Projekt má název Devět jmen, devět příběhů, jedna paměť. Jeho součástí bude instalace devíti Kamenů zmizelých do chodníku před budovou školy.
„Toto období naší historie mne zajímá a baví, určitě více, než třeba pravěk,“ vysvětlil Roman Abrhám, žák 8.C, který s dalšími pěti spolužáky na projektu pracuje.
„Zatím toho moc nevíme, detaily budeme teprve zjišťovat. Ale už máme například vysvědčení těchto žáků, kde vidíme známky v jednotlivých předmětech, jsou tam i nějaké osobní informace, jména rodičů nebo adresy bydliště,“ prozradil.
Většina z nich hned na druhý den odjela do Osvětimi. Předpokládá se, že zemřeli hned při příjezdu. Při selekci je nevybrali na práce, ale na smrt, protože byli malí a nepotřební.