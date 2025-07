Ve věku 78 let zemřel proslulý hudební skladatel Mark Snow, který pracoval na mnoha televizních pořadech. Diváci jeho tvorbu mohou znát například z jedenáctidílné série Akta X, dobrodružného sci-fi...

Dalajlamovi bude 90. Doufá však, že hravě překoná nejen stovku

Tibetských dalajlama, který v neděli oslaví 90. narozeniny, v sobotu prohlásil, že doufá, že se dožije více než 130 let. Učinil to několik dní poté, co se pokusil rozptýlit spekulace o svém...