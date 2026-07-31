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Ztracený chlapec se vydal domů, ale spletl si směr. Našli ho všímaví kolemjdoucí

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  16:16
Pravděpodobně nejdelších několik desítek minut strachu má za sebou maminka malého školáka, který se jí ve středu odpoledne ztratil v nákupním středisku v centru Zlína. Příběh má šťastný konec, chlapce uvidělo několik všímavých lidí, kteří zavolali na tísňovou linku policie.

Oznámení o pohřešování malého chlapce přijal operační důstojník na lince tísňového volání policie ve 13:24. Okamžitě informoval všechny dostupné policejní hlídky, které se pohybovaly poblíž. Věk chlapce policie neupřesnila.

„Po chlapci pátralo asi 12 policejních hlídek z pořádkové, dopravní i cizinecké policie, kriminalisté i psovodi. Policisté hledali nejen v prodejnách v nákupním středisku, ale i ve všech okolních ulicích včetně tamních obchodů,“ popsala mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Ověřovali u záchranářů i řidičů MHD, zda chlapce nevezli. Informace o pátrání po chlapci byla zveřejněna i prostřednictvím místního rozhlasu v širším centru Zlína.

Pomohla textová zpráva

Operační důstojník se rozhodl zaslat také informativní SMS všem držitelům mobilních telefonů v okruhu tří kilometrů od náměstí Míru. Celkem bylo prostřednictvím hasičů rozesláno více než 60 tisíc textových zpráv.

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„Jakmile byla informace o pohřešování s popisem oblečení chlapce rozeslána, trvalo pouhé čtyři minuty, než jsme přijali první oznámení o tom, že chlapce viděli lidé na ulici Sokolská. Poté už následovala další oznámení v obdobném duchu,“ doplnila mluvčí.

Policisté prvosledové hlídky ověřili, že se skutečně jedná o hledaného chlapce, který ušel dva kilometry až k dalšímu nákupnímu centru ve Zlíně na Vršavě, aniž by město znal. Vysvětlil policistům, že se v obchodě ztratil, a když neviděl maminku, rozhodl se, že půjde domů. Jen si přitom spletl strany a vydal se opačným směrem. Bydlí totiž na Uherskohradišťsku.

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