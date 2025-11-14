Zápisky z temných časů. Něco se chystá a bude to zlé, psal učitel v tajném deníku

Svatební fotografie kronikáře a učitele Josefa Žourka s manželkou Annou v roce 1931 | foto: Jiří Vaculík

Petr Skácel
  15:00
„U nás v obci začíná být dusno. Mezi lidmi je cítit stísněná nálada, protože všichni máme pocit, že se na nás něco chystá a bude to zlé. I mě svírá nepříjemný pocit, protože to, co se okolo nás děje, nevěstí nic dobrého.“ Těmito slovy začínají vzpomínky Josefa Žourka, učitele a kronikáře v malé hanácké obci Rataje na hranici dnešního Olomouckého a Zlínského kraje.

Jeho osobní a potají vedený deník se stal kronikou jednoho z nejdramatičtějších období českých dějin. Popsal v něm všechno – od celospolečenského napětí před mnichovskou dohodou přes zoufalost po vzniku protektorátu Čechy a Morava, válečné útrapy až po každodenní starosti obyčejných lidí, kteří v temných časech hledali víru a naději.

První část popisuje léta 1938-1943 a obec Rataje je nyní vydává v rámci knihy Utajené zápisky Josefa Žourka. Její autorkou je publicistka Jana Hlavinková, která kusé zápisky upravila do čtivé podoby.

„Líčili nám české dějiny úplně naruby. Tvrdili, že jsme nikdy neměli samostatný stát a že jsme odjakživa patřili k německému prostoru.“

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.