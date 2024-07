Rybí zmrzlina pro tygry, ovocná pro slony. Zvířata v zoo ochladí i jezírka

Na horké počasí přitom vedení zoo myslí už dopředu. Při stavbě expozic proto vznikají prostory se stínem, kam se mohou zvířata ukrýt.

„Naprostou většinu výběhů navíc doplňují potůčky, jezírka, tůňky, ve kterých zvířata najdou příjemné osvěžení. Sloni afričtí nyní tak častěji využívají oblíbené bahniště a rozlehlé jezírko v Karibuni, pár jaguárů během dne několikrát zamíří do bazénu ve venkovní expozici,“ upozornil zoolog Zdeněk Čech.

V některých výbězích také fungují rozprašovače vody a mlžné systémy, a to například u tučňáků Humboldtových, v průchozí voliéře v Amazonii nebo v chovatelských expozicích v zázemí zoo.

„Zajistili jsme i dostatečný přísun čerstvé vody pro pitný režim zvířat. Chovatelé častěji mění vodu v miskách, protože ve vedrech se voda rychle ohřeje, a kvůli tomu ztrácí svoji hodnotu,“ doplnil Čech.

Pomáhá i klimatizace a zmrzlina

Chovatelé pomáhají zvířatům i jiným způsobem. „Chystáme i speciální velké zmrzliny, třeba u tygrů mají příchuť ryb, u slonů jsou ovocné. Připravujeme je tak, že napustíme do kbelíku vodu, přidáme potřebné ingredience a vše dáme do mrazáku. Zmrazený obsah kbelíku pak nachystáme do expozice. Zvířata se nejen ochladí, ale také si pochutnají,“ přiblížil zoolog.

Zmírnit tropická vedra pomáhá i klimatizace. Pracovníci ji zkontrolovali a nastavili tak, aby teplota byla optimální.

Zlínská zoo pamatuje i na návštěvníky. „Velká většina cest a pěšin v areálu prochází pod korunami vzrostlých stromů, k dispozici je také množství stinných zákoutí a prvků pro osvěžení. A nechybí ani zásoba zmrzliny nejrůznějších příchutí nebo chlazených nápojů,“ přiblížila vedoucí marketingu Romana Mikešová.

U hlavního vstupu a zámku Lešná tak příjemnou „sprchu“ zajistí instalovaný mlžný systém. Děti pak určitě ocení vodotrysky u sezonního vstupu.