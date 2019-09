Vyhrajte cestu kolem světa

Na podzim slavíme třicet let svobody a při této příležitosti nabízíme jednomu ze čtenářů, aby listopad oslavil na cestě kolem světa s cestovní kanceláří SEN. Stačí se zúčastnit soutěže, která provází přílohu iDNES.cz 30 let svobody, a mít štěstí při losování.

Před třiceti lety nebylo možné spontánně se vydat kamkoli po světě. Svoboda cestování byla jednou z mnoha, které totalitní režim lidem upíral. Připomeňte si atmosféru roku 1989 v soutěži iDNES.cz. Sestává ze sedmi her, úspěšní hráči každé z nich budou zařazeni do losování o cestu kolem světa. Do losování tak můžete být zařazeni až sedmkrát, účastí ve více hrách zvýšíte svou šanci vyhrát. Soutěž probíhá v srpnu a září, 19. září vylosujeme výherce, který podnikne od 8. do 26. 11. cestu kolem světa s CK SEN. O sedmi divech, které výherce uvidí, se dočtete zde. Úplná pravidla soutěže najdete zde.