Izraelské parlamentní volby 2026
Parlamentní volby v Izraeli jsou naplánovány na 27. října 2026. Občané židovského státu budou vybírat 120 členů Knesetu, strany musí překročit volební klauzuli 3,25 procenta.
Jde o první volby po masakrech Hamásu ze 7. října 2023 a také o první volby od roku 1988, které nebudou předčasné. Hlavním vyzyvatelem vládnoucí strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua je strana Jašar, kterou založil bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot. Další centristickou sílu představuje společná kandidátka Naftali Bennetta a Jaira Lapida.
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