Oznámení o pohřešování malého chlapce přijal operační důstojník na lince tísňového volání policie ve 13:24. Okamžitě informoval všechny dostupné policejní hlídky, které se pohybovaly poblíž. Věk chlapce policie neupřesnila.
„Po chlapci pátralo asi 12 policejních hlídek z pořádkové, dopravní i cizinecké policie, kriminalisté i psovodi. Policisté hledali nejen v prodejnách v nákupním středisku, ale i ve všech okolních ulicích včetně tamních obchodů,“ popsala mluvčí policie Monika Kozumplíková.
Ověřovali u záchranářů i řidičů MHD, zda chlapce nevezli. Informace o pátrání po chlapci byla zveřejněna i prostřednictvím místního rozhlasu v širším centru Zlína.
Pomohla textová zpráva
Operační důstojník se rozhodl zaslat také informativní SMS všem držitelům mobilních telefonů v okruhu tří kilometrů od náměstí Míru. Celkem bylo prostřednictvím hasičů rozesláno více než 60 tisíc textových zpráv.
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„Jakmile byla informace o pohřešování s popisem oblečení chlapce rozeslána, trvalo pouhé čtyři minuty, než jsme přijali první oznámení o tom, že chlapce viděli lidé na ulici Sokolská. Poté už následovala další oznámení v obdobném duchu,“ doplnila mluvčí.
Policisté prvosledové hlídky ověřili, že se skutečně jedná o hledaného chlapce, který ušel dva kilometry až k dalšímu nákupnímu centru ve Zlíně na Vršavě, aniž by město znal. Vysvětlil policistům, že se v obchodě ztratil, a když neviděl maminku, rozhodl se, že půjde domů. Jen si přitom spletl strany a vydal se opačným směrem. Bydlí totiž na Uherskohradišťsku.