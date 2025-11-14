Jeho osobní a potají vedený deník se stal kronikou jednoho z nejdramatičtějších období českých dějin. Popsal v něm všechno – od celospolečenského napětí před mnichovskou dohodou přes zoufalost po vzniku protektorátu Čechy a Morava, válečné útrapy až po každodenní starosti obyčejných lidí, kteří v temných časech hledali víru a naději.
První část popisuje léta 1938-1943 a obec Rataje je nyní vydává v rámci knihy Utajené zápisky Josefa Žourka. Její autorkou je publicistka Jana Hlavinková, která kusé zápisky upravila do čtivé podoby.
„Líčili nám české dějiny úplně naruby. Tvrdili, že jsme nikdy neměli samostatný stát a že jsme odjakživa patřili k německému prostoru.“