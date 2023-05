Děti se v umění učí ovládat technologie, svět papíru a barev ale neopustily

Do výuky žáků základní umělecké školy ve Slavičíně čím dál častěji vstupují moderní technologie. Dá se to nazvat umění 21. století, přesto neopustili svět papírů a tradičních barev. Jednou z propagátorek tohoto přístupu je Petra Ponczová, která vyučuje výtvarný obor už sedmnáct let.