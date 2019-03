Nože, tyče, boxery. Dětské gangy si přes sítě domlouvají krvavé bitky

Až doteď by to mohlo vypadat jako obyčejná rvačka namachrovaných kluků, kteří se navzájem urážejí a chtějí se poprat a vyřídit si vše ručně. Jenže bitek domluvených na sociálních sítích rapidně po celém Česku přibývá. Jsou mnohem závažnější, nebezpečnější a lidé se obávají, kdy ty pražské přerostou v tragédii. Už proto, že část z mladých „týpků“ s sebou nosí zbraně. Minimálně boxery, nože, tyče.



„Řepský drby.“ Mladá dívka Jessica vyťukává do mobilu název skupiny, kde se rvačky domlouvají. Na dvou sociálních sítích – na Instagramu v diskusi s názvem právě Řepský drby a nově také na anonymní sociální síti Tellonym. Aplikaci, která funguje na systému kladení anonymních otázek jako diskuse.

I tady má skupina své šifrování a najde ji jen ten, kdo ví, že její název je Repskydrby423. „Právě na Instagramu to všechno odstartovalo,“ ukazuje dívka skupinu, kterou sleduje 773 mladých. „Jedna holka založila debatu Řepský drby a zveřejňovala tam různé názory, které jí kdokoliv poslal. Včetně těch, kdy se kluci z Řep naváželi do cikánů ze Smíchova,“ vysvětluje Jessica, místní školačka z devítky. Padaly klasické urážky – že Romové nepracují, žijí ze sociálních dávek, i to, že „černý by se měli odstěhovat na Měsíc“.

Tohle je teprve začátek

„Co to zkoušíte? Naše jméno si do huby brát nebudete, vy ku..y. My jsme králové. Neumíte přijít normálně jako chlapi, vy jste frajeři jenom na jednoho ve vícech. Budete mlácený jak děvky, a když to bude potřeba, tak od nás všech,“ napsal jim okamžitě jeden z Romů – Smíchováků – Dominik. O tom, že patří ke „králům“ Prahy, nepochybuje. Dal si to vytetovat na hřbet ruky. KING. A královskou korunu k tomu. V triku „Bengoro“ se fotí často – v pózách, které jasně dávají najevo, že si Řepští mají dát pozor.

Nečekal a s dalšími vyrazil to Řepským vysvětlit. Se třemi čtyřmi místními kluky se potloukli u dětského hřiště v Galandově ulici na sídlišti Řepy. Padlo pár kopů, tekla krev z nosů, všichni měli škrábance, modřiny, oděrky, jeden chlapec roztržené obočí, další se bál přeraženého nosu. Ten hlavní výsledek bitky byl ale mnohem přímočařejší: tohle je teprve začátek a obě party si to spolu ještě vyřídí. Bude odveta.



A ta přišla. „Parta dětí vodsud, je jim třináct čtrnáct patnáct let, se jela ožrat na Smíchov a v hospodě na Andělu začali nadávat cikánům. Porvali se s nima, cikáni si to pak znovu přijeli vyřídit sem,“ říká Šimon. Sedmnáctiletý chlapec, který má mezi rváči kamarády, spolužáky, sousedy.

Postává před McDonaldem a kouří, probírá s dalším kamarádem a kamarádkou právě to, co bude po bitkách v Řepích následovat.

Po chvíli vyjde z fast foodu jeho matka a zapálí si s ním. „Už jsem rezignovala zakazovat mu kouření,“ potáhne dlouze z cigarety a začne vyprávět o bitkách, které před McDonaldem vidí často nebo které tu u stolků děti rozebírají.

Výpravu na Smíchov a následnou hádku a bitku potvrdily MF DNES dva zdroje. Oba mluví o tom, že situace je dnes tak vyhrocená, že oba gangy se prát dál chtějí. Jak spor mezi Řepskými a Smíchovskými vznikl, už dnes ví málokdo.Důvod, proč McDonald je zdejší „rváčská základna“, je prostý – mají tu volnou wi-fisíť a děti sem chodí trávit i školní přestávky. „Mně kdyby přišel domů kluk ztřískanej, tak mu ještě přidám, nechápu rodiče, který tady teď děti brání a říkají, jak ty jejich jsou svaté. Nejsou,“ dodává.

„Nenecháme se zastrašovat, nadávat si. Tohle je o cti a o tom, že často jsou bitky o přesile, proto si je nenecháme líbit,“ odpovídá přes Facebook jeden z chlapců, který byl u několika incidentů. Osobně mluvit o rvačkách nechce, přestože jeho jméno koluje mezi dětmi jako jednoho z těch, kdo při bitkách byl zraněn. „Stačí, že nás sledujou policajti. Nechci mít zbytečný sra.ky ve škole,“ odpovídá.

Odvetu si děti domluvily na sociální síti na minulé pondělí. Právě k řepskému McDonaldu. Ze Smíchova přijela dvacítka mladých, z Řep se sešlo na padesát dětí. „Měli i zbraně – nože a obušky,“ tvrdí Šimon. O tom samém mluví i Jessica a další děti.

„Nechceme u toho fízly“

Policisté však podle mluvčího Jana Daňka žádné zbraně nenašli. Od té doby přesto hlídkují v ulicích, nad oblastí dokonce přelétával vrtulník, aby monitoroval dění ze vzduchu. Ukázku mimořádného policejního dohledu v oblasti viděli reportéři MF DNES v úterý.

Zničehonic se policista s kolegyní rozeběhli ke skupince dětí u McDonaldu. Policista se zastavil u nich, policistka mířila dál na tramvajovou zastávku. Důvod? „My jsme se jen pošťuchovali a kamarád mě zatahal za tašku,“ řekl jeden z chlapců. „A oni,“ ukázal na odcházející policisty, „to hned vzali vážně.“

Policisté nasedli do služebního auta na parkovišti u Billy nad fast foodem a odjeli. Místo nich přijela modrá octavia s policisty v civilu.

Další bitky se navzdory policejnímu dohledu domlouvají. Mají se odehrát příští týden, a to na jednom ze dvou míst. Tím prvním je kopec Smrťák blízko mateřské školy Pastelka a druhým je prostranství u konečné tramvají Blatiny. „Kdy to přesně bude, říkat nebudu. Nechceme u toho fízly,“ píše přes síť další z chlapců-bitkařů, šestnáctiletý David.

Podle policejního mluvčího Jana Daňka budou policisté hlídat Řepy dál podle toho, jak bude potřeba. „Situace se ale od minulého pondělí výrazně uklidnila,“ řekl.

Řepské děti to vidí jinak. Tvrdí, že k dalšímu střetu už došlo. „V pátek na zastávce Blatiny parta Smíchovských napadla jednoho odsud. Byla tam kaluž krve,“ líčí Šimon a hledá v telefonu fotografii jako důkaz.

„O tom nic nevíme, nebylo nám nic hlášeno,“ reagoval Daněk. Nicméně právě na toto místo byla bitka dětí domluvená. „Na Blatiny byla nahlášená bitka dětí, to jsme věděli, ale nic jsme nezaznamenali,“ dodává Daněk.

Policisté se obrátili s prosbou o pomoc při zklidňování napětí i na řepské základní školy. „Děti z naší školy s tím nemají nic společného,“ dušuje se ředitelka Základní školy Jana Wericha Zuzana Martinovská. „My jsme byli pouze požádáni policií, abychom z preventivních důvodů seznámili žáky se zásadami bezpečného chování na internetu,“ dodala.

„Učitelé obcházeli třídy a říkali dětem o násilí na sociálních sítích a apelovali na ně, aby například nesdílely násilná videa,“ doplnila metodička Eva Vojtíšková. Podobné to bylo i na vedlejší Základní škole generála Františka Peřiny.

Jenže podle oslovených dětí právě z těchto dvou škol pocházejí výrostci, kteří se perou s vrstevníky ze Smíchova. „Odkud odjinud, jiné školy tu nejsou. A vidím, že jsou to stejné děti, jaké sem chodí o přestávkách,“ usměje se matka Šimona, která v McDonaldu pracuje.

Rvačky mezi dětmi v Řepích a na Smíchově nejsou něčím ojedinělým. Podobné incidenty hlásí lidé z obchodního centra Chodov, z Jihlavy, libereckého obchodního centra nebo z Mostu či Litvínova. Právě tam loni policie podobnou velkou rvačku jako v Řepích překazila. Přesto se dva školáci poprali, jednoho odvezla sanitka do nemocnice.

Hra na válku

Psychologové se shodují, že sociální sítě usnadňují a zrychlují komunikaci a organizaci čehokoliv, tedy i bitek teenagerů. „Možnost vše natáčet a chlubit se tím pak dělá ze rvaček pro adrenalin a dokazování si vlastní síly exhibici,“ říká psycholog Jan Kulhánek z pražského psychologického centra Psychoterapie Anděl.

Bitky jsou podle něj imitací teritoriálních válek. „Jde o boje o moc, prestiž a vliv v partě a také jde o imitaci chování dospělých. Vše může zajít ještě dál, připomínám zděšení v Anglii, kde dochází k brutálním napadením nožem mezi mladistvými,“ varuje Kulhánek.