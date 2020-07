K sexu dívky na castingu nutili, podezírá policie tým českého pornoproducenta

Policisté v pondělí uzavřeli hlavní vchod do budovy, kde Netlook sídlí a začali zabavovat počítače a hledat dokumenty. Mezi obviněnými je majitel firmy a osm jeho kolegů. Všechny soud poslal do vazby, za zmíněná obvinění jim hrozí až dvanáct let za mřížemi. Společnost provozuje například populární pornografické servery Czech Casting, Freevideo a Freefoto.

Akci rozjeli policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu na základě nahrávek firmy Netlook zvřejňovaných na internetu. Konkrétně se jedná o videa z castingů, která se podle policie později změní v sex s kameramanem.

„Od roku 2013 měly být inzerovány nabídky práce prezentované jako profesionální modelingové fotografování pro ženy starší 18 let s příslibem výdělku v rozmezí od jednoho do pěti tisíc korun. To však podle našich závěrů měla být jen smyšlená záminka a zástěrka pro výrobu a distribuci pornografických snímků,“ uvedl Ibehej.



Smlouva byla na pornocasting

Podle informací Seznamzpravy.cz měli detektivové získat svědectví od 18 dívek. Ty se svěřily, že odpověděly na inzerát s nabídkou modelingového castingu a několikatisícovou odměnou. Na místě dostaly k podpisu smlouvu, kterou si však většina z nich pořádně nepřečetla, a tak jim uniklo, že ve smlouvě se píše o „pornografickém castingu“. S tím, že za nedodržení smlouvy, tedy odmítnutí natáčení, může následovat vysoká pokuta.



Řada z nich se tak nechala k sexu před kamerou přesvědčit, ze strachu z neznámého prostředí nebo pod nátlakem. Jiné měl k tomu kameraman donutit násilím.

Dívky popisovaly obrovskou bezmoc, kterou při „castingu“ cítily. Po natáčení dostaly několik tisíc na ruku. Společnost pak podle policie měla nahrávky sestříhat tak, aby vypadalo, že se dívky castingu účastnily dobrovolně.

Dělaly to dobrovolně, tvrdí advokát obviněných

Advokát hlavních obviněných David Bascheri webu Seznamzprávy.cz řekl, že dívky rozhodně nebyly pod tlakem, natož aby někdo proti nim použil nějaké fyzické násilí. „Všechno dělaly dobrovolně, nikdo s nimi nemanipuloval,“ prohlásil Bascheri. Dodal, že všechny dívky podepsaly s castingovou agenturou smlouvy, které jasně říkaly, co se bude natáčet a že se video objeví na webech.



Policie castingové firmě zabavila originální, nesestříhané nahrávky všech castingů, což se Bascherimu nelíbí, protože tvrdí, že s nahrávkami může někdo začít manipulovat.

Celé castingy se nahrávaly od příchodu dívek až do závěrečného rozloučení. Tím chtějí obvinění podnikatelé vyvrátit, že dívky někdo do sexu nutil.



Bascheri upozornil, že firma během posledních let natočila asi 1 600 castingů a kauzu odstartovalo svědectví zlomku dívek.

Castingy, které vyšetřuje policie, se odehrávaly mezi lety 2016 a 2019. Policisté měli jít kvůli castingům po firmě Netlook už několikrát, majiteli ani jeho spolupracovníkům ale nic trestného neprokázali.