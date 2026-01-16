Parlamentní volby v Maďarsku 2026
Parlamentní volby v Maďarsku se konají v neděli 12. dubna. O složení 199místného parlamentu se rozhoduje smíšeným systémem: 106 poslanců se volí v jednomandátových okrscích většinovým systémem, zbylých 93 mandátů se rozděluje poměrným způsobem z celostátních kandidátek.
Orbán vytáhl volební eso. Chystá národní referendum o pomoci Ukrajině
Viktor Orbán oznámil, že jeho vláda spustí petici, v níž lidé budou moci dát najevo svůj odpor vůči další pomoci Ukrajině. Zřejmě půjde o neformální referendum. Maďarský premiér tak učinil necelé tři...
Benešovy dekrety na Felvidéku aneb Co je dovoleno Orbánovi, není dovoleno Magyarovi
S nástupem nové české vlády se intenzivně mluví o oživení spolupráce visegrádské čtyřky. Už si na to Andrej Babiš a Robert Fico osobně plácli, a pro je také maďarský ministerský předseda Viktor...
Orbán v průzkumech ztrácí čím dál víc. Volební rival ho trolí na každém kroku
Maďarsko už zná datum parlamentních voleb a zatím to vypadá, že éra Viktora Orbána by po neuvěřitelných patnácti letech mohla skončit. Iniciativu si totiž drží Péter Magyar, který se z loajálního...
Macinka se setká s šéfem maďarské diplomacie, proberou vzájemnou spolupráci
Ministr zahraničí Petr Macinka se v pondělí v pražském Černínském paláci setká se svým maďarským protějškem Péterem Szijjártóem. Budou jednat o aktuálních otázkách Evropské unie či vzájemných...
Jaký Felvidék? Mezi Slováky a Maďary se rozhořel spor o Benešovy dekrety
„Historicky nejlepší“ slovensko-maďarské vztahy v posledních týdnech dostávají trhliny. A to poté, co slovenská opozice na podzim otevřela téma Benešových dekretů a vláda Roberta Fica kvůli tomu...
Maďarsko zná datum voleb. Pro Orbána mohou být konečná
Maďarský prezident Tamás Sulyok v úterý stanovil datum nadcházejících parlamentních voleb na 12. dubna. Národněkonzervativní premiér Viktor Orbán, který je u moci od roku 2010, by v nich mohl mít...
Maďarsko udělilo azyl polskému exministrovi obviněnému z korupce
Maďarské úřady udělily politický azyl polskému exministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi. Informoval o tom tento národněkonzervativní politik. Ziobro, který byl tváří sporných justičních reforem z...
Spojila se visegrádská trojka, chválí si Orbán po summitu v Bruselu
Na summitu EU v Bruselu se sešla visegrádská trojka, řekl maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na to, že Maďarsko, Česko a Slovensko se odmítly připojit ke garancím spojeným s půjčkou pro Ukrajinu...
Půjčka Ukrajině prošla, 24 států ručí. Česko po boku Orbána a Fica ne
Od našeho zpravodaje v Bruselu Zástupci členských zemí EU se po dlouhém vyjednávání dohodli na společné půjčce na finančních trzích, která zajistí financování Ukrajiny na následující dva roky. Protože tento plán vyžaduje...
Maďarsko nedodržuje akt o svobodě médií, míní Evropská komise a zahájila řízení
Evropská komise míní, že vláda v Budapešti zasahuje do práce novinářů v zemi a omezuje jejich hospodářskou činnost i redakční svobodu. S Maďarskem proto ve čtvrtek komise zahájila řízení kvůli...
Orbán vítá Babiše na palubě. Gratuloval i Zelenskyj, premiéra zvou na Ukrajinu
Evropští lídři gratulují Andreji Babišovi ke jmenování českým premiérem. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová napsala, že se těší na spolupráci, počínaje nadcházejícím zasedáním Evropské...
Maďarští podnikatelé pojedou do Ruska kvůli budoucí spolupráci, uvedl Orbán
Delegace maďarských podnikatelů se v příštích dnech vydá do Ruska, aby jednala o hospodářské spolupráci, uvedl při setkání se svými příznivci maďarský premiér Viktor Orbán. Připravovaná mise je podle...
Maďarská ekonomika chřadne. Automobilové a elektronické závody hromadně propouštějí
Maďarský výrobní sektor hromadně propouští. Od září 2024 do letošního září zrušily tisíce pracovních míst automobilové a elektronické podniky. Zhoršuje se i celková kondice maďarské ekonomiky.
Budapešť proti Orbánovi. Tisíce lidí vyšly do ulic, akci svolal starosta
Tisíce lidí v pondělí v centru Budapešti přišly na protivládní demonstraci, kterou svolal starosta maďarské metropole Gergely Karácsony. Ten požaduje po vládě premiéra Viktora Orbána, aby městu...
Jediným řešením je, aby se Ukrajina opět stala nárazníkovým státem, říká Orbán
Maďarský premiér Viktor Orbán se v rozhovoru pro německé noviny Welt am Sonntag rozhovořil o projednávaném mírovém plánu pro Ukrajinu. Ta se podle něj znovu musí stát nárazníkovým pásmem mezi...
Polský prezident zrušil schůzku s Orbánem. Vadí mu cesta za Putinem
Polský prezident Karol Nawrocki se nesetká s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Schůzku odmítl kvůli Orbánově páteční cestě do Moskvy za Vladimirem Putinem. Polská hlava státu se do Maďarska...
Co Putin skutečně řekl? Orbánova tlumočnice pozměnila projev šéfa Kremlu
Během pátečního setkání ruského prezidenta Vladimira Putina a maďarského premiéra v Moskvě vzbudila pozornost role Orbánovy tlumočnice. Při překladu Putinových slov měnila jejich význam nebo věty...
Putin přijal Orbána. Pochválil ho a nevyloučil summit s Trumpem v Budapešti
Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek zamířil na schůzku se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. V Moskvě jednali o dodávkách energií a možnostech uzavření míru na Ukrajině. Orbán vyjádřil...
Benešovy dekrety opět na tapetě. Kdo obslouží politicky osiřelé Maďary na jihu Slovenska?
Dnešní politici si už zvykli na to, že chtějí-li být správně pochopeni a mít úspěch u voličů, musí se vyjadřovat stručně a jasně. Doba už je taková, občan slyší spíš na ono biblické „ano, ano – ne,...
Brusel není normální, zastavme platby kyjevské válečné mafii, žádá Maďarsko
Podle maďarského ministra zahraničí by Evropská unie měla kvůli korupčnímu skandálu na Ukrajině zastavit veškeré platby Kyjevu. Péter Szijjártó to ve čtvrtek řekl v Bruselu před jednáním s kolegy z...
Babiš je fantastický člověk, prohlásil Orbán a pochválil Čechy
Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu při projevu v západomaďarském Györu označil předpokládaného budoucího českého premiéra Andreje Babiše za fantastického člověka a Čechy za nejracionálnější národ...
Trump dal Orbánovi výjimku ze sankcí na ruský plyn a ropu, bude trvat rok
Maďarsko získalo výjimku z amerických sankcí, která mu umožní nadále bez postihu odebírat ruský plyn a ropu. Uvedl to premiér Viktor Orbán poté, co jej v Bílém domě přijal americký prezident Donald...
Orbán pojede za Trumpem, chce summit a výjimku ze sankcí na ruskou ropu
Maďarský premiér Viktor Orbán se v pátek 7. listopadu setká ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. S šéfem Bílého domu chce projednat cestu k možnému americko-ruskému summitu a...
Orbán prý plánuje protiukrajinský blok s Českem a Slovenskem. Babiš o tom neví
Maďarsko chce spojit síly s Českem a Slovenskem a vytvořit v Evropské unii alianci skeptickou vůči Ukrajině. Napsal to v úterý server Politico s odvoláním na poradce maďarského premiéra. Šéf maďarské...
Orbán přijel za papežem. Žádal ho o podporu svého „protiválečného úsilí“
Maďarského premiéra Viktora Orbána přijal v pondělí ve Vatikánu papež Lev XIV. Za hlavou katolické církve dorazil předseda vlády s prosbou o podporu jeho plánů na uzavření válečného konfliktu mezi...
Maďarsko hledá cesty, jak obejít americké protiruské sankce, řekl Orbán
Maďarsko podle premiéra Viktora Orbána hledá cesty, jak obejít americké sankce uvalené na ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Podle agentury Reuters to Orbán řekl v rozhovoru se státní...
Mír lze uzavřít jen u nás, řekl Orbán na výročí povstání. Budapeští prošly davy
Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou, řekl maďarský premiér Viktor Orbán v projevu k výročí protisovětského povstání z roku 1956. Ulicemi maďarské metropole během...
Dočká se Orbán summitu Trump–Putin? Přípravy pokračují, ujišťuje
Přípravy na schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti pokračují, uvedl maďarský premiér Viktor Orbán. Učinil tak den poté, co média...
ANALÝZA: Orbán se tetelí blahem. Podepíše se Budapešťské memorandum 2.0?
Dvě a půl hodiny si ve čtvrtek telefonovali Donald Trump a Vladimir Putin. Hlavní výsledek? Další schůzka na nejvyšší úrovni, po Aljašce přichází na řadu Budapešť. Putin se v ní zatčení bát nemusí,...
Orbán si telefonoval s Putinem. Ten by se mohl s Trumpem sejít do dvou týdnů
Ruský prezident Vladimir Putin v telefonátu informoval maďarského premiéra Viktora Orbána o hlavním obsahu svého čtvrtečního hovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Orbán sdělil, že přípravy...
Sledovali i mě, viní europoslanec špiony z Maďarska. Nahrál Orbánovu sokovi
Špioni maďarského premiéra Viktora Orbána se pokoušeli sledovat i mě, prohlásil německý europoslanec Daniel Freund. V návaznosti na informace médií a vyšetřování Evropské komise z minulého týdne se...
VIDEO: Orbán pobavil svou nešikovností. Dlouho bojoval s tlumočnickými sluchátky
Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí překvapil v pondělí na summitu v Šarm aš-Šajchu své hosty. U příležitosti uzavření příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás na konferenci desítek hlav...
Nobelista mezi chválou a kritikou. Co si myslí o Orbánovi, o Maďarsku a o světě
Pokud budeme počítat i Miltona Friedmana a Elieho Wiesela tak osmnáctý maďarský držitel Nobelovy ceny se jmenuje László Krasznahorkai (71). Slováci by mu mohli říkat Ladislav z Krásné Hôrky (podle...
Orbán nasadil v Bruselu špiony, snažili se verbovat informátory v unijních institucích
Maďarsko v minulosti využívalo své tajné služby k tomu, aby získávaly informace v institucích Evropské unie, ve kterých za tímto účelem hledaly spolupracovníky. Vyplývá to z investigace německého...
Možná tam náš dron letěl, no a? Ukrajina není suverénní země, řekl Orbán
Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí řekl, že Ukrajina není suverénní a nezávislou zemí a v chodu ji udržuje Západ. Zároveň bagatelizoval stížnosti Kyjeva ohledně toho, že ukrajinský vzdušný...
Bruselský úpadek, nebo náš model, hřímal Orbán. Magyar ho drtí v průzkumech
Maďarský premiér Viktor Orbán považuje možnou výhru prounijní opozice v příštích parlamentní volby v Maďarsku za začátek chaosu a chudoby. Varoval před tím voliče na nedělní akci v obci Kötcse. Řekl...