic, co by dlouho vydrželo. Šlo to hrozně rychle, seznámil jsme se s jeho matkou, s jeho rodinou. Nerad bych se tady rozbrečel. A potom jsme spolu byli tři a půl roku a už to jelo. Najednou přišla kriminálka,“ rekapituloval před soudem falešný pediatr.



„Měl znalosti. Když padla lékařská otázka, vždy to věděl. Dokonce jsem ho zkoušel z lékařské knihy a on mi pokaždé dokázal odpovědět správně, bez chyb. Jednou jsem byl s Markem v Motole. Čekal jsem u bistra a on šel za nějakým pacientem, trvalo to asi dvacet minut. Nebyl důvod mu nevěřit, že není doktor,“ tvrdí partner stíhaného muže.



„Když jste lékař, tak za prvé máte peníze a za druhé nemůžete pracovat v Albertu na rohu, protože tam chodí váš partner nakupovat, že?“ vysvětloval Haas, proč začal postupem času podvádět a obírat lidi na internetu. Potřeboval se dostat k financím.



Používal přitom nejen svoje jméno, ale i několik fiktivních, třeba Adam Žula či Jindra Šalátová, falešné e-maily, které měnil, když se začala schránka plnit rozhořčenými vzkazy (“nebyl jsem duševně připravený na to číst výčitky, které mi lidé psali“), a smyšlené facebookové profily.



Zájemcům, kteří sháněli různé léky, nabízel farmaka za výhodnou cenu. Často však od lidí jen vybral zálohu a nic neposlal. Někdy balíček odeslal, ale adresát v něm našel například peroxid vodíku nebo čtyři krabičky lentilek.



V několika případech léky dodal. Předával je třeba na hlavním nádraží nebo u stanice metra Motol. Šlo však i o medikamenty s psychotropní složkou, k jejichž prodeji neměl ze zákona oprávnění (léky proti strachu a úzkosti Neurol či Lexaurin), a další léčivo, které je výhradně na lékařský předpis.



Časem svoje portfolio rozšířil a z několika lidí vylákal peníze pod příslibem dodání značkových mobilních telefonů.



„Budete slavnej, budete v televizi...“

Podváděl také diabetiky. Haas přitom u soudu přiznal, že sám trpí cukrovkou prvního typu, kdy si pacient musí měřit hladinu krevního cukru a aplikovat inzulín. Diabetikům nebo matkám takto nemocných dětí nabízel na internetových fórech speciální proužky na měření glykemie. Opět inkasoval peníze, aniž by poškozeným testovací papírky do glukometru dodal.

testovací proužek do glukometru

„Za to se asi nejvíc stydím. Původně jsem to tak nemyslel, ale pak se to tak vyvinulo,“ omlouval se v jednací síni Haas. Situaci, v níž se ocitl, označil za „dluhovou spirálu způsobenou trestnými činy“. Má několik exekucí.



„Policie i státní zastupitelství uvedlo, že to byla vysoce konspirativní sofistikovaná činnost. Já si to nemyslím. Psal jsem ze svého počítače, ze své IP adresy, často jsem (nedůvěřivým zákazníkům) posílal kopii občanky. Ze začátku jsem si naivně myslel, že to je taková půjčka a pak se to splatí, což chápu, že je taky trestný čin. Potom už mi to bylo jedno, bylo to jen prodlužování utrpení. Už jsem věděl, že se na to přijde,“ tvrdí obžalovaný muž.

„Bude to znít hodně pateticky, ale moje zadržení byla svým způsobem hrozná úleva. Nevěděl jsem, jak z toho ven. Nechci znít jako chudák, ale vyřešila se tím spousta věcí. A musím říct, že i ty tři měsíce ve vazbě jsou velmi dobré na získání náhledu na sebe sama,“ přiznává.



Co mu však vadilo, byla medializace případu poté, co ho policie dopadla.



Akce Peroxid V polovině června (2018) kriminalisté pátého oddělení prvního policejního obvodu zadrželi a následně obvinili devětadvacetiletého muže. Ten roky tvrdil jak svému příteli, tak celému okolí, že je dětským lékařem jedné z nemocnic v Praze 5.

Proto, aby svému tvrzení dodal punc hodnověrnosti, si vyrobil falešné vizitky, podle kterých byl nejen lékař, ale dokonce i vědecký pracovník. To ale nebylo vše. Při následné domovní prohlídce kriminalisté dále zajistili padělané lékařské zprávy a recepty.

V bytě měl dnes již obviněný dokonce rozpis služeb, který poctivě dodržoval a v předepsané dny odcházel do ordinace, tedy to alespoň tvrdil svému příteli. Ten dokonce svého partnera podporoval v jeho kariéře lékaře, seč mu síly stačily. Například mu pomáhal se poctivě připravovat na údajné atestace. To vše ale byla ze strany devětadvacetiletého muže jedna velká mystifikace.

Ve skutečnosti měli kriminalisté tohoto muže ve svém hledáčku hlavně pro úplně něco jiného, konkrétně pro nelegální obchod s léky, které v některých případech dokonce i aplikoval. Tyto medikamenty, které smí předepisovat pouze skutečný lékař, obviněný protiprávně nabízel a prodával prostřednictvím internetu. Tomáš Hulan, mluvčí pražské policie, 1. 7. 2018 zdroj: policejní web



„První, co mi říkal pan vyšetřovatel, bylo: budete slavnej, budete v televizi. Zajímalo by mě, k čemu bylo dobré, že policisté a státní zastupitelství o mém případu informovali média, když mohli všechno zjistit z mého bankovního účtu. Možná to měl být stejný trest jako ta vazba. Teď můžu chodit kanálama. Ale v prvé řadě to byl trest pro mého partnera, protože byl atakovaný třeba televizí Barrandov. To mi přišlo zbytečné,“ řekl u soudu Haas.



Pochopil, že nemá cenu zapírat. Důkazů proti němu byla celá řada. V počítači měl například excelovou tabulku s údaji, kolik peněz komu dluží.



Jeho „podnikání“ s diabetickými proužky začala řešit policie už v roce 2017. Způsobená škoda se nakonec vyšplhala k 380 tisícům korun a Haas byl loni u Obvodního soudu pro Prahu 1 odsouzen za podvod k roční podmínce.



Přestože byl obviněný, v podvodech ještě několik měsíců pokračoval a další poškozené připravil o téměř 100 tisíc korun. Proto skončil ve vazbě.



Státní zástupkyně mu nyní jako souhrnný trest navrhla nejpřísnější podmínku, kterou lze ze zákona uložit – tři roky vězení s odkladem na zkušební dobu pěti let. „Je to poslední výstraha,“ prohlásila žalobkyně.

Haas neměl u soudu advokáta, hájil se sám. Doznal se, litoval a doložil, že se snaží způsobenou škodu splácet. „Myslím si, že z toho úplně nevycházím jako sofistikovaný konspirativní kriminálník, ale spíš jako zoufalec trošku,“ uvedl ve své závěrečné řeči.



Soudkyně Alice Havlíková rozhodla, že mu dá ještě šanci. Vyhověla návrhu státní zástupkyně. K podmínce „tři na pět“ uložila Haasovi dohled probační a mediační služby a povinnost uhradit způsobenou škodu.



Policie při prohlídce zajistila i tuto lékařskou knihu.

Státu propadla řada věcí, které policisté při domovní prohlídce u falešného lékaře zabavili, třeba notebook nebo vizitky, na nichž se odsouzený pyšnil titulem MUDr. před svým jménem.



Některé předměty mu však soud vrátil, mezi nimi například knihu Základy obecné neurologie.

Přes tři roky lhaní Haas se svým přítelem Davidem stále žije. „Marek mi hodně pomohl. Díky němu jsem přestal s pitím alkoholu. Pomohl také mojí mamince, jak finančně, tak psychicky. Nikdy nebyl agresivní a je hodně tolerantní,“ zdůvodnil partner, proč vztah s trestně stíhaným mužem neukončil.