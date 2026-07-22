Izraelské parlamentní volby 2026

Parlamentní volby v Izraeli jsou naplánovány na 27. října 2026. Občané židovského státu budou vybírat 120 členů Knesetu, strany musí překročit volební klauzuli 3,25 procenta.

Jde o první volby po masakrech Hamásu ze 7. října 2023 a také o první volby od roku 1988, které nebudou předčasné. Hlavním vyzyvatelem vládnoucí strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua je strana Jašar, kterou založil bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot. Další centristickou sílu představuje společná kandidátka Naftali Bennetta a Jaira Lapida.

Ztratil syna v Gaze, ostrých slov se nebojí. Kdo je muž, který poráží Netanjahua

Premium
Gadi Eisenkot během tiskové konference k zahájení volební kampaně strany Jašar...

Šestašedesátiletý bývalý šéf armády Gadi Eisenkot je nejsilnějším soupeřem Benjamina Netanjahua před říjnovými volbami. Syn chudých marockých přistěhovalců, který v Gaze ztratil syna i dva synovce,...

22. července 2026

Izraelci vykupují letenky. Spekuluje se, že vláda před volbami uzavře nebe

Premium
ilustrační snímek

Od naší spolupracovnice v Izraeli Letos se čeká, že zájem hlasovat bude vyšší než kdykoli předtím. Tyhle volby jsou považovány za klíčové, určí totiž, kam dál se bude stát ubírat. A kdo chce volit, musí být přítomen v Izraeli,...

19. července 2026

Ať vězněné hamásníky střeží krokodýli, chce izraelský ministr. Inspiroval ho Trump

Krokodýl nilský. (27. dubna 2011)

Po vzoru amerického Aligátořího Alcatrazu plánují Izraelci využívat pro bezpečnostní účely včetně hlídání věznic krokodýly. Záměr už loni v prosinci představil ministr národní bezpečnosti Itamar Ben...

19. července 2026  16:25

„Tohle je naše země.“ Izrael chce zabavit Palestincům historické vodní nádrže

Izrael usiluje o převzetí historických Šalomounových vodních nádrží v Betlémě....

Izrael hrozí zabavením středověkých Šalomounových nádrží nedaleko Betléma, které jsou podle třicet let starých dohod ve vlastnictví Palestinců. Podle krajně pravicových izraelských politiků jsou...

19. července 2026  13:32

Netanjahu v poutech? Starosta New Yorku ho zvažuje zatknout

Z jako Zohran. Demokratický kandidát na starostu New Yorku Zohran Mamdani během...

Newyorský starosta Zohran Mamdani se členy svého úřadu projednává, zda zatknout Benjamina Netanjahua, až izraelský premiér v září přijede na Valné shromáždění OSN v New Yorku. Mamdani to řekl v...

19. července 2026  9:37

Ani válka, ani mír, rozdíly se stírají. Tři roky neustálého napětí Izraelce vyčerpává

Premium
Rušná tržní ulice v Jeruzalémě (2026)

Od naší spolupracovnice v Izraeli Pokud Izraelce přepadne úzkost, když slyší rozjíždějící se motorku, je to normální. Podobně totiž zní varovná siréna.

10. července 2026
Témata: Alligator Alcatraz, armáda, Donald Trump, Gadi Eizenkot, Haifa, Írán, Itamar Ben Gvir, Izrael, Izraelské parlamentní volby 2026, nádrž, New York, Oslo, Pásmo Gazy, Spojené státy americké, Tel Aviv, válka, vězení, vodní nádrž, Zohran Mamdani, Zpravodajství

Najdete na iDNES.cz

Spotřebitel

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Xman

Tady končí Putinovo Rusko. Vesnici Sámů okupují hotely pro elity

Teriberka leží na samém konci ruského světa. Vesnice za polárním kruhem, kde se...

Technet

První jaderná letadlová loď končí ve šrotu, bude to stát miliardy

Sešrotování Enterprise, kterou proslavil Tom Cruise, bude stát třetinu toho, co...

Bydlení

Snili o vlastním domě na Slovácku. Za dva roky svépomocí dokázali zázrak

Velká terasa je jednou z hlavních výhod domu.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×