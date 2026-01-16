Parlamentní volby v Maďarsku 2026

Parlamentní volby v Maďarsku se konají v neděli 12. dubna. O složení 199místného parlamentu se rozhoduje smíšeným systémem: 106 poslanců se volí v jednomandátových okrscích většinovým systémem, zbylých 93 mandátů se rozděluje poměrným způsobem z celostátních kandidátek.

Orbán vytáhl volební eso. Chystá národní referendum o pomoci Ukrajině

Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026)

Viktor Orbán oznámil, že jeho vláda spustí petici, v níž lidé budou moci dát najevo svůj odpor vůči další pomoci Ukrajině. Zřejmě půjde o neformální referendum. Maďarský premiér tak učinil necelé tři...

16. ledna 2026  14:14

Benešovy dekrety na Felvidéku aneb Co je dovoleno Orbánovi, není dovoleno Magyarovi

Komentář
Maďarský premiér Viktor Orbán (vlevo) a slovenský premiér Robert Fico, 28. září...

S nástupem nové české vlády se intenzivně mluví o oživení spolupráce visegrádské čtyřky. Už si na to Andrej Babiš a Robert Fico osobně plácli, a pro je také maďarský ministerský předseda Viktor...

16. ledna 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Orbán v průzkumech ztrácí čím dál víc. Volební rival ho trolí na každém kroku

Viktor Orbán (9. ledna 2020)

Maďarsko už zná datum parlamentních voleb a zatím to vypadá, že éra Viktora Orbána by po neuvěřitelných patnácti letech mohla skončit. Iniciativu si totiž drží Péter Magyar, který se z loajálního...

15. ledna 2026

Macinka se setká s šéfem maďarské diplomacie, proberou vzájemnou spolupráci

Petr Macinka (Motoristé) odpovídá novinářům na dotazy po skončení schůzky s...

Ministr zahraničí Petr Macinka se v pondělí v pražském Černínském paláci setká se svým maďarským protějškem Péterem Szijjártóem. Budou jednat o aktuálních otázkách Evropské unie či vzájemných...

14. ledna 2026  19:54

Jaký Felvidék? Mezi Slováky a Maďary se rozhořel spor o Benešovy dekrety

Vůdce maďarské opozice Péter Magyar (5. ledna 2026)

„Historicky nejlepší“ slovensko-maďarské vztahy v posledních týdnech dostávají trhliny. A to poté, co slovenská opozice na podzim otevřela téma Benešových dekretů a vláda Roberta Fica kvůli tomu...

13. ledna 2026  15:47

Maďarsko zná datum voleb. Pro Orbána mohou být konečná

Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026)

Maďarský prezident Tamás Sulyok v úterý stanovil datum nadcházejících parlamentních voleb na 12. dubna. Národněkonzervativní premiér Viktor Orbán, který je u moci od roku 2010, by v nich mohl mít...

13. ledna 2026  14:36

Maďarsko udělilo azyl polskému exministrovi obviněnému z korupce

Zbigniew Ziobro, v té době polský ministr spravedlnosti, na tiskové konferenci...

Maďarské úřady udělily politický azyl polskému exministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi. Informoval o tom tento národněkonzervativní politik. Ziobro, který byl tváří sporných justičních reforem z...

12. ledna 2026  8:39,  aktualizováno  12:03

Spojila se visegrádská trojka, chválí si Orbán po summitu v Bruselu

Jednání unijních lídrů v Bruselu o půjčce Ukrajině. Zatímco Fico s Orbánem...

Na summitu EU v Bruselu se sešla visegrádská trojka, řekl maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na to, že Maďarsko, Česko a Slovensko se odmítly připojit ke garancím spojeným s půjčkou pro Ukrajinu...

19. prosince 2025  9:55,  aktualizováno  12:24

Půjčka Ukrajině prošla, 24 států ručí. Česko po boku Orbána a Fica ne

Dánská premiérka Mette Frederiksenová, jejíž země předsedá Radě EU, předseda...

Od našeho zpravodaje v Bruselu Zástupci členských zemí EU se po dlouhém vyjednávání dohodli na společné půjčce na finančních trzích, která zajistí financování Ukrajiny na následující dva roky. Protože tento plán vyžaduje...

19. prosince 2025  3:55,  aktualizováno  6:36

Maďarsko nedodržuje akt o svobodě médií, míní Evropská komise a zahájila řízení

Maďarský premiér Viktor Orbán dorazil do Moskvy na schůzku s ruským prezidentem...

Evropská komise míní, že vláda v Budapešti zasahuje do práce novinářů v zemi a omezuje jejich hospodářskou činnost i redakční svobodu. S Maďarskem proto ve čtvrtek komise zahájila řízení kvůli...

11. prosince 2025  14:52

Orbán vítá Babiše na palubě. Gratuloval i Zelenskyj, premiéra zvou na Ukrajinu

Po jmenování a tiskové konferenci opustil Andrej Babiš Pražský hrad. (9....

Evropští lídři gratulují Andreji Babišovi ke jmenování českým premiérem. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová napsala, že se těší na spolupráci, počínaje nadcházejícím zasedáním Evropské...

9. prosince 2025  12:36,  aktualizováno  12:48

Maďarští podnikatelé pojedou do Ruska kvůli budoucí spolupráci, uvedl Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán přichází na jednání evropských lídrů v Kodani....

Delegace maďarských podnikatelů se v příštích dnech vydá do Ruska, aby jednala o hospodářské spolupráci, uvedl při setkání se svými příznivci maďarský premiér Viktor Orbán. Připravovaná mise je podle...

6. prosince 2025  23:01

Maďarská ekonomika chřadne. Automobilové a elektronické závody hromadně propouštějí

Výroba elektrických Audi Q8 e-tron v Bruselu

Maďarský výrobní sektor hromadně propouští. Od září 2024 do letošního září zrušily tisíce pracovních míst automobilové a elektronické podniky. Zhoršuje se i celková kondice maďarské ekonomiky.

4. prosince 2025  9:56

Budapešť proti Orbánovi. Tisíce lidí vyšly do ulic, akci svolal starosta

Demonstranti pochodují k sídlu maďarského premiéra Orbána v Budapešti, aby...

Tisíce lidí v pondělí v centru Budapešti přišly na protivládní demonstraci, kterou svolal starosta maďarské metropole Gergely Karácsony. Ten požaduje po vládě premiéra Viktora Orbána, aby městu...

2. prosince 2025  7:46

Jediným řešením je, aby se Ukrajina opět stala nárazníkovým státem, říká Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán dorazil do Moskvy na schůzku s ruským prezidentem...

Maďarský premiér Viktor Orbán se v rozhovoru pro německé noviny Welt am Sonntag rozhovořil o projednávaném mírovém plánu pro Ukrajinu. Ta se podle něj znovu musí stát nárazníkovým pásmem mezi...

1. prosince 2025  11:15

Polský prezident zrušil schůzku s Orbánem. Vadí mu cesta za Putinem

Nawrocki vedl v rámci kampaně průvod centrem Varšavy. (25. května 2025)

Polský prezident Karol Nawrocki se nesetká s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Schůzku odmítl kvůli Orbánově páteční cestě do Moskvy za Vladimirem Putinem. Polská hlava státu se do Maďarska...

30. listopadu 2025  15:17,  aktualizováno  17:16

Co Putin skutečně řekl? Orbánova tlumočnice pozměnila projev šéfa Kremlu

Maďarský premiér Viktor Orbán dorazil do Moskvy na schůzku s ruským prezidentem...

Během pátečního setkání ruského prezidenta Vladimira Putina a maďarského premiéra v Moskvě vzbudila pozornost role Orbánovy tlumočnice. Při překladu Putinových slov měnila jejich význam nebo věty...

29. listopadu 2025  13:02

Putin přijal Orbána. Pochválil ho a nevyloučil summit s Trumpem v Budapešti

Maďarský premiér Viktor Orbán dorazil do Moskvy na schůzku s ruským prezidentem...

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek zamířil na schůzku se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. V Moskvě jednali o dodávkách energií a možnostech uzavření míru na Ukrajině. Orbán vyjádřil...

28. listopadu 2025  7:32,  aktualizováno  17:35

Benešovy dekrety opět na tapetě. Kdo obslouží politicky osiřelé Maďary na jihu Slovenska?

Komentář
Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka na...

Dnešní politici si už zvykli na to, že chtějí-li být správně pochopeni a mít úspěch u voličů, musí se vyjadřovat stručně a jasně. Doba už je taková, občan slyší spíš na ono biblické „ano, ano – ne,...

27. listopadu 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Brusel není normální, zastavme platby kyjevské válečné mafii, žádá Maďarsko

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó (13. února 2025)

Podle maďarského ministra zahraničí by Evropská unie měla kvůli korupčnímu skandálu na Ukrajině zastavit veškeré platby Kyjevu. Péter Szijjártó to ve čtvrtek řekl v Bruselu před jednáním s kolegy z...

20. listopadu 2025  11:03

Babiš je fantastický člověk, prohlásil Orbán a pochválil Čechy

Andrej Babiš přivítal Viktora Orbána v Průhonicích u Prahy. (6. října 2022)

Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu při projevu v západomaďarském Györu označil předpokládaného budoucího českého premiéra Andreje Babiše za fantastického člověka a Čechy za nejracionálnější národ...

15. listopadu 2025  17:17

Trump dal Orbánovi výjimku ze sankcí na ruský plyn a ropu, bude trvat rok

Prezident Spojených států Donald Trump přivítal maďarského premiéra Viktora...

Maďarsko získalo výjimku z amerických sankcí, která mu umožní nadále bez postihu odebírat ruský plyn a ropu. Uvedl to premiér Viktor Orbán poté, co jej v Bílém domě přijal americký prezident Donald...

7. listopadu 2025  13:47,  aktualizováno  8. 11. 10:21

Orbán pojede za Trumpem, chce summit a výjimku ze sankcí na ruskou ropu

Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají...

Maďarský premiér Viktor Orbán se v pátek 7. listopadu setká ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. S šéfem Bílého domu chce projednat cestu k možnému americko-ruskému summitu a...

30. října 2025  13:52

Orbán prý plánuje protiukrajinský blok s Českem a Slovenskem. Babiš o tom neví

Maďarský premiér Viktor Orbán se setkal s Andrejem Babišem. (27. února 2024)

Maďarsko chce spojit síly s Českem a Slovenskem a vytvořit v Evropské unii alianci skeptickou vůči Ukrajině. Napsal to v úterý server Politico s odvoláním na poradce maďarského premiéra. Šéf maďarské...

28. října 2025  16:41

Orbán přijel za papežem. Žádal ho o podporu svého „protiválečného úsilí“

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu maďarského premiéra Viktora Orbána. (27....

Maďarského premiéra Viktora Orbána přijal v pondělí ve Vatikánu papež Lev XIV. Za hlavou katolické církve dorazil předseda vlády s prosbou o podporu jeho plánů na uzavření válečného konfliktu mezi...

27. října 2025  14:10

Maďarsko hledá cesty, jak obejít americké protiruské sankce, řekl Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají...

Maďarsko podle premiéra Viktora Orbána hledá cesty, jak obejít americké sankce uvalené na ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Podle agentury Reuters to Orbán řekl v rozhovoru se státní...

24. října 2025  8:39,  aktualizováno  9:02

Mír lze uzavřít jen u nás, řekl Orbán na výročí povstání. Budapeští prošly davy

Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti pronáší projev u příležitosti 69....

Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou, řekl maďarský premiér Viktor Orbán v projevu k výročí protisovětského povstání z roku 1956. Ulicemi maďarské metropole během...

23. října 2025  16:10,  aktualizováno  19:21

Dočká se Orbán summitu Trump–Putin? Přípravy pokračují, ujišťuje

Viktor Orbán (2. října 2025)

Přípravy na schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti pokračují, uvedl maďarský premiér Viktor Orbán. Učinil tak den poté, co média...

22. října 2025  9:32

ANALÝZA: Orbán se tetelí blahem. Podepíše se Budapešťské memorandum 2.0?

Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...

Dvě a půl hodiny si ve čtvrtek telefonovali Donald Trump a Vladimir Putin. Hlavní výsledek? Další schůzka na nejvyšší úrovni, po Aljašce přichází na řadu Budapešť. Putin se v ní zatčení bát nemusí,...

17. října 2025  14:18

Orbán si telefonoval s Putinem. Ten by se mohl s Trumpem sejít do dvou týdnů

Maďarský premiér Viktor Orbán se sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...

Ruský prezident Vladimir Putin v telefonátu informoval maďarského premiéra Viktora Orbána o hlavním obsahu svého čtvrtečního hovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Orbán sdělil, že přípravy...

17. října 2025  8:30,  aktualizováno  13:29

Sledovali i mě, viní europoslanec špiony z Maďarska. Nahrál Orbánovu sokovi

Maďarský premiér Viktor Orbán. (28. září 2025)

Špioni maďarského premiéra Viktora Orbána se pokoušeli sledovat i mě, prohlásil německý europoslanec Daniel Freund. V návaznosti na informace médií a vyšetřování Evropské komise z minulého týdne se...

16. října 2025  16:21

VIDEO: Orbán pobavil svou nešikovností. Dlouho bojoval s tlumočnickými sluchátky

Maďarský premiér Viktor Orbán zápasí se sluchátky

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí překvapil v pondělí na summitu v Šarm aš-Šajchu své hosty. U příležitosti uzavření příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás na konferenci desítek hlav...

14. října 2025  20:18

Nobelista mezi chválou a kritikou. Co si myslí o Orbánovi, o Maďarsku a o světě

László Krasznahorkai.

Pokud budeme počítat i Miltona Friedmana a Elieho Wiesela tak osmnáctý maďarský držitel Nobelovy ceny se jmenuje László Krasznahorkai (71). Slováci by mu mohli říkat Ladislav z Krásné Hôrky (podle...

13. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Orbán nasadil v Bruselu špiony, snažili se verbovat informátory v unijních institucích

Hesla a symboly Evropské unie na boční stěně budovy Berlaymont v Bruselu. (23....

Maďarsko v minulosti využívalo své tajné služby k tomu, aby získávaly informace v institucích Evropské unie, ve kterých za tímto účelem hledaly spolupracovníky. Vyplývá to z investigace německého...

9. října 2025  16:32

Možná tam náš dron letěl, no a? Ukrajina není suverénní země, řekl Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán. (28. září 2025)

Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí řekl, že Ukrajina není suverénní a nezávislou zemí a v chodu ji udržuje Západ. Zároveň bagatelizoval stížnosti Kyjeva ohledně toho, že ukrajinský vzdušný...

29. září 2025  15:12

Bruselský úpadek, nebo náš model, hřímal Orbán. Magyar ho drtí v průzkumech

Maďarský premiér na mítinku v obci Kötcse varoval voliče před prounijní...

Maďarský premiér Viktor Orbán považuje možnou výhru prounijní opozice v příštích parlamentní volby v Maďarsku za začátek chaosu a chudoby. Varoval před tím voliče na nedělní akci v obci Kötcse. Řekl...

8. září 2025  9:54
