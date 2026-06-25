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Obří zvonohra v Loučce. Čtyřicet zvonů jako poděkování za záchranu obce

Jana Fuksová
  9:36
Čtyři desítky zvonů, které tvoří unikátní zvonohru, která patří k největším v Česku, visí od středečního odpoledne na nové kapli zasvěcené sv. Janu Pavlovi II. v obci Loučka u Vizovic na Zlínsku. Od začátku týdne je postupně instalovala profesionální zvonařská firma z Trenčína.
V obci Loučka na Zlínsku nainstalovala odborná firma 40 zvonů odlitých ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova. (červen 2026)
V obci Loučka na Zlínsku nainstalovala odborná firma 40 zvonů odlitých ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova. (červen 2026)
V obci Loučka na Zlínsku nainstalovala odborná firma 40 zvonů odlitých ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova. (červen 2026)
V obci Loučka na Zlínsku nainstalovala odborná firma 40 zvonů odlitých ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova. (červen 2026)
V obci Loučka na Zlínsku nainstalovala odborná firma 40 zvonů odlitých ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova. (červen 2026)
17 fotografií

Nejmenší váží okolo deseti kilogramů, největší půl tuny. Všechny na sobě nesou jména svatých, blahoslavených, ale také významných regionálních nebo českých osobností církevních dějin a odpůrců vůči totalitním režimům.

„Tato zakázka je pro nás mimořádná hlavně svým rozsahem. Zatím jsme měli ve zvonohře největší zvon o váze 220 kilogramů, tady vážil ten největší 500 kilogramů,“ zhodnotil Miloš Rychtárech ze slovenské firmy Rychtech, která se instalacím a opravám zvonů i zvonoher věnuje 14 let.

„Standardně také bývají zvonohry s dvanácti nebo šestnácti zvony, tady je jich čtyřicet. Je to hudební těleso, které se hned tak nevidí,“ dodal.

Kapli v Loučce navrhl uznávaný český architekt Josef Pleskot. Od podzimu 2024 zvony odlévala zvonařská dílna Leticie Vránové-Dytrychové v Brodku u Přerova, která je také ladila. Slovenská firma s touto dílnou spolupracuje už šest let.

Celá stavba včetně konstrukce zvonohry měří zhruba 16 metrů. Právě do této výšky osazovali odborníci první den 28 zvonů, ve středu zbývajících dvanáct.

Každý zvon má svůj tón

Pro každý zvon museli vyrobit upínací příslušenství, které obepíná jeho korunu a umožňuje zavěšení do daného nosníku konstrukce. Každý ze zvonů pak na místě pomocí jeřábu přesunuli ke konstrukci na určené místo, kde jej zavěsili.

„Každý zvon má svůj tón a tím je daná jeho pozice ve zvonohře. Za ty roky praxe už podle spodního průměru zvonu vím, jaký má tón a na které místo patří. Princip je, že čím větší průměr, tím nižší tón,“ přiblížil Rychtárech.

„Zvony už jsou naladěné, ale když je rozmisťujeme, ještě to prověřujeme. U maličkých zvonů jsou totiž rozdíly ve velikosti jen malé, takže jsme je včera naslepo rozvěsili a pak jsme zkoušeli jejich zvuk a přesunovali na správné místo. Nemáme absolutní hudební sluch, ale půltón vyšší, nižší poznáme,“ doplnil.

V dalších dnech budou odborníci pracovat na elektroinstalaci zvonohry a ke každému zvonu namontují bicí jednotku. Do konce týdne by měla být tato etapa hotová.

Loučka na konci války unikla hned dvakrát plánům na vyvraždění obyvatel

Po patnácti letech se tak snahy a přání obyvatel malé obce na Zlínsku dostávají do závěrečné fáze. Unikátní kaple vznikla z iniciativy místních lidí, kdy v roce 2012 vznikl Spolek pro zbudování kaple v obci Loučka. Je poděkováním za záchranu obce na konci druhé světové války, kdy místo uniklo úplnému vypálení nacisty.

„Do Loučky přijelo komando, které mělo obec vypálit, ale nestalo se tak. My to vnímáme jako zázrak. A kaple vznikla jako poděkování za tuto záchranu. Příběh Loučky je mimořádný a oslovuje řadu lidí,“ připomněl starosta Loučky a jeden ze zakládajících členů spolku Pavel Maček.

Celkové náklady na stavbu kaple i zvonohry se pohybují okolo 22 milionů korun a ze sta procent jsou hrazené z darů a sbírky. Peníze věnovaly místní rodiny, rodáci, obce, firmy, podnikatelé.

V obci Loučka na Zlínsku nainstalovala odborná firma 40 zvonů odlitých ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova. Zvonohra na nové kapli zasvěcené sv. Janu Pavlu II. patří k největším v Česku. Zvony nesou jména svatých, blahořečených i řady významných historických osobností církevních dějin. Na snímku starosta obce Pavel Maček. (červen 2026)

„Je pro mne až překvapivé, že se rozhodne někdo přispět, přestože v Loučce třeba jen rok pracoval za komunismu,“ doplnil starosta Maček.

Na financování se podílela také obec Loučka, místní farníci, Zlínský kraj poskytl 800 tisíc korun, přispěly také okolní obce Haluzice, Štítná nad Vláří, Újezd u Valašských Klobouk, Nadace ČEZ nebo rodina podnikatele Tomáše Chrenka a mnoho dalších.

Svého donátora má také každý ze zvonů. Mezi připomínanými mučedníky jsou například vizovický farář Antonín Vysloužil, který je považován za první oběť nastupujícího komunistického režimu, nebo arcibiskupové Antonín Cyril Stojan a Josef Karel Matocha.

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„Kaple v Loučce je krásným příkladem toho, jak může silný místní příběh vyrůst v projekt s celokrajským přesahem. Spojuje kvalitní architekturu, kulturní hodnotu i potenciál přilákat návštěvníky z celé republiky,“ uvedl náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a dotace Tomáš Chmela.

Kaple v baťovském stylu

Původní záměr stavby byl přitom mnohem skromnější. „Počáteční rozpočet byl sedm milionů korun. Pak se vše ale vyvinulo jinak. Na základě požadavku stavebního úřadu musel pan architekt Pleskot zděnou část snížit,“ popsal Maček.

„Při zachování celkové výšky došlo ke zvětšení konstrukce zvonice a tím i zásadnímu navýšení počtu zvonů oproti původním šesti. Také se zdražily všechny stavební práce. Ale věřím, že všechno je, jak má být. Kdybychom předem věděli, že to bude taková suma, tak bychom se asi rozmýšleli, jestli se do toho pustíme,“ zdůraznil.

Základní kámen kaple byl požehnán v roce 2013 na Velehradě při Národní pouti k 1150. výročí příchodu svatého Cyrila a Metoděje na Moravu.

Je postavená z červených cihel typických pro baťovskou architekturu a má tvar takzvaného. „nepřeklopitelného“ hranolu. Stavět se začala v roce 2023, nyní probíhají dokončovací práce v interiéru. Se slavnostním otevřením se počítá během září.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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